Lunes de estreno: así arranca la serie que cuenta la vida de Carlos Monzón

Cuenta la historia del deportista centrada en uno de los hechos más negros de su vida, la muerte de Alicia Muñiz, su mujer, que lo llevó a la cárcel

La luz y la oscuridad de un ex campeón mundial. Con más pinceladas negras que colores estridentes, este retrato televisivo -que se ampara en la modernidad para presentarse como "biopic"- muestra varias caras de Carlos Monzón. Las mejores y la peor. Las de un crack del boxeo y la del hombre que mató a su mujer. No eran tiempos, ésos, en lo que se hablara de "femicidio".



Ahora, 31 años después, ese asesinato tiene un nombre, doloroso y real. Recurrente, preocupante y tristísimo en las estadísticas argentinas: por eso Monzón -la serie que este lunes a las 22 estrena Space- se propone recrear seriamente ese crimen, sin que el glamour que rodeó al personaje (que también ocupa buena parte de la ficción) opaque el peso de esa muerte.



Dividida en 13 episodios de una hora y producida por Disney Media y Pampa films, busca reconstruir el laberinto de Carlos Monzón, desde su humilde infancia en Santa Fe, sus ansias de conseguir plata y "chicas" subiéndose a un ring, su rigurosa preparación finalmente -a las órdenes de Amilcar Brusa, buen trabajo de composición de Fabián Arenillas- para llegar a ser campeón mundial, su coqueteo con el jet-set, su faceta de actor, su apasionada relación con Susana Giménez, hasta su muerte, en un accidente automovilístico, el 8 de enero del '95.



En el medio, durante el San Valentín del '88, el asesinato de Alicia Muñiz, madre de su hijo menor. De hecho, la serie hace foco en esa tragedia desde el arranque, con una impecable pintura de época, según Clarín.

Montada sobre ese recurso narrativo que permite ir y venir en el tiempo, Monzón va de sus tiempos de purrete, con tantas carencias como sueños, al día en el que Alicia fue tirada desde el balcón de la casa que ocupaban en Mar del Plata. Ésos son los tópicos que toman los dos primeros capítulos que se emitirán sin cortes. No habrá tiempo, este 17 de junio, para ver su romance con Susana ni sus postales faranduleras.



El primer episodio es superior al segundo.



Como si se tratara de un primer round en el que se busca el nocaut, durante la primera hora la serie se despliega sólida en todos sus frentes: con el femicidio como punta de lanza, con el abrigo del archivo para darle un marco verosímil al relato, con personajes fáciles de identificar, con un Monzón joven, a cargo de Mauricio Paniagua, que parece un calco de aquel Carlitos, y con un Monzón adulto (Jorge Román), que en el cierre del episodio inicial impacta desde un primer plano implacable, en la soledad de un hospital que busca ponerlo como víctima de una caída y no como el asesino que empezaba a tejer estrategias.



Con el correr de los capítulos, la serie de Space irá armando el rompecabezas de esta "biopic" que se permite algunas licencias, sin sacar los pies de una historia de vida real, en la que la violencia obliga a no ser disimulada.



Tal vez la tercera entrega recupere el nivel del arranque, fundamentalmente cuando entren a tallar actores como Carla Quevedo (Alicia Muñiz), Soledad Silveyra como la madre de ella (Elba, la mujer que no bajó los brazos en busca de justicia) o Celeste Cid como Susana. La pelea es a 13 capítulos. Ojalá la serie llegue al final tan entera como cuando sonó la primera campana.