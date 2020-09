Increíble video viral en el que Messi no es Messi y canta a lo Ricardo Montaner

Un "Messi" digitalizado canta con la voz del artista la famosa canción "Me va a extrañar", pero con letra adaptada a sus circunstancias actuales

Son horas decisivas para el futuro de Lionel Messi y su relación con el Barcelona Fútbol Club. A la espera de la reunión entre el presidente Josep María Bartomeu y el padre del crack, Jorge Messi, hay quienes se divierten imaginando ese posible y doloroso adiós. Un ejemplo es el video viral de un "Leo Montaner".

¿De qué se trata? De un "Messi" digitalizado que canta con la voz del artista la famosa canción "Me va a extrañar". Pero adaptada a las circunstancias. Es decir, a su final con el Barsa.

Un usuario de Instagram (@deepfakesar) subió el video este martes y enseguida se multiplicaron sus vistas. Con humor y buena onda, el Messi digitalizado cuenta entre otras cosas en el subtitulado del video "que no habrá liga después de mí", aunque el audio respeta el original de la canción de Montaner.

¿Cómo es la letra completa de la adaptación de la canción? "Me va a extrañar, al despertar. En los paseos contra el Madrid, cuando el partido llegue a su fin. Me va a extrañar, al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacio lo hará sufrir. Me va a extrañar, y sentirá que no habrá Liga después de mí, que no se puede jugar así. Me va a extrañar… Cuando tenga ganas de jugar una final".

¿Messi al Machester City?

El Manchester City está decidido a quedarse con Lionel Messi como sea. Por eso, el grupo propietario de la institución ya tiene el contrato para ofrecerle al argentino, mientras se trata de resolver su salida con el Barcelona.

El contrato que Manchester City le ofrecería a Messi tiene una duración de cinco años, hasta el 30 de junio de 2025. Según precisiones de Sport, el acuerdo asegura que las primeras tres temporadas las jugará en la Premier League, mientras que las últimas dos lo hará en el New York City de la Major League Soccer en Estados Unidos.

Las cifras del acuerdo contractual serían de alrededor de cien millones de euros anuales entre salario e impuestos para llegar a un total de 750 millones de euros por esos cinco años. Los 250 millones restantes serían la prima de fichaje por unirse al New York City.

El Manchester City elige esta disposición para evitar problemas con el Fair Play Financiero. Como el pago será una prima de fichaje cuando pase del fútbol inglés al estadounidense, la entidad logra evadir cualquier problema en su presupuesto.

Messi se reencuentra con Agüero? La oferta del City es muy tentadora

Messi suma oposición en España

La Liga de España salió el domingo a respaldar al Barcelona en medio del conflicto con el futbolista argentino Lionel Messi, a quien no le dará la baja federativa salvo acuerdo entre las partes o pago de la cláusula de rescisión del contrato, valuada en 700 millones de euros.

En un comunicado oficial, el ente que regula los torneos profesionales de fútbol en España salió al cruce "de las diferentes interpretaciones (algunas de ellas contradictorias entre sí) publicadas en los últimos días en distintos medios de comunicación, relacionadas con la situación contractual de Messi con el Barcelona".

En ese sentido, explicó que La Liga analizó el contrato del rosarino de 33 años y determinó que está "actualmente vigente" con el Barcelona.

"En cumplimiento de la normativa aplicable, y siguiendo el proceder que corresponde en estos supuestos, LaLiga no efectuará el trámite de visado previo de baja federativa al jugador si no ha abonado previamente el importe de dicha cláusula", anunció el organismo presidido por Javier Tebas.

El martes pasado, el delantero rosarino de 33 años pidió hacer uso de la opción de rescindir su contrato, automáticamente y en forma gratuita, a final de cada temporada.

Messi y Braithwaite: el pasado y el futuro del Barcelona?

A partir de allí, el punto de evaluación fue si ese contrato finalizó el pasado 30 de junio, o si quedó enmarcado dentro de la extensión automática que decidió la FIFA a raíz de la pandemia de coronavirus.

Pero esa cláusula -secreta hasta el momento- que tenía el argentino con el club podía ejecutarse hasta el 10 de junio y marcaba que la "Pulga" puede irse del Barcelona sin ningún tipo de costo económico antes de que inicie el último año de su contrato.

La posición del Barcelona

El Barcelona tiene clara su postura, ya que considera que el contrato hasta 2021 es plenamente vigente y que, por tanto, está ligado al club hasta el 30 de junio del próximo año, con una cláusula de rescisión del mismo de 700 millones de euros.

Esta semana, luego de que el martes el delantero rosarino de 33 años envió un burofax para pedir su libertad de acción, el propio Tebas quedó en medio de la polémica al recordársele una respuesta del pasado 6 de julio, antes de la explosión final con la eliminación en la Liga de Campeones.

En una entrevista, Tebas había reconocido que entre las opciones que Xavi Hernández vuelva como entrenador o el brasileño Neymar como jugador, elegía "que Messi siga" en el Barcelona.

Ante esto, muchos medios españoles especularon con que Tebas conocía de la intención de Messi casi un mes y medio antes de que explotara la noticia.