¿Seguís a tu corazón, a tu mente o a tu intuición?: si no sabés, hacé este test

Esta simple prueba demuestra que cada persona, al mirar la misma imagen, puede prestar atención a algo completamente diferente de lo que ve el resto

Todas las personas son diferentes y ven el mundo de manera diferente. Por tanto, hay muchas opiniones diferentes. Percibimos las mismas cosas de diferentes formas. Nos enfocamos en otra cosa e interpretamos la realidad que nos rodea a nuestra manera. Estas diferencias dicen mucho sobre nuestro carácter.

Esta simple prueba demuestra que cada persona, al mirar la misma imagen, puede prestar atención a algo completamente diferente, algo que los demás no notarán. Lo primero que veas en esta imagen te revelará lo que estás siguiendo en tu vida.

La imagen para conocer los resultados del test

¿Qué fue lo primero que vio en la imagen?

Pantera

El perfeccionismo es tu segundo nombre. Podés resolver cualquier problema que la mayoría de la gente no puede resolver. Además, disfrutás haciéndolo. Tenés una habilidad extraordinaria para pensar analítica y lógicamente.

Pertenecés a la gente que está firmemente en el suelo. No creés en la suerte ni en el destino. Bien sabés que el hombre es el herrero de su destino. Sabés que tu vida será como la hagas vos mismo.

Trabajás duro y honestamente para conseguir lo que querés. No te avergonzás de tener grandes esperanzas en vos mismo y de no detenerse allí.

Sos una persona amable y gentil con otras personas.

Podés perdonar errores y no esconder resentimientos. Sabés que el insulto o la ira latente no conducirán a nada bueno y solo te harán daño. Valorás mucho la paz y la sensación de estabilidad.

Pájaro

Sos una persona muy amable. Te gustan las personas y te preocupás por tu relación con ellas. Otros te quieren porque se sienten cómodos con tu compañía. El mundo es tu fuerza.

Podés controlarte en cualquier situación. A menudo reprimís tus emociones y es muy difícil que pierdas el equilibrio. Tenés una paciencia infinita y nervios de acero.

Sos gente empática, sensible y considerada.

Te encantan los niños y los animales. Valorás mucho el equilibrio, por eso, en tu vida, vigilás tu mente, corazón e intuición.

Rostro femenino

Sos una de las personas que más valora la sencillez. No le gusta complicarse la vida. El mundo es siempre blanco y negro para vos. No sabés de medias tintas. Sos una persona decidida, honesta y directa.

Nunca te andás por las ramas y no tramás nada a espaldas de los demás. Te adherís al principio: viví y dejá vivir. Tu estilo de vida puede repeler a los demás, pero esta aparente frialdad es solo una máscara para evitar lesiones.

En el fondo, sos una persona sensible y tenés miedo de perder a tus seres queridos. Intentás ser lógico y razonable, pero nunca negás lo que te dice tu corazón.

Paisaje

Tenés una intuición inusual, un sexto sentido que te permite tomar mejores decisiones. Sos una persona muy emotiva. Sos optimista y tenés una visión positiva del mundo. Creés que el sol siempre sale después de una tormenta.

Sos un gran oyente e incluso el mejor consolador. Al principio, parece que estás muy ensimismado. Y es cierto, prestás mucha atención a tu apariencia.

Intentás comprenderte mejor a vos mismo y escuchar tu intuición. Pero esto no significa que seas ciego y sordo para las personas que te rodean.

Simplemente no te gusta imponerte, y sabés que no hay nada peor que un buen consejo no deseado. Sin embargo, si alguien te pide ayuda, siempre estás listo para ayudarlo.