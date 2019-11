American Music Awards 2019: Billie Eilish ganó como artista favorita de rock alternativo

La cantante Billie Eilish se llevó a casa el trofeo de 2019 para Artista favorito: Rock alternativo en la 47.a entrega anual de los American Music Awards

Y ese fue solo uno de los dos premios que Billie Eilish, la nominada por primera vez, gana entre sus seis posibles oportunidades durante la ceremonia en el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

La controversial Eilish también obtuvo el Premio American Music Award de 2019 como Nuevo Artista del Año. Sin embargo, en la categoría de rock alternativo, el cantante superó a Panic! en el Disco e Imagine Dragons para convertirse en el artista favorito de este año.

"Wow, esto es muy bonito", dijo Eilish sobre el premio. "Siento que no puedo decir más a los fanáticos y seguidores porque, como que hiciste que todo sucediera, hombre. No puedo creer que esté frente a mí, como - oh Dios mío, estoy, como, temblando ".

Ella continuó: "Estar en esta categoría, incluso ser mencionada en esta categoría es una locura para mí. Crecí estando enamorada de todos ustedes. Todos en esta fila, todos en esa fila, todos en esta sala. Y el hecho de que todos ustedes me están mirando ahora mismo, ¡eso es una locura! "

Durante los American Music Awards de 2019, Eilish también fue nominada en las categorías de video musical favorito, artista social favorito, artista femenina favorita - Pop / Rock y álbum favorito - pop / rock.

La estrella del pop y ex cantante de country Taylor Swift ganó ambos premios en las dos últimas categorías, cada una destinada al pop y al rock combinados, mientras que el cantante Khalid se llevó el trofeo al Artista Masculino Favorito - Pop / Rock.