Test de las llaves: conocé todo lo que no sabés de vos

Puede que te guste más de una llave, pero solo tenés que elegir una para saber cómo es tu personalidad y conocer cómo te movés por el mundo

Puede que los test de personalidad no tengan base científica, sin embargo, cuando elegimos algo que nos gusta estamos revelando parte de nuestra identidad.

¿Te animás a saber qué es lo que la llave dice sobre la forma en la que te movés por el mundo? Solo hay que elegir una llave para conocer aspectos ocultos de tu personalidad.

Llave número 1

Sos una persona extremadamente ordenada y organizada. Si hay alguien responsable ese sos vos y la gente que te rodea te lo demuestra confiándote hasta su vida. Eso sí, tanta organización puede llegar a jugarte en contra y hacer que te olvides de vivir la vida de forma más espontánea. No olvides que el equilibrio siempre es lo mejor.

Llave número 2

Sos un artista y siempre lo has sido. Tus pasatiempos siempre han tenido que ver con algo creativo. Te gusta crear, dibujar, pintar, escribir o hasta crear platillos y recetas desde cero. Sos un soñador y creés que el mundo puede ser un mejor lugar si nos esforzamos lo suficiente.

Llave número 3

Amás la vida y la disfrutás al máximo porque para vos no hay otra forma de pasar el día a día. Sos sociable, te encanta conocer gente nueva y siempre estás buscando experiencias que expandan tus horizontes. Eso sí, a veces ppuede que seas un poco cambiante y te cueste encontrar tu centro y tu punto de estabilidad en la vida.

Llave número 4

Sos solitario pero no te sientes solo. Gozás de un gran mundo interior porque lo que pasar tiempo con vos mismo es una gran forma de crear y conectarte con tu energía interna. También tenés una gran fuerza creativa, pero en general la usás para expresar eso que no siempre podés expresar con las palabras.

Llave número 5

Sos de los que nunca dudan de sí mismo. Sabés que naciste para cosas grandes y no vas a dejar que nada te detenga. Sos de los que aman las metas "imposibles" y odiás quedarte atrapado o estancado en el mismo lugar. La rutina te mata, lo tuyo es innovar y a lo grande. No le tienés miedo a nada y si bien eso es algo bueno, podría llegar a convertirse en un defecto si no tenés cuidado.