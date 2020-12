¿Por qué Viviana Canosa es tendencia en redes sociales?: por esta bizarra charla sobre los pies de Cristina

Viviana Canosa aparece entre las primeras tendencias de la red social Twitter por una charla que tuvo junto a un colega en un canal de noticias

La periodista Viviana Canosa ya es conocida por sus dichos polémicos o por sus opiniones sobre temas de actualidad.

Este viernes volvió a ser tendencia en la red social Twitter. Atrás quedó el dióxido de cloro que tomó en cámara y que le valió una gran cantidad de críticas por parte de colegas y de usuarios de redes sociales. Esta vez, Viviana Canosa llegó a las primeras tendencias de Twitter en Argentina por una conversación que tuvo junto a un colega.

El diálogo se dio en el programa Terapia de noticias, que se transmite por la noche por LN+, el canal televisivo de La Nación. Francisco Olivera es quien estaba hablando con Viviana Canosa en el momento en que se dio esta charla que la llevó a la conductora a ser tendencia este viernes 5 de diciembre.

Ella había anunciado que estaría el jueves por la noche en dicho programa.

"Ella tiene un tema con los pies, ¿sabías?", es la primera frase que dice el periodista en la coversación que se ve en el corte de video. ¿Quién es ella? Están hablando de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

"Contame", le responde Canosa, intrigada.

"Ella tiene un tema porqe calza 40 y eso era un secreto de estado para quienes le vendían los zapatos", continúa Olivera, a lo que la conductora, sorprendida, le contesta: "Guau".

De acuerdo a lo que afirma el periodista de LN+ en la charla, "no se podía hablar de ese tema, del pie". La explicación sigue y Francisco Olivera agrega que "no era un problema de largo, sino de ancho", en referencia a los pies de la ex presidenta de la Nación.

El momento del diálogo entre ambos periodistas

Es allí donde Canosa hace su intervención más importante y comienza a contar su experiencia con Cristina Fernández de Kirchner.

"Yo la conocí en mocasines", dice, en referencia a una entrevista que le hizo tiempo atrás. "El día que entré sí me impacté porque la vi como una señora normal, no como esa mujer imponente, con joyas y toda producida", recuerda. Por el contrario, Viviana Canosa refiere que vio a la actual vicepresidenta como "una señora que estaba trabajando a las diez y pico de la noche, con un montón de gente que la esperaba fuera de su despacho".

Es allí donde la conductora del ciclo Nada Personal afirma: "lo que sí me acuerdo es de que le miré los pies y de que tenía como una especie de mocasines de señora grande".

Terminado el relato por parte de Canosa, "Pancho" Olivera retoma la palabra y confirma lo que acaba de decir su colega. "Ese dato es así", dice, al tiempo que agrega que "cuando salía el vendedor [de zapatos] de Olivos lo agarraban y le decían 'mirá, este tema, lo que te pedimos, es que no se sepa'".

La respuesta de Canosa

Apenas terminó de hablar Olivera, Canosa ironizó "estamos siempre en lo importante, no?. A continuación dijo "yo calzo 39, por las dudas", en una especie de premonición de todo lo que sucedería después en redes sociales.

Muchas personas criticaron el diálogo, la mayoría de ellas por la relevancia que se le dio a un tema como ese, es decir, los pies de la expresidenta de la Nación.

A raíz de las críticas y de haberse transformado en trending topic en Twitter, Canosa respondió, fiel a su estilo, con un mensaje provocador en la misma red social.

"#Feetfetish", es el hashtag con el que comienza el descargo de la periodista. "Cuando tu visión es corta! Amo los pies. Los adoro. Desde tiempos ancestrales los pies fueron son y serán devocionales. Cada uno tómese como quiera. Llevo mi 39 con amor y pasión. Los pies...uno de mis fetiches", expresó la conductora. Este mensaje estuvo acompañado de cuatro fotos donde se ven claramente sus pies y cómo los luce con saldalias y zapatos con tacos.