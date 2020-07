¿Qué ves primero: mujer, anciana o una cascada? Este test define tu personalidad

La primera imagen que los ojos de las personas definan, tiene un significado que se relaciona con su personalidad. Animate a hacer este apasionante test

Ahora que las personas han tenido un mayor consumo de páginas en internet, debido a la pandemia del COVID-19, es normal que muchas de ellas hayan dado o buscado los ya famosos test que miden ciertas cosas.

Entre ellos, son muy populares aquellos test de personalidad, que reafirman (o descubren) cuál es la forma de ser de las personas que se someten a los mismo.

Entre los más populares, se encuentran los tests que buscan revelar parte de la personalidad de la gente a través de varias imágenes mezcladas para que el ojo identifique una en específico.

A continuación hay una imagen. Observala. ¿Qué fue lo primero que viste?

¿cuál es la primera imagen que ves?

Resultados

Una cascada: Sos una persona serena y con una gran paz interior que se adapta a cualquier situación. No sos sedentario, pues te gusta estar cambiando de lugar. El estar en un mismo sitio mucho tiempo te aburre y sofoca.

Sos de espíritu libre, por ello te fascina estar en contacto con la naturaleza y la serenidad, esto recarga la energía de tu cuerpo.

Mujer sentada: Sos sensible y empático. Es fundamental que aprendas a controlar tus sentimientos, pues siempre te llevan a sufrir con aquello que es injusto.

Lo más importante en tu vida son la familia y los amigos, por eso los cuidas y les das el cariño que corresponde, también los defiendes de cualquier peligro con uñas y dientes.

Sos de las personas que le agrada dar y recibir amor. Aunque a veces te rompan el corazón siempre te levantás y te volvés a enamorar.

Rostro de anciana: Sos muy creativo y siempre estás buscando nuevos aprendizajes. Tenés un gran positivismo antes las cosas y siempre estás mirando el lado bueno de todo lo que les pasa, incluso si son cosas malas.

Mujer en las rocas: Significa que sos inseguro y no quieres salir de tu zona de confort. Siempre buscas realizar las cosas a la perfección y no te gustan los halagos al lograr todo lo que te has propuesto. Sin embargo, te gusta que valoren el esfuerzo que haces al realizar las cosas.

No sos alguien que confíe de inmediato en los demás, pero cuando lo haces, esa persona debe de ser afortunada al saber que nunca le fallarás. Sos un gran amigo con las personas que se han ganado ese derecho.

¿Qué camino tomarías?: el test que define tu personalidad

Son varias las pruebas psicológicas que se están realizando en estos tiempos de cuarentena, donde la gente está gran parte del día conectada. Y esta es una más.

La prueba de los caminos consiste en elegir uno de los seis propuestos en una imagen. A partir de allí, se podrá conocer en mayor profundidad cuál es la característica que mayor te identifica.

Se trata de un test psicológico que define la principal característica de la personalidad.

Decisiones

La vida se construye a partir de las decisiones. A pesar de en algunas ocasiones sea difícil tomarlas, ellas definen el camino y forman como personas. En las últimas horas, se hizo viral un test psicológico que propone a los usuarios elegir entre seis arcos.

La toma de decisiones, clave en la vida y en la personalidad.

"¿Qué camino elegirías?" es la pregunta clave para definir entre todas las opciones. Una vez que la mente se decida, el test psicológico sabrá cuál es la principal característica de tu personalidad.

Arco 1

En caso de haber elegido la primera imagen, tu camino rige a partir de la libertad. Sos una persona a la que le es difícil quedarse quieta, siempre te encontrás en la búsqueda de lugares donde puedas explotar al 100 por ciento tu creatividad.

De la mano de la libertad, viene la independencia. Según el test psicológico, tus vínculos deben ser sanos y no dependientes, ya que si no te sentirías sumamente sofocada. A su vez, te encanta contar con tiempo y espacio para gozar de vos mismo/a.

Arco 2

El camino dos muestra una montaña con mucho verde. Y esto significa que si lo elegiste, seguramente una de tus principales características sea la soledad. Si bien tenés varios afectos, sos una persona muy original con un poder de introspección abismal.

Te gusta escuchar y aconsejar al otro, pero cuando se trata de vos es difícil encontrar la misma comprensión del otro lado. Esto ocurre por tu auténtica personalidad.

Arco 3

Entusiasmo. Esta es la palabra que se esconde detrás de ese árbol con sus hojas de otoño. Sos una persona con hambre y sed de más. Te gustan los viajes, las amistades y las nuevas experiencias.

Personas con entusiasmo, el camino que las caracteriza.

Te identifica la frase "sentir en el mundo" y esto lo lograrás luego de mucho esfuerzo tanto mental como práctico.

Arco 4

Es de noche y hay un callejón que no se sabe dónde termina. Esta fue tu elección y consigo trae un profundo significado. Según el test psicológico, tu palabra clave es la imprevisibilidad. Tu decisión de elegir esta imagen hace referencia a una personalidad curiosa, con atracción a lo desconocido, sin miedo al peligro y con hambre de riesgo.

El camino de la vida logrará mostrarte hasta dónde sos capaz de arriesgarte. Mientras tanto, seguí indagando que la suerte suele ayudar a los atrevidos como vos.

Arco 5

Para aquellos que eligieron la armoniosa imagen 5, su camino se caracteriza por la seguridad. Son personas sensibles, que previo a tomar una decisión analizan todas las opciones y se aseguran de estar en lo correcto.

A su vez, su extrema sensibilidad causará posiblemente alguna decepción cuando se habla de relaciones y afectos. Sin embargo, su poder de tacto es lo que construye su identidad día a día.

Arco 6

Por último, quienes eligieron el arco más frío y con nieve pueden quedarse tranquilos. La palabra clave para ellos es paz mental. El test psicológico indica que si elegiste este camino, sos una persona tranquila que adora el silencio.

Sos todo lo contrario a la superficialidad; te gustan los vínculos verdaderos y profundos. En el día a día valoras los mínimos detalles. Y cuando alguien consigue llegar a tu mundo más interior, es difícil que le diga adiós.