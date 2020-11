El desgarrador llanto de Sergio Goycochea por la muerte de Diego Maradona | VIDEO

El ex arquero de la Selección conocía muy bien a Diego Maradona. Y ese recuerdo fue el que lo terminó emocionando en vivo durante su propio programa

Sin lugar a dudas, la muerte de Diego Armando Maradona sacudió al país y a todo el mundo. Fueron muchas las personas que lo conocieron y se despidieron de él de alguna forma. En este caso, Sergio Goycochea, ex arquero de la Selección Argentina, no pudo contener las lágrimas.

Fue durante su programa "Estamos Conectados", que se emite por la Televisión Pública. En el mismo estaba siguiendo las imágenes de los móviles que estaban en el lugar donde se efectuaba el cortejo fúnebre del astro del fútbol. Sergio Goycochea no soportó el dolor.

"Son las imágenes que te pasan. Hablábamos en el camarín. Parece cosa barata y golpe bajo. A veces me cuesta. Es un pedazo de vida que se te va… Perdón", dijo en vivo el ex deportista, mientras no pudo contener las lágrimas. Tapándose la cara con sus manos trató de disimularlo, pero fue imposible.

Video: el llanto de Goycochea por la muerte de Maradona

Además, llegó a contar los sentimientos que lo invadieron cuando llegó a Casa Rosada. "No lo podía entender cuando lo veía en el cajón. Era mentira. Con toda la energía que tenía, que uno vivió. Y verlo… No puedo, perdón", se volvió a disculpar, contando lo que vivió en la despedida de El Diez.

"Entré a la Casa Rosada por última vez en 1990 cuando vinimos a festejar. Fue el día más feliz de mi vida deportiva y ahora entré para verlo a mi amigo, el mismo con el que saltaba en el balcón. Pido disculpas, es más fuerte que yo. No quería llorar porque se toma como un golpe bajo", concluyó Sergio Goycochea.

Diego Maradona: qué pidió que hagan con su cuerpo

Diego Maradona falleció el pasado miércoles 25 de noviembre, apenas unas semanas después de haber cumplido 60 años. La noticia se conoció en el mediodía del fatídico miércoles y desde entonces todo empezó a rondar alrededor de Maradona.

Fotos, videos, memorias de sus años de éxito, recuerdos de sus problemas de salud, saludos de quienes lo conocieron, lo quisieron, lo acompañaron.

Entre los datos que se supieron luego del deceso del astro del fútbol estuvo un documento, que fue revelado en el programa Intrusos, conducido por Jorge Rial. El reconocido conductor recordó que en alguna ocasión Diego Maradona dejó claro que quería que su cadáver fuera embalsamado. "Él tenía un sueño con eso", comenzó a explicar el periodista del espectáculo.

"Quería estar como Evita (Eva Duarte de Perón), no sé si eso se va a hacer o no", afirmó el presentador de televisión y radio. Al mismo tiempo, el panelista del programa Adrián Pallares relató que Martín Arévalo, uno de los periodistas más cercanos al Diez, confirmó esa versión.

Maradona habría dejado firmado este documento

"Salvo que haya un documento firmado, todo el mundo te cuenta anécdotas de Diego. He visto a algunos periodistas hablando más de ellos mismos que de él. Ahora no se puede... después también está el entorno de Diego, que muchas veces fueron periodistas deportivos, y ahora hablan del entorno. Cuando tiraba balinazos, había periodistas", manifestó Jorge Rial.

El documento

El programa fue a un corte publicitario y cuando regresó Intrusos Jorge Rial reveló algo sorprendente. El conductor contó que había llegado a sus manos un documento firmado por Diego Maradona en vísperas de su cumpleaños número 60. Allí el astro futbolístico había plasmado sus pensamientos focalizados en su fallecimiento.

Jorge Rial anunció en su programa que tenía el documento firmado por Maradona

"Yo creía mucho en que si no está firmado, pero el 13 de octubre, hace nada, no sé por qué, Diego armó un documento pidiendo ciertas cosas", afirmó el conductor mientras seguía con el programa. "Le pidió a sus abogados y les dijo que quería dejar por sentado y por escrito algunas cosas para el día en el que muera. Fue hace un mes y medio y coinciden con quienes decían que Diego estos últimos días ya estaba vencido", señaló el conductor.

Fue así que procedió a leer algunos fragmentos del documento que el público tanto deseaba conocer. "Textualmente dice 'luego de un profundo análisis y luego de un profundo análisis, quiero manifestar mi voluntad de que mi cuerpo sea embalsamado y exhibido'. Lo pidió en un documento. Así que lo de embalsamado, está firmado en un documento", remarcó Rial.

En el velorio hubo incidentes y represión, por lo que se detuvo la entrada a la Rosada

Es importante tener en cuenta que hasta hace poco estaba previsto que el velatorio de Diego Maradona en Casa Rosada finalizara a las 16:30 horas por decisión de su familia, y que su cuerpo sea sepultado en Bella Vista, mismo cementerio en el que descansan Don Diego y Doña Tota. Sin embargo, luego de algunos disturbios fuera de la Casa de Gobierno, la despedida final durarña hasta las 19 horas, aunque se espera que aún así muchas personas queden afuera.