Qué ver en Amazon Prime Video: series y películas que llegan en diciembre

Amazon Prime Video es una de las plataformas donde se puede encontrar contenido on demand para ver en cualquier momento de ocio

Al igual que lo ha hecho Netflix, Amazon Prime Video ha publicado la lista de series y películas que llegarán a la plataforma en el último mes del año.

Entre esos títulos se pueden encontrar una amplia gama de películas y series, que incluye un nuevo especial de The Grand Tour, después de meses y meses de exigencias por parte de los usuarios por conocer cuándo iban a estrenarlo.

La Navidad es la protagonista de los estrenos de este mes, dado que se acerca una de las épocas más esperadas del año para muchos.

Series que llegan a Amazon Prime en diciembre del 2020

El Cid

El Cid es un documental de producción original de Amazon que llega a la plataforma el 18 de diciembre. Narra la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como El Cid, uno de los militares más importantes de la historia de España, y encarnado por Jaime Lorente en este título.

The Wilds

El 11 de diciembre llega una nueva serie en la que un grupo de chicas adolescentes sobrevive a un accidente de avión y acaba en una isla perdida. Sin embargo, su llegada a esta isla no fue un accidente. Y no, la serie no es Perdidos, aunque lo parezca.

The Grand Tour: A Massive Hunt

The Grand Tour es una de las series más vistas de Amazon y vuelve con una nueva versión. En ella, Clarkson, Hammond y May vuelven en un nuevo especial en Madagascar rodado hace ya un año, pero que Amazon ha decidido reservar para Navidad. ¿Cuándo llega a Amazon? El 18 de diciembre.

¡¡¡Alvinnn!!! Y las ardillas (T1-T2)

Esta serie llega a Amazon Prime el 1º de diciembre. En pocos días ya estará disponible la serie de las adorables ardillitas que ya fue un éxito en su versión película.

Alvin y las Ardillas es una de las series para chicos que llega a Amazon Prime Video en diciembre

Black-ish (T1-T6)

Las seis temporadas de esta serie llegan a Amazon Prime Video el día 7 de diciembre.

The Expanse

La quinta temporada de la serie llega a Amazon Prime Video el día 16 de diciembre, por lo que los fanáticos podrán seguir la historia a través de esta plataforma.

Hawaii 5.0

Seis temporadas componen esta serie y todas juntas llegan el 16 de diciembre a Amazon Prime Video.

Macgyver

Macgyver tiene tres temporadas y se podrán ver en esta plataforma a partir del día 21 de diciembre.

Películas que llegan a Amazon Prime Video en diciembre de 2020

Además de las series que ya se han mencionado, hay otros estrenos en la plataforma. En el mes de diciembre llegan una serie de películas, de las cuales muchas son navideñas, precisamente en alusión al momento del año que comienza.