Video: Lionel Messi es secuestrado por extraterrestres en una nueva publicidad

Como muchas súper estrellas del deporte, el argentino Lionel Messi genera muchos ingresos a partir de contratos publicitarios. Y no es inusual que algunas de esas publicidades nada tengan que ver con el fútbol.

Ese es el caso de un nuevo clip que realizó para la compañía Ooredoo de Qatar, que ofrece telefonía y acceso a Internet.

En el aviso en cuestión Messi se encuentra solo en un bosque, donde es abducido por un OVNI. La imagen plantea una analogía entre las luces de la nave y el buffering o precarga que ocurre en una conexión lenta a Internet. A continuación, el video:

????✨????Even being taken by aliens is better than slow Internet. Just ask Leo Messi. Have less buffering & more fun with Ooredoo!More at https://t.co/EpBvLppHCU#Ooredoo pic.twitter.com/dq4gqQuhfB — Ooredoo Qatar (@OoredooQatar) July 13, 2020