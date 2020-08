"Elige tu propia aventura" versión Batman: en esta película, vos tomás las decisiones

La nueva película animada de la saga Batman, titulada Death in the Family, contará con un sistema interactivo de toma de decisiones

¿Matar o salvar? La nueva película animada de la saga Batman, titulada Death in the Family, contará con un sistema interactivo de toma de decisiones que permitirá al espectador decidir el destino de Jason Todd, el segundo Robin.

La cinta, basada en el cómic experimental de 1988 del mismo nombre, narra el conflicto entre Batman y Robin y la épica batalla entre el joven superhéroe y Joker.

En su día, la historieta fue todo un éxito, ya que los fans podían decidir la suerte de Robin a través de una votación telefónica. Como resultado de la encuesta —5.343 votos contra 5.271— Jason fue asesinado por el siniestro payaso.

​La nueva experiencia interactiva también permitirá a la audiencia determinar el final de la historia tomando varias decisiones clave a lo largo de la trama.

"El espectador puede elegir los caminos de los personajes, y cada elección prepara un futuro alternativo para todos los personajes y, en última instancia, la historia", explicó el director, productor y guionista Brandon Vietti.

Esta será la primera película interactiva de la historia de Warner Bros. Home Entertainment, según informó Sputnik News. La misma formará parte de la antología de cinco cortometrajes animados titulada DC Showcase, que estará disponible a partir del 13 de octubre.

A continuación podés ver el tráiler oficial:

Para ver este fin de semana en Netflix

Netflix ofrece un amplio catálogo de películas y series. Sin embargo, entre ellas se destacan los films que tienen como fuente de inspiración a personajes y sucesos verdaderos.

Te puede interesar ¿Cómo cerrás la mano?: el test de lenguaje corporal que puede revelar algo de tu personalidad

Relatos cargados de drama, dolor, injusticias y superación personal son los que por estos días se pueden disfrutar en Netflix. A continuación, una selección de los mejores disponibles en la plataforma.

1 | Los dos papas (2019)

El film hace foco sobre la relación entre Ratzinger y Bergoglio.

Este largometraje, de Fernando Meirelles, retrata la vida de Jorge Bergoglio en su natal Argentina, y cómo llegó a convertirse en el candidato más fuerte a suceder a Benedicto XVI, tras la decisión que esté toma de renunciar al cargo más importante de la Iglesia Católica. La cinta es protagonizada por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce y el guion fue escrito por Anthony McCarten, basado en su propia obra, The Pope.

2 | Retrato de un asesino (2019)

La trama indaga en la vida de un asesino serial.

En esta película, Zac Efron interpreta al asesino en serie estadounidense, Ted Bundy. Dirigida por Joe Berlinger, está basada en The Phantom Prince: My Life with Ted Bundy (El príncipe fantasma: mi vida con Ted Bundy), libro escrito por Elizabeth Kendall, quien fue la pareja sentimental de Bundy por varios años. El homicida fue ejecutado en 1989 tras haber confesado más de 30 asesinatos.

3 | Sully (2016)

Una hazaña de pilotaje con inesperadas consecuencias.

Esta cinta, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Tom Hanks, cuenta la historia de un veterano piloto, Chesley "Sully" Sullenberger, quien debe realizar un aterrizaje de emergencia en el Río Hudson, en Nueva York. Está basada en el libro Highest Duty (El deber más alto), escrita por el mismo Chesley Sullenberger y Jeffrey Zaslow.

Te puede interesar ¿Qué luna elegís?: el test que marca un rasgo de tu personalidad

4 | Un camino a casa (2016)

Un empresario realiza un viaje de retorno a sus orígenes.

Este emotivo filme, dirigido por Garth Davis, relata la historia de Saroo Brierley, un empresario de origen indio, quien a la edad de cinco años se aleja de su familia al extraviarse en un tren y es adoptado por una pareja australiana. Posteriormente emprende un viaje con el fin de reencontrarse con sus raíces. La cinta está basada en el libro autobiográfico A Long Way Home.

5 | 93 días (2016)

Drama ambientado en la crisis del virus ébola.

La historia de este film, dirigido por Steve Gukas, se basa en la aparición de un brote del virus ébola en Nigeria, en el año 2014. Trata sobre cómo un grupo de trabajadores de la salud de un hospital intenta contener el avance del mortal virus, arriesgando sus propias vidas.

6 | El renacido (2015)

El Renacido: acción intensa basada en hechos reales.

Leonardo DiCaprio protagoniza esta aclamada cinta, del director mexicano Alejandro González Iñárritu, quien también participó en la elaboración del guion, el cual es una adaptación de la novela de Michael Punke, The Revenant. La película se desarrolla en 1823 y relata los difíciles momentos que vivió el trampero y explorador Hugh Glass en una de sus misiones.

7 | La teoría del todo (2014)

Te puede interesar Así es la impresionante mansión de Hernán Drago con vista al río y ventanales gigantes

La película explora la juventud del físico Stephen Hawking.

Protagonizada por Eddie Redmayne y dirigida por James Marsh, la película se centra en la relación del físico teórico Stephen Hawking y su exesposa Jane Hawking. Cuenta cómo el afamado científico tuvo que lidiar con una enfermedad degenerativa desde muy joven y los retos personales que tuvo que superar junto a su pareja. El largometraje está basado en Travelling to Infinity: My life with Stephen, libro escrito por la propia Jane Hawking.

8 | 12 años de esclavitud (2013)

Un episodio de injusticia y crueldad en la historia de los Estados Unidos.

Se trata de la historia de Solomon Northup, interpretado por Chiwetel Ejiofor, un afroamericano quien nació libre, pero que fue secuestrado y vendido como esclavo para trabajar en plantaciones del estado de Luisiana. La trama se desarrolla a mediados del siglo XIX y es una adaptación de la autobiografía de Northup, Twelve Years a Slave. Dirigida por Steve McQueen.

9 | En busca de la felicidad (2006)

Will Smith interpreta a un padre frente a la adversidad.

La película, que se desarrolla en la década de los años 80, está basada en la historia de vida de Chris Gardner, un empresario y conferencista, quien tras entrar en bancarrota y sufrir el abandono de su esposa, decide seguir adelante y aplicar a un nuevo empleo para sacar adelante a su hijo. Es protagonizada por Will Smith y dirigida por Gabriele Muccino.

10 | La lista de Schindler (1993)

Múltiple ganadora de Oscars, la película marcó la década del 90.

Ganadora de siete premios Oscar y dirigida por Steven Spielberg. La película relata cómo el empresario alemán Oskar Schindler (Liam Neeson), intenta salvar a cientos de judíos durante la Segunda Guerra Mundial dándoles trabajo en sus fábricas.

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ