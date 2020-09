Atraparon a una mechera robándose 20 latas de atún y se indignó: "No vuelvo más a comprar acá"

Los empleados de un supermercado descubrieron a una mechera y le exigieron que devolviera todo lo que había robado. Acceda al video completo

Una mechera fue descubierta infraganti robando en un supermercado de Rosario. Se trata de una mujer que escondió al menos 20 latas de atún en el interior de su ropa, pero fue detenida por los empleados del local, que filmaron su furiosa reacción al ser atrapada.

Video: atraparon a mechera robando latas de atún

En las imágenes -que se viralizaron en las redes sociales- se puede ver a la ladrona tirando al piso todo lo que había robado, mientras uno de los trabajadores la filma y otro le repite que se saque el barbijo para poder identificarle la cara.

"¿Qué querés? ¿Que me ponga en bolas acá?", les dice ella. "Vos te lo buscaste. Vos te lo estás buscando", se escucha como respuesta. "Ahí está, no vengo más a este lugar. No vuelvo más a comprar acá", sigue diciendo la mujer antes de dirigirse hacia la salida.

En ese momento los empleados la frenan para revisar si no tiene ningún otro producto escondido. Y la mujer se enoja aún más: "No, pero esto lo compré. ¿No ves que lo compré con la plata? Mirá, acá tengo la plata. Eso lo pagué y tengo el ticket".

Una vez que comprueban que ya no tiene nada, los empleados la echan del lugar: "No venís más". "No me empujes, ¿qué ‘bajate el barbijo’? Si me tocás te denuncio por violencia de género". El video termina con la mechera retirándose gritando del supermercado y los empleados mostrando el piso: "Mirá todo lo que sacó".

Un error matemático de Feinmann se convirtió en viral

El periodista Eduardo Feinmann quiso hacer una comparación entre el peso argentino y la moneda de Somalía pero cometió un error que luego se viralizó en las redes.

Tras el anuncio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que endureció el cepo cambiario, las redes sociales se llenaron de memes y comentarios irónicos. Uno de esos comentarios fue el que realizó el periodista Eduardo Feinman: "El Chelín Somalí vale más que el peso. Así estamos" escribió en su cuenta de Twitter poniendo la imagen comparativa de ambas monedas.

Comparación

En la imagen que compartió el periodista se observaba la conversión, "1 chelín Somalí es igual a 0.13 pesos Argentinos". A simple vista el razonamiento de Feinmann no parecía estar errado sin embargo lo que se deduce de esa información es que con 0.13 pesos argentinos se puede comprar un Chelín Somalí. Es decir que la moneda del país africano no vale más que el peso como quiso hacer notar el periodista.

En las redes rápidamente salto el error y se multiplicaron los mensajes contra Feinmann.

Siguiendo la misma lógica mátematica que Feinmann, podemos ver cómo el peso argentino vale más que el dólar. Brillante. pic.twitter.com/qvEI7WJxBg — Matías Rajnerman (@MatiasRajnerman) September 17, 2020

"Siguiendo la misma lógica matemática que Feinmann, podemos ver como el peso argentino vale más que el dolar. Brillante", fue uno de los mensajes que reaccionó al tuit del periodista y que marca el notorio error que cometió al elaborar su teoría.

"Los errores te hacen más fuerte"Feinmann después de un examen de matemáticas: pic.twitter.com/CS0DwnMc1h — Yamil Garcia???????? (@YamilGarcia1999) September 17, 2020

Contra un economista

Para sumar un dato a la situación de Feinmann con el tema "Dólares", se había burlado de un economista que aconsejaba no comprarlos. El periodista de América 24 y Radio Rivadavia retuiteó un video que posteó el director de cine Juan José Campanella.

En el material de casi dos minutos de duración se puede ver al economista Juan Alberto Enrique que aconsejaba no comprar dólares ya que, según sus palabras, el tipo de cambio no aumentaría.

Al compartir el video de Campanella, Feinmann fue contundente. "Un gurú este Juan", escribió el periodista en relación a las afirmaciones y los fallidos pronósticos de Enrique.

Un gurú este Juan. ????pic.twitter.com/x8HxzyHTAf — Eduardo Feinmann (@edufeiok) September 16, 2020

La realidad, luego de las nuevas restricciones en el cepo al dólar, mostró que el dólar blue llegó a venderse a 145 pesos el miércoles.

En concreto, el economista Juan Alberto Enrique había lanzado un consejo: "El mercado financiero ya no quiere dólares, quiere renovar deuda en pesos. Por eso, insisto, el dólar no va seguir aumentando".

"Insisto, el ministro Martín Guzmán y el secretario de Finanzas Diego Bastourre están manejando muy bien la economía", agregó.

Ya terminando el video, repitió: "La gente me pregunta: '¿Qué hago, Juan? ¿Compro dólares o hago un plazo fijo? Bueno, yo les tengo que decir que el dólar no va a aumentar, va a quedarse estable. De elegir, elijo un plazo fijo que te paga el 30 por ciento, encima con un dólar estable".