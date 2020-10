Test: el primer color que encuentres va a revelar mucho de vos

En esta sopa de letras hay ocultos 6 colores, y el color que encuentres primero es el que va a revelar algo oculto de tu personalidad

Se recomienda hacerlo en un lugar tranquilo, sin distracciones. No pienses en un color en particular porque eso podría influir en tu percepción.

Esta es el significado de cada color

Rojo

Amás el liderazgo. Tenés mucha capacidad, inteligencia y agilidad. Ves la vida con mucho optimismo y te caracterizás por ser positivo, tu buena vibra siempre se la transmitís a los demás. Tenés que trabajar más en la organización y la disciplina. Sos capaz de emprender cualquier proyecto, lo malo es que con frecuencia dejás las cosas a medias ya que te distraés con facilidad con algo más novedoso que lo que estabas haciendo.

Amarillo

Sos muy perfeccionista y siempre estas al cuidado de cada detalle. Extremadamente organizado, hasta la exageración, y por eso dedicas más tiempo a lo laboral que a vivir realmente. Deberías relajarte más, disfrutarte y recordar que un error de vez en cuando está permitido para aprender.

Verde

Sos positivo por naturaleza. Donde otros ven un problema vos ves una solución. Práctica y eficiente son dos de las palabras que te definen como persona. Tu comportamiento es más racional que emotivo y siempre tenés en claro tus objetivos. Lo malo de ir siempre un paso adelante es que nunca dejás que la vida te sorprenda.

Azul

Te caracterizás por ser transparente y muy leal, sobre todo con los que apreciás. Siempre tratás de ofrecer a los demás tu mejor versión y sos un excelente amigo. Te preocupás mucho por tu futuro, por eso siempre te estás esforzando por obtener lo mejor.

Blanco

Tenés mucha imaginación, sos muy creativo y romántico. También te caracterizás por ser una persona dramática y eso puede no ser algo bueno. Tu emotividad contagia a todos, tu entusiasmo y disposición siempre están a la orden del día, sin embargo, a veces podés ser muy cambiante. Lo que mejor te sienta son las artes, por la manera en que te expresás, tenés talento y la sensibilidad necesaria. Las personas te consideran inteligente y precavido.

Negro

No te atraen para nada los conflictos y tratás de apartarte de ellos, te gusta la tranquilidad y procurás mantener tu vida en equilibrio y cuando no podés ponerte de acuerdo con alguien, preferís apartarte y no entrar en discusiones. Tenés un gran coeficiente intelectual, sabés manejar tus emociones a tal punto que evitás las discusiones, los demás te ven como una persona muy pacífica. Siempre procurás mostrar la mejor cara aún cuando por dentro no estés bien, sin embargo eso puede jugarte malas pasadas, porque a veces estás dando más que lo que recibís.

Debés tratar de ser más vos mismo sin esperar aprobaciones, o por el temor de entrar en discusiones que no te agradan ocultar tus verdaderos sentimiento, porque eso tarde o temprano afecta al cuerpo