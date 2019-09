Wanda Nara no se calla nada: cuenta la verdadera la razón por la que Icardi se fue del Inter y sus ganas de verlo en Boca

Es la esposa y la agente del delantero y como tal, Wanda Nara explicó cómo se produjo el desembarco en el PSG y otros por menores sin desperdicio

Wanda Nara, esposa y agente de Mauro Icardi sorprendió a todos con sus declaraciones. A días de haber sellado su vínculo con el PSG por una temporada, Wanda dio a entender que Mauro se equivocó en ir al club francés y hasta se lamentó por no haber firmado con Boca.

Wanda Nara arrojó sin tapujos: "dijeron que lastimé a mi esposo, el padre de mis hijos. ¿La gente piensa cuando habla? ¿Cómo puedo no querer el bien de Mauro? Es el mío también", así inició su defensa, quien quedó marcada como la responsable de la ruptura del vestuario del Inter y de que la dirigencia sacara del proyecto a Mauro Icardi.

Tan solo a pocas horas para el cierre del mercado de pases en las principales competencias de Europa, el delantero argentino cerró su desembarco a préstamo con una opción de compra cercana a los 70 millones en el Paris Saint Germain. "Esto no es un divorcio. Mauro e Inter son como unos novios que se toman un tiempo para pensar y reflexionar", fue la extraña frase que utilizó la agente y esposa del futbolista para graficar su salida de Italia.

"Al PSG no se le podía decir que no, tienen todo para ganar. Son un club lleno de estrellas y Mauro ahora tendrá el honor de formar parte", explicó. No obstante, avisó que al final de la temporada el matrimonio elegirá cuál es la mejor opción.

Durante una extensa entrevista con Corriere della Sera, Wanda cuenta con sus palabras, su verdad. Se desligó de romper la armonía del plantel y dio a entender que esta ruptura se produjo por no aceptar ser parte de una transferencia.

"El Inter necesitaba venderlo, pero él era el capitán y no quería abandonar el club. Fue todo una estrategia para venderlo", dijo. Y luego, agregó: "En enero pasado se negó a ser transferido a otro equipo. Él respondió: 'Soy el capitán y no dejaré este equipo'. Allí, las relaciones se rompieron".

Aunque no quiso dar mayores detalles, dio a entender que la oferta que desechó fue la de pasar a Juventus a cambio de Gonzalo Higuaín más 50 millones de euros: "No diré el nombre del equipo. Pero el jugador vino a Milán, pero no al Inter… ".

También aprovechó la oportunidad para minimizar el supuesto conflicto que le creó a su pareja con el denominado Clan Slavo (Ivan Perisic –hoy en Bayern Munich–, Marcelo Brozovic y Samir Handanovic, quien heredó la cinta de capitán). "Todo ha sido inflado. Las relaciones siempre fueron cordiales. Nunca hablé mal ni lastimé. Siempre dije la verdad", argumentó.

"No creo que me discriminen por ser mujer. Pero soy una figura que no existe: esposa y agente. Escuchar a una mujer hablar sobre fútbol es extraño. Pero las empresas siempre me han tratado con respeto e igualdad. No me gusta hablar de sexismo o racismo: los que hacen ciertas acusaciones tienen el problema", sentenció.

Wanda Nara, que anticipó que seguirá como panelista en el programa italiano Tiki Taka, sostuvo que la demanda al club "no fue a causa del dinero, solo los ignorantes creen eso. Si fuera por dinero se habría ido hace tres o cuatro años, cuando el Inter no jugó la Champions League. Él se quería quedar por el amor que le tiene al club. Quería volver al grupo y entrenar con Antonio Conte. Quién sabe a dónde podría llegar con él en el plantel". El Inter inició esta temporada con dos victorias en igual cantidad de presentaciones (4 a 0 al Lecce y 2 a 1 al Cagliari).

"Le gusta jugar en Italia, conoce bien el campeonato, marcó 135 goles. Creo que volverá. No sé dónde y cómo. La prioridad siempre será Inter", anticipó Wanda. Además dejó abierta una puerta para Juventus: "Con Fabio Paratici tengo una relación cordial. Él está interesado en Mauro y la relación continuará".

Para concluir, afirmó: "No soy la mala de la película, fui quien resolvió esto. Fue difícil salir de esta situación y hacerlo encontrando un equipo de ese nivel. La elección de PSG nos enorgullece. Como agente logré hacer lo mejor posible, sin traicionar ni a la mayoría de los fanáticos que lo aman ni al Inter".

Zaira le reconoció que hace unos días gente cercana a Daniel Angelici, presidente de la entidad xeneize, le solicitó su teléfono para acercarle una propuesta. "Recién ahora me decís, Zaira, que cerró el mercado. Vos te zarpás (sic)", lanzó sin dudar la empresaria al enterarse, en vivo, de esta situación.

"Lo dije y es verdad, Boca es un gran equipo y a mí me gustaría que un día Mauro pueda jugar ahí. Al margen de que soy de River, valoro y sé lo que es para un jugador entrar a jugar en la cancha de Boca. Y si algún día se da la oportunidad, soy la primera que no podría poner piedras porque sé cómo se encuentra De Rossi en Argentina, porque lo hablo en el programa en el que trabajo y está muy feliz. Cada vez que Daniele habla, resalta lo que es jugar en Argentina".