El sorpresivo cambio de rubro de Ivo Cutzarida: a qué se dedica

La pandemia encontró al actor Ivo Cutzarida dando sus primeros pasos en una disciplina nueva. A qué se dedica el ex galán de televisión

La pandemia encontró al actor Ivo Cutzarida dando sus primeros pasos en una disciplina nueva.

Según contó el actor en una entrevista radial, se recibió de coach. "Los actores estudiamos mucho y aprender sobre el aparato expresivo del ser humano y empezar a leer a los grandes autores y dramaturgos te mete en la lectura. A mí me gustaba mucho la sociología, mi padre es filósofo. Me había metido con eso también y en los últimos años me recibí de coach", explicó.

El sorpresivo cambio de rubro de Ivo Cutzarida

Te puede interesar ¿Qué silla elegís?: el test de personalidad que te dice si sos bueno para socializar

"Ahora me estoy recibiendo de counseling. Empecé a estudiar psicología muy fuerte. La verdad que me gusta. Yo soy un tipo que no para y considero que ni siquiera pienso decir 'bueno, en algún momento me voy a retirar'. Por suerte, tuve una vida muy activa y ahora estoy abriendo un nuevo panorama laboral. Estoy atendiendo consultas. El ser humano no tiene límites en las capacidades que puede desarrollar", indicó el actor.

Ivo Cutzarida y su nuevo rol

En este nuevo rol, Cutzarida dio a conocer su postura frente a la pandemia de coronavirus que mantiene a la población mundial en vilo. "Lo que está pasando en este momento es una oportunidad increíble. Esto ha pasado en la historia de la humanidad muchísimas veces y el ser humano ha sabido adaptarse. El tipo que usa la creatividad y el ingenio que tiene que ver con el sentido práctico. Los talentos los tenemos y tenemos que desarrollarlos. Un tigre no puede cambiar y decir 'a partir de hoy me hago vegetariano', no puede hacer eso. Los seres humanos podemos cambiar de hacer algo a otra cosa. Uno puede dejar una piel y pasar a otra cosa. Uno puede dejar de ser un fanático o un golpeador. Uno puede dejar de ser una persona prepotente, soberbia. Y de ese potencial que tenemos hay mucha gente que no se da cuenta".

Te puede interesar Una pareja de ancianos descubre una ingeniosa fórmula matemática para ganar millones de dólares en la lotería

Ivo Cutzarida y su nuevo rol

"Estas circunstancias dan lugar a explotar el talento. Yo ahora propuse hacer un programa y estoy a full. Es un programa novedoso y único en la televisión porque trata los problemas de la gente. Hay que empezar a tener otra actitud. La mala actitud es como una goma pinchada. El tener una mala actitud hace que te retrases en tu viaje. No te sirve de nada", señaló en otro tramo de la charla.

Con respecto al miedo que despierta la pandemia, explicó: "Es una sensación necesaria para la supervivencia que tenemos todos. Es la que te asegura la supervivencia ante el peligro. La emoción significa la toma de una acción. Es como la ira. El ser humano perpetúa la emoción con los sentimientos. La mente es la cosa más podrida que podemos tener. Si dejás que te domine, estás frito. La ira está buena, pero no la transformes en odio y en rencor. Porque después tiene unas consecuencias terribles para los demás y para vos mismo. Se ha avanzado mucho en el estudio de emociones. Yo no las niego porque están en el cerebro", afirmó.