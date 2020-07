Cambio histórico en el Lollapalooza 2020: cuándo se realizará y cómo lo vas a poder ver

Paul Mc Cartney, Metallica, Cypress Hill, The Cure, Arcade Fire, Chance The Rapper y LCD Soundsystem, entre otros, estarán en la edición de este año

La industria de los conciertos y grandes festivales resultó severamente paralizada por la pandemia del coronavirus, que no dejó continente sin golpear.

Y ahora, con la hola de rebrotes que azota a Europa y Estados Unidos, la cuestión de las reuniones masivas todavía parece lejos de poder resolverse. Es por eso que la realización de eventos virtuales, con difusión mediante TV y/o Internet, aparece como una opción cada vez más considerada.

Esto es, justamente, lo que decidieron hacer los organizadores de Lollapalooza Chicago, que anunciaron la realización de un gran show virtual. Y aunque los fanáticos de las presentaciones en vivo no tendrán la sensación única que brinda la presencia directa, al menos no tendrán que pagar: se podrá acceder a la transmisión de manera gratuita.

Lollapalooza Chigago: las fechas

Las fechas confirmadas son jueves 30 de julio, viernes 31, sábado 1 de agosto y domingo 2. La transmisión será exclusivamente a través de Youtube y en total habrá más de 150 presentaciones entre bandas, artistas y figuras.

En esta edición del famoso festival que se realiza en los Estados Unidos contará con presentaciones de más de 50 artistas que formaron parte de los conciertos pasados, junto a varias apariciones especiales, como Greig Noire, Taylor Hawkins, Gus Dapperto y Perry Farrell (co-fundador de Lollapalooza).

El line up contará con grandes artistas como Paul Mc Cartney, Metallica, The Cure, Cypress Hill, Arcadde Fire, Yeah Yeah Yeahs, A$AP Rocky, Alabama Shakes, LCD Soundsystem, Imagine Dragons, y Chance The Rapper, entre muchos otros.

Metallica: una de las presencias de mayor peso en el Lollapalooza Chicago 2020.

Lollapalooza Argentina 2020 iba a llevarse a cabo el 27, 28 y 29 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, pero fue suspendido días antes de que se decretara la cuarentena total por la pandemia del Covid-19.

¿Cuándo volverán los grandes festivales?

El cofundador del festival de Lollapalooza, Marc Geiger, predijo que no habrá festivales ni grandes conciertos a la vieja usanza hasta 2022 debido a las restricciones y consecuencias de la pandemia del nuevo coronavirus.

Entre los escollos que los productores deberán afrontar, según afirma el socio de Perry Farrel, no sólo están los protocolos sanitarios, sino también el costo de los seguros que deberán contratar.

El contacto extremo de los festivales impide su pronta realización.

En declaraciones al "Bob Lefsetz Podcast", citadas por la agencia de noticias española Europa Press, Geiger planteó que, en su opinión, las citas musicales masivas seguirán viéndose afectadas hasta que la pandemia esté completamente controlada.

Preguntado concretamente por una fecha en la que los conciertos podrían volver a celebrarse sin las medidas de seguridad actuales, sentenció: "En mi humilde opinión, será 2022".

"Llevará mucho tiempo antes. Es mi instinto, esto va a tomar un tiempo porque los eventos superdifusores como deportes, espectáculos o festivales no van a funcionar demasiado bien mientras el virus esté presente", opinó.

A su juicio, hay "probablemente veinte" obstáculos que la música en vivo aún debe superar antes de que pueda regresar, incluidos el "espacio y la densidad" y la "responsabilidad infinita" que los organizadores enfrentan con las aseguradoras.