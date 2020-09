Una vida llena de risas: hoy cumple años Fran Drescher, la actriz de The Nanny

La actriz nació un 30 de septiembre e hizo una carrera como comediante, pero también se dedicó a la confección de guiones y a la dirección

Quienes vivieron durante los años '90 recordarán a la actriz de la serie The Nanny, que fue un éxito con seis temporadas consecutivas y que la llevó a Fran a dar la vuelta al mundo por los televisores globales.

Francine Joy "Fran" Drescher nació un 30 de septiembre de 1957 en Queens, en el estado de Nueva York; es actriz y comediante, pero también hizo carrera como guionista y directora. La voz nasal -parecida a la de Janice, de Friends-, el acento de Queens y el personaje que hizo en The Nanny (conocida en los países de habla hispana como La niñera) son los tres elementos característicos de esta mujer neoyorquina.

Luego de haber grabado esta serie por seis años consecutivos a Fran le diagnosticaron cáncer de cuello de útero, en el año 2000, por lo que se mantuvo alejada de la actuación. Volvió a aparecer en 2005, apenas 5 años después, con una nueva tira titulada Living with Fran.

La actriz Fran Drescher actualmente

En sus primeros años como actriz Drescher se mudó a la ciudad de Los Ángeles para ir a castings de películas y series de televisión. Fue así como consiguió un pequeño papel que hizo en la película Fiebre de sábado por la noche, estrenada en 1977 y protagonizada por John Travolta y Karen Gorney. Fran Drescher caracterizó a una amiga eventual del personaje del joven Travolta.

Luego de ese primer debut, Drescher logró conseguir varios papeles como actriz de reparto en películas que llegaron a la pantalla grande; la mayoría de ellas se enmarcan en el género cómico, pero también hizo papeles en largometrajes dramáticos. Las participaciones más destacadas fueron como Sally en The Hollywood Knights (1978), como Karen Blittstein en Doctor Detroit (1983), como la periodista Pamela Finklestein en UHF (1989) y como Joy Munchack, la amante de Joey O'Brien (Robin Williams) en Cadillac Man (1990).

El éxito de The Nanny hizo que se hicieran muñecas inspiradas en el personaje de Drescher

Hasta que llegó el éxito

Cuando Drescher encarnó el personaje de la niñera en The Nanny se catapultó al éxito. Ella creó la serie y el personaje junto a su entonces esposo, Peter Marc Jacobson. El gusto del público por el programa permitió que se emitiera durante seis temporadas consecutivas, entre 1993 y 1999, por la cadena CBS.

Allí interpretó el rol de Fran Fine, una dinámica y humorística mujer que de manera informal cuida a tres niños neoyorquinos de clase alta. En el papel logró enamorar al padre de los chicos, un productor de Broadway interpretado por el actor británico Charles Shaughnessy.​

Con la caracterización de ese papel consiguió ser nominada al premio Emmy a la "Mejor actriz - Serie de comedia" (1996-1997) y al premio Globo de oro a la "Mejor actriz de serie de televisión - Comedia o musical" (1996-1997).

Fran Drescher, en una de las escenas de The Nanny

¿Qué hizo después de The Nanny?

Tras un período de relativa inactividad por la patología mencionada, Drescher volvió a la televisión en 2005 con una nueva comedia del canal Warner Bros., Living with Fran.​ Su papel allí fue el de Fran Reeves, una mujer de mediana edad, madre de dos adolescentes, que convive con su novio, un joven veinte años menor que ella, interpretado por Ryan McPartlin. ​La serie recibió muy buenas críticas, pero lamentablemente tuvo poca audiencia, motivo que la llevó a salir de la programación en el año 2006, al finalizar la segunda temporada.

Aunque su segunda serie de comedia no fue un éxito, le sirvió para reafirmar su presencia en Estados Unidos y países Latinoamérica. Tras la cancelación de Living with Fran, la actriz participó en el octavo episodio de la sexta temporada de la serie dramática Law & Order: Criminal Intent, donde hizo el papel de Elaine Dockerty.

Drescher desempeñó el papel de Morgana, un hada de la mitología celta, en el programa de televisión británico Live From Lincon Center en 2008, en el episodio titulado Camelot.​ En ese mismo año, la también actriz Rosie O'Donnell anunció en su sitio web que ella y Drescher estaban en conversaciones con la cadena estadounidense National Broadcasting Company para realizar una comedia de situación juntas, la cual se llamaría The New 30 (Los nuevos 30).

Respecto al argumento de la serie, Drescher habñia dicho que se trataba de una serie que muestra la vida de dos mujeres que viven en un edificio de Manhattan, pero son muy diferentes. Son mujeres que atraviesan la crisis de la mediana edad. Finalmente, la cadena no aprobó la filmación del episodio piloto del programa, a pesar que se había generado una gran expectativa en los medios de comunicación y el público en ver a ambas comediantes en un mismo programa.

En noviembre de 2009, Drescher apareció en el ciclo televisivo de entrevistas The Ellen DeGeneres Show, donde presentó su línea de cremas para el cuidado de la piel. En el mismo año incursionó en teatro en la producción off-Broadway (es decir, una obra llevada a cabo en Nueva York, pero independiente del concepto de Broadway) de Love, Loss, and What I Wore.

Happily Divorced

A finales de 2010, Drescher hizo públicos los preparativos de su próximo proyecto televisivo, una comedia de situación que la tendría como protagonista, guionista y productora ejecutiva. La serie fue titulada Happily Divorced y comenzó a emitirse en la cadena estadounidense TV Land a partir de junio de 2011. Allí representó el papel de Fran Lovett, una mujer de edad madura que se divorcia cuando descubre que su marido es gay. La serie tuvo buena audiencia y recibió reseñas positivas de diversas fuentes y finalizó en febrero de 2013.