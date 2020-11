10 series cortas de Netflix para empezar y terminar en un día

Hay quienes disfrutan de las series con muchas temporadas, pero también hay personas que prefieren aquellas con menos capítulos

Los fanáticos de las series tienen gustos completamente diferentes entre sí. Hay quienes prefieren las historias de amor, otros que eligen las historias de acción, otras personas que ven un poco de todo.

Asimismo, hay quienes tienen preferencia por las series más cortas, esas que se pueden empezar y terminar en el mismo día, esas que necesitan que se les dedique más de una jornada de ocio.

10 series cortas de Netflix para ver en un día

Chambers

Para ver esta serie no se necesitan más de siete horas. Un domingo, un sábado, o una noche de insomnio serán momentos perfectos para comenzar a ver esta historia.

Con Uma Thurman como protagonista, Chambers narra la historia de una joven que, tras un accidente, acaba de sobrevivir a un trasplante. Ahora está obsesionada con la donante del corazón que le salvó la vida. Mientras investiga su misteriosa muerte repentina, va notando cambios en su personalidad: cada vez se parece más a la siniestra propietaria de su corazón.

Crashing

Solo dos horas y cuarto son necesarias para empezar y finalizar esta serie que ya está disponible en Netflix.

La historia sigue a un grupo de treintañeros que son los 'property guardians' de un hospital, y allí se quedará a vivir Lulu después de llegar a Londres y no tener trabajo ni lugar donde hospedarse. La actriz y guionista sigue enfocada en su idea generacional de unos millennials que iban a arrasar con todo y que, como sus precedentes, se dieron de bruces con la realidad de una crisis tras otra.

Unorthodox

Con menos de 4 horas será suficiente para finalizar esta serie que se estrenó en Netflix en el 2020.

Unorthodox es la historia real de Deborah Feldman, que narró en 2012 en el libro 'Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots'. Una joven judía intenta escapar de la conservadora rama judía de los Satmar, en la que las mujeres deben vestir discretamente, cubrir su cabello y quedarse en casa para no ir a la universidad. Sin embargo, la chica va leyendo y conociendo otras culturas hasta que se da cuenta de que su vida puede ser de otra manera.

Creedme

Seis horas bastan para ver Creedme y disfrutarla, un poco más que en los dos títulos mencionados anteriormente.

Se trata de una de las mejores series de 2019 de Netflix, ya que tiene una equilibrada mezcla entre un gran reparto, un argumento angustiante y atractivo y un montón de temas para reflexionar. Creedme narra la historia real de una joven que denuncia que ha sido violada, pero ni su familia ni su entorno la cree porque se supone que no se está comportando como debería comportarse una violada.

Bonding

Hasta ahora, esta es la serie que menos tiempo requiere para el espectador. Solo con dos horas será suficiente para finalizarla.

Cuenta la historia de Tiff y Pete, que no son precisamente una pareja de amigos común. Mientras que ella es una universitaria neoyorquina que trabaja como dominatrix, él es su mejor amigo gay del instituto y, además, su asistente. Prepárate para capítulos cortos con grandes dosis de humor y muy pocos tabúes.

Muñeca rusa

Con unas tres horas es suficiente para ver esta serie, protagonizada por una de las actrices que participó también de la exitosa Orange is the new black.

Nadia se encuentra en un loop en el que muere, despierta en el mismo lugar, luego vuelve a morir, y así. Esa es la trama de la serie Muñeca rusa.

The end of the fucking world

The end of the fucking world horas tiene dos temporadas, pero con solo 5 horas y media bastará para ver ambas. También se pueden dividir y ver una cada día del fin de semana. Esto queda a criterio y gustos de cada persona.

Dos jóvenes en plena crisis de identidad, cuyas personalidades no se caracterizan por la "normalidad" y cuya amistad cambiará sus vidas para siempre.

After life

5 horas para las dos temporadas, exactamente igual que la serie mencionada anteriormente.

Un periodista tiene que volver a su vida tras la muerte de su mujer. Todo su alrededor trata de ayudarle pero Tony prefiere huir de todos ellos. Un drama cargado de humor negro como buena serie británica.

Typewriter

Cualquiera que tenga 4 horas de un día de semana o del fin de semana podrá ver esta serie sin ningún inconveniente.

Para los amantes del terror, esta es la serie que estaban buscando para hacer una pequeña maratón. Un grupo de jóvenes cazafantasmas, una familia que habita una mansión encantada y ¿un fantasma?

Así nos ven

5 horas es el tiempo que se debe destinar a esta serie.

Basada en hechos reales, sigue a un grupo de chicos afroamericanos que son injustamente acusados de un crimen en Central Park durante la década de los años '80. Un proceso judicial que mantendrá al espectador pegado al sofá.