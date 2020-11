El test de las manchas: ¿cuál es tu grado de sinceridad?

La prueba de campo utiliza el mecanismo de proyección inconsciente, que apunta a que la persona proyecte su mundo interior en las imágenes que ve

La prueba de campo utiliza el mecanismo de proyección inconsciente, desde el cual podemos enfrentar imágenes abstractas, no estructuradas y proyectar nuestro mundo interno en ellas.

Dado que las manchas están formadas por imágenes no estructuradas, inconscientemente se nos insta a una acción estructuradora que evoca cuestiones afectivas y emocionales. Para esta prueba las manchas elegidas son de vino.

El vino es una bebida asociada a la felicidad y el bienestar, pero también a la embriaguez y la pérdida de control. Se consume con placer en grupo, disminuye las inhibiciones, proporciona una sensación de relajación y tiene un poder simbólico de cohesión y expansión de los límites.

La imagen para elegir una de las manchas

Hacé el test: ¿qué mancha elegís?

Desde pequeños nos han enseñado a decir siempre la verdad, pero en la realidad de la vida cotidiana solemos omitir lo verdadero diciendo lo falso, sobre todo por conveniencia personal. Hacé esta prueba para conocer tu grado de sinceridad, solo tenés que mirar la foto y elegir la imagen que primero llame tu atención.

Figura 1

Entendés el valor de la sinceridad, pero al mismo tiempo no la usás con frecuencia. Pensás que es útil mentir en la mayoría de las situaciones, especialmente cuando se evitan cosas desagradables; en tu opinión, puede ser una mentira "buena contra buena" ... pero tal vez haya malicia detrás.

Figura 2

La vida obviamente te ahorra algo de dolor. Tal vez te hayan engañado demasiadas veces y de hecho hayas aprendido el concepto de dividir la verdad. Sos muy sincero con las personas que amás, pero incluso estás dispuesto a mentir gratis a tus amigos y al trabajo, inventando situaciones y ambientes que nunca han sucedido solo por entretenimiento.

Figura 3

Para ti, la sinceridad tiene un valor incomparable y es esencial en cualquier relación. No le importa si causa dolor o si es una opinión no solicitada. Su visión de este valor es absoluta: en su opinión, nunca habrá verdad. Cree que se trata de un arma que suelen utilizar los oportunistas.

Figura 4

Sos un estratega y difícilmente solés cometer errores a la hora de tomar decisiones. Tenés una buena capacidad de observación; comprendés la naturaleza de las personas en el viaje, lo que te permite comportarte en consecuencia. Para vos, la verdad no es siempre el único problema: hay medias verdades y pocas mentiras en las relaciones con los demás.

En el momento adecuado, usás los métodos diplomáticos adecuados para complacer a la gente y restaurar sus buenos deseos ... Esto generalmente te hace añorar.

Figura 5

Para vos, la honestidad no tiene sentido. Te definís como leal pero no sincero; para vos, estos son dos conceptos completamente diferentes. Pensás que mentirle a la gente no te define como un "chico malo": tu lema "¡Nunca se sabe!" Bueno, enfrentémonos a la realidad, sos bueno mintiendo, y lo más importante, podés convencer a la gente de tu transparencia. ¿Has considerado participar en actividades políticas? Serás muy digno de confianza.

Figura 6

No tenés casi nada que decir de vos, sos claro, honesto y sincero con todos. Tu lema es "¡Siempre la verdad!" Porque creés que decir la verdad abiertamente es más importante que sus consecuencias negativas.

Sin embargo, tu comportamiento a veces es irritante y estás obsesionado con la verdad. ¡Y la gente que te miente está con vos! Tené en cuenta que no todos pueden ser tan sinceros como vos.