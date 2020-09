"Ya no llores cachetón, allá te espero": Carlos Villagrán recordó su última charla con "Don Ramón"

El actor que interpretó a Quico en la exitosa tira de El Chavo del 8 habló en un Instagram Live con la hija de Ramón Valdés, más conocido como Don Ramón

El Chavo del 8 fue uno de los grandes éxitos de la televisión que recorrió la región, llegando la tira mexicana a difundirse en varios países.

Es por eso que, ante tanta trayectoria que marcó una época clave en el entretenimiento mediático, cada recuerdo o anécdota que se revive sobre esa serie, emociona a quienes fueron fanáticos seguidores en su momento y a quienes hoy, a pesar del tiempo, conocen su historia.

Con estos antecedentes, muchos celebraron la charla reciente entre Carlos Villagrán, que protagonizaba el recordado personaje de Quico y la hija de Ramón Valdés, más conocido en la obra como Don Ramón, dos de los personajes favoritos que estuvieron siempre rodeando a El Chavo.

A través de un Instagram Live entre ambos, el actor recordó cómo fue su última conversación con el histórico artista, el alto y flaco Don Ramón, quien falleció en agosto del año 1988, pero quien cada tanto está presente en múltiples historias.

"Lo fui a ver porque yo tenía un compromiso para ir a trabajar a Bolivia y Perú. Lógicamente, yo sabía que estaba muy enfermo y me fui a despedir de él en el Hospital Santa Elena. Entré y él siempre con sus bromas, a pesar de que estaba ya muy delgadito y todo", comenzó en diálogo con Carmen Valdés.

"Yo lo vi muy delgado y ya vi que le faltaba muy poco tiempo. Así que lo abracé y empecé a llorar. A lo cual él me dijo: ‘Ya, no llores cachetón. Allá te espero’. Le digo: ‘¿Allá con el Señor?’. ‘No te hagas el tonto: allá abajo’, me respondió", contó "Quico".

Siempre se habló de las tensas relaciones que existieron entre los diferentes actores y actrices que formaron parte de El Chavo del 8, además de los romances que hubo entre algunos de ellos, aunque por otro lado, y mientras las críticas corrían por un lado, siempre se destacó la amistad sana y fiel que se mantenía entre Carlos y Ramón.

"Ese día estuve muy triste. Aunque la esperaba, cuando te llega la noticia ya sabes que es oficial. Entonces me llegó una foto suya. Estaba yo sentado, me la quedé viendo y me quedé sin palabras… Y recordando tantas y tantas, y tantas cosas que pasaron. Perder a Don Ramón fue muy doloroso para mí", apuntó.

La importancia de Ramón Valdés para la serie y el elenco

A su vez, el actor señaló lo importante que era Valdés no solo para la serie, sino también para el grupo humano, sobre todo teniendo en cuenta las diferencias y enfrentamientos que se generaban de forma cotidiana: "El común denominador de todos los que trabajamos en esta hermosa vecindad, fue hacer lo mejor que podíamos. Por eso, nosotros mismos nos explotábamos para ver hasta dónde podíamos llegar… Y Don Ramón era el maestro del timing, lo traía a flor de piel. Todos hemos aprendido de él, fue nuestro maestro".

Así, El Chavo y todos sus personajes trascendieron la historia de la obra televisiva y aún hoy, pasado mucho tiempo de su emisión, sigue siendo un hito entre los entretenimientos más recordados de la historia.