Facebook quiere ponerle fin al furor de Tik Tok y anticipó cómo: así será Instagram Reels

Tik Tok es una de las apps más descargadas durante la cuarentena. La herramienta para hacer videos con audios de lo más graciosos y diversos es de origen chino y ya tiene 2 mil millones de descargas, de acuerdo a la empresa de investigación de mercado Sensor Tower.

Como siempre que aparece una app de alta popularidad, las redes sociales que reinan en ese mercado sacan versiones similares. El auge de Tik Tok no va a ser la excepción.

Facebook ya confirmó que la función Instagram Reels estará disponible en Estados Unidos "y más países" a principios del mes de agosto.

Reels de Instagram, una de las redes sociales más difundidas en los últimos años, permitirá a los usuarios grabar, pausar, utilizar un temporizador, cambiar la velocidad del video, añadir música y superponer la grabación anterior como guía. Esto muestra que todo su funcionamiento será muy similar al de TikTok, con la única diferencia de que estará integrada a una app ya existente. La función de Reels se podrá utilizar desde las historias de Instagram en la cuenta personal de cada persona.

Cabe mencionar que Reels ya está disponible en algunos países, aunque su difusión masiva se dará, como ya se mencionó, el próximo mes. Brasil, Francia, Alemania e India, son las naciones donde ya se puede utilizar esta funcionalidad. En India fue algo "forzado", dado que allí se prohibió TikTok poco después de su llegada.

"La comunidad [de Instagram] en nuestros países de prueba ha demostrado mucha creatividad en la creación de videos cortos, y hemos escuchado de creadores y personas de todo el mundo que también están ansiosos por comenzar a usarla", aseguró un vocero de la compañía Facebook al sitio CNET en Español.

La realidad es que todavía no se sabe, ni siquiera el propio Facebook tiene esta información. De acuerdo a lo señalado desde la empresa, por el momento no hay detalles sobre los países adicionales donde se lanzará Instagram Reels. De todos modos, todavía hay una esperanza para Argentina: afirmaron que en la lista de las naciones evaluadas para habilitar esta función se encuentran algunos de habla hispana.

Según explicó un reporte de la cadena estadounidense NBC, una persona cercana a la empresa Facebook dio un adelanto. Instagram Reels estaría disponible próximamente en más de 50 países, entre los que se encuentran el Reino Unido, México y Japón.

TikTok está en la mira de muchos gobiernos, entre ellos el estadounidense, por su origen y sus posibles asociaciones con el gobierno de China.

De hecho, recientemente el grupo de hackers Anonymous hizo una llamada de atención a través de Twitter para que los usuarios de Tik Tok borren la aplicación por razones de seguridad.

Delete TikTok now; if you know someone that is using it explain to them it is essentially malware operated by the Chinese government running a massive spying operation. https://t.co/J7N9FS7PvG — Anonymous (@YourAnonCentral) July 1, 2020