¿Por qué el "pan" de Subway no es pan?: la sorprendente explicación

Un ingrediente utilizado profusamente en la receta de la cadena internacional hace que el producto deba pagar más impuestos. Los detalles

La Corte Suprema de Irlanda determinó que el "pan" ofrecido por la cadena de comida rápida Subway en sus sándwiches contiene demasiado azúcar para ser definido legalmente como pan.

Según la legislación de ese país, para que un producto horneado sea denominado como pan no puede contener más de un 2% de azúcar o grasa en el peso de todos sus ingredientes. En cambio, en el pan para los sándwiches de Subway el azúcar representa el 10% de la masa.

Pero la cuestión principal en este caso no es el nombre, sino los impuestos. Resulta que hay una ley en Irlanda que hace una distinción entre los productos alimenticios básicos y otros considerados suntuosos. Mientras que los básicos quedan libres de impuestos, los que no entran en esta categoría deben pagar el 13,5% del IVA (impuesto al valor agregado)

Además del pan, entre los productos básicos se encuentran el té, la leche, el café, la carne, y los huevos y sus derivados.

Al mismo tiempo, por el chocolate, dulces, bizcochos, crackers y "todos los demás productos de repostería y panadería" hay que pagar el impuesto, según sentenció la Corte.Desde el 2006 la compañía Bookfinders, el propietario de la franquicia Subway en Irlanda, mantiene un pleito legal contra las autoridades fiscales de ese país. En particular, había pedido el reembolso del IVA por el periodo que va del 2004 al 2005. La compañía está convencida de que el impuesto debe ser del 0% en vez del 9,2%.

Subway es una cadena estadounidense de comida rápida. Ofrece sándwiches con panes de diferentes tipos: integral, de avena, pan blanco, pan con orégano o parmesano, entre otros. Cuenta con más de 40.000 restaurantes en más de 100 países, señala Sputnik.

¿Cómo es un consumo saludable de azúcar?

El azúcar, junto con la sal, es uno de los elementos más presentes en la dieta de la mayoría de las personas. Para dar sabor, para realzar el gusto de alguno de los ingredientes o incluso por simple gusto, la realidad es que gran parte de la población mundial los consume. Hasta ese punto todo está bien.

El problema comienza cuando se ingieren en exceso y, aún peor, cuando esto sucede sin que la persona sea del todo consciente de ello. En este sentido, es importante tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda limitar el consumo de azúcar a menos del 10% de la ingesta calórica total.

Así, lo ideal sería ingerir aproximadamente 50 gramos al día para personas adultas, lo cual equivale a 12 cucharadas pequeñas.

Azúcar: hay límites claros para un consumo saludable.

Los alimentos con más azúcar

Hasta el momento se ha hablado de azúcar agregada, que es a la que siempre se presta mayor atención. No obstante, también cabe considerar cuáles son los alimentos que contienen grandes cantidades de este componente y, en por lo general, no son tenidos en cuenta como tales.

De esta manera, la persona podría estar consumiendo una mayor cantidad del azúcar recomendada sin haberlo notado.

Cacao soluble

Sí, el envasado que toman los niños. Se trata de un producto cuyo principal ingrediente, junto al cacao desgrasado, es el azúcar. Así, la mayoría de las variedades presentes en el mercado tienen un promedio de 15 gramos de azúcar cada dos cucharadas. A esa cantidad hay que sumarle el azúcar refinada que muchas personas suelen agregar, lo cual podría llevar a concentrar casi la mitad del consumo de este endulzante en apenas un vaso de leche. Una alternativa a este problema es el cacao sin azúcar, que se puede conseguir en cualquier negocio de venta de alimentos dietéticos.

Cereales del desayuno

Siempre se han pensado como un alimento saludable, con alto contenido de vitaminas y fibra, ambos muy necesarios para el adecuado funcionamiento del organismo. Si bien es cierto que su composición es saludable, la realidad es que en muchos casos dejan de serlo por el contenido de azúcar en exceso. Mirar la etiqueta siempre es clave, ya que los cereales endulzados, con sabores frutales por ejemplo, que son los que suelen consumir los más chicos, pueden llegar a tener hasta 50 gramos de azúcar cada 100 gramos del producto.

Galletitas y productos panificados

Aunque parezca una obviedad, todos los productos dulces que se pueden adquirir en una panadería tienen un porcentaje muy alto de azúcar, así como también las galletitas envasadas. Como regla general, es posible afirmar que el contenido de este endulzante es de 10 gramos cada 100 del producto en cuestión, aunque esta cantidad puede variar de artículo en artículo.

Gaseosas azucarados/ bebidas energéticas

Un dato contundente: una simple lata de cualquier gaseosa puede contener más de 35g. Si bien su alto contenido de azúcar es conocido por la mayoría de las personas, la realidad es que quien está habituado a acompañar sus comidas con este tipo de líquidos no suele considerarla dentro de la ingesta total de azúcar. Además, es importante aclarar que las gaseosas contienen sodio, por lo que no solo contribuyen a subir el nivel de consumo de azúcar.

Mermeladas

Las mermeladas comercializadas habitualmente tienen aproximadamente un 50% de azúcar y un 50% de fruta, que a su vez también tiene azúcar de manera natural. Aunque una pequeña porción untada en pan entero no supone un excesivo aporte de azúcares, el consumo de este tipo de productos no se debe hacer costumbre. Así, la mejor alternativa es una fruta fresca, que además de no tener azúcar agregada ni refinada, tampoco ha perdido nutrientes como la vitamina C, ya que no fue expuesta a altas temperaturas.

Postres lácteos

Es un problema similar al que tienen los cereales azucarados. Si bien algunos tienen componentes saludables, ya sea naturalmente o agregados, la realidad es que hay yogures o postrecito que pueden llegar a tener hasta 30 gramos de azúcar. Es por eso que se recomienda elegir productos lácteos que contengan una menor cantidad de este componente y hayan sido menos procesados.

Salsas

Aunque parezca extraño, dado que las salsas suelen ser saladas y contener grandes cantidades de sodio, se trata de alimentos que también pueden tener azúcar. Además de la clásica "cucharada de azúcar para sacarle la acidez", es posible que estos productos fabricados de manera industrial tengan incluso un porcentaje mayor. De esta manera, tal como se mencionaba anteriormente, contribuyen a aumentar la cantidad de azúcar que la persona consume en su día a día sin que se dé cuenta, lo cual podría ser perjudicial.

Los clásicos ejemplos dentro de este grupo son las salsas de tomates envasadas o enlatadas y algunos aderezos, como la mostaza dulce, por ejemplo.