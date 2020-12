¿Por qué es tendencia Jorge Rial?: por el duro cruce que tuvo con Dalma Maradona

Jorge Rial aparece entre las primeras tendencias de la red social Twitter y el motivo es un cruce que tuvo con la mayor de las hijas de Diego Maradona

Jorge Rial forma parte de las primeras tendencias en la red social Twitter. El conductor del ciclo Intrusos, que se emite todos los días, recibió una acusación por parte de la hija mayor de Diego Maradona, Dalma.

A través de su cuenta de Twitter la hija de Claudia Villafañe y el futbolista se descargó por una actitud que le molestó de Jorge Rial. "Un aplauso para @rialjorge poniendo audios viejos SOLO CON EL FIN DE LASTIMARME! (sic)", aseguró la joven, que actualmente es madre de la pequeña Roma. Y continuó: "nada me lastima mas que la partida de mi viejo, asi que SIGAN OPERANDO COMO QUIERAN! Cagones violentos no les tengo miedo! Yo hablaba con mi papá cara a cara! Nunca lo filme ni le publique un audio!".

Un aplauso para @rialjorge poniendo audios viejos SOLO CON EL FIN DE LASTIMARME! Nada me lastima mas que la partida de mi viejo, asiq SIGAN OPERANDO COMO QUIERAN!Cagones violentos no les tengo miedo! Yo hablaba con mi papá cara a cara! Nunca lo filme ni le publique un audio! — Dalma Maradona (@dalmaradona) December 7, 2020

Este descargo sucedió minutos después de que el periodista de espectáculos hubiera puesto al aire un mensaje en el que se podía escuchar la voz de Diego Maradona. Allí el astro del fútbol supuestamente argumentaba por qué no iba a asistir a la fiesta de casamiento de su hija Dalma con Andrés Caldarelli.

La hija de Diego Maradona se mostró furiosa en redes sociales

Pero Rial no se quedó callado.

Al aire en su programa el conductor de Intrusos contó que estaba hablando a través de WhatsApp con la hija del Diez y le respondió con contundencia. Mientras miraba a la cámara, Rial expresó:

"Recién tuiteó Dalma, enojada por el audio. Ahora estamos hablando por privado, bien. Ella dice 'lo hago por acá porque es el único medio que tengo para no aportar al circo que hacen'. Pero lo hizo público, es parte del circo de todas maneras", comenzó el conductor.

Luego, continuó: "y dice 'me tengo que defender de alguna manera’ y que pusimos el audio después de lo que escribió de Morla. Ella habla de operar y dice la palabra 'cagones'. Yo pongo la jeta siempre, si los otros se esconden es otra cosa. Acá salió su abogado a hablar. No lo tomes como algo personal", afirmó Jorge Rial, enfrentando el cruce de la joven actriz.

Rial, además, dijo que podía entender el dolor de Dalma Maradona, pero que "con decir 'no lo pongan más', ya está, no lo ponemos más, no hay problemas. Pero el circo también es esto. Con el posteo también alimenta el circo".

En el audio que se difundió Maradona supuestamente explicaba por qué no iría al casamiento

Finalmente, aseguró: "nosotros no operamos. No hace falta. Todos están hablando, Dalma, y nos llega (información) de todos lados, algunos cercanos tuyos. Es fácil decir 'cagón', yo pongo la jeta, te guste o no te guste. Yo entiendo que te lastime, yo te pido disculpas y punto. Pero son audios que ya pasamos. ¿Entonces no podemos poner nada más viejo? También acaba de hablar su abogado Dragani, que le pegó a (Matías) Morla. En este programa siempre se habló de Diego... Acá no operamos por nadie".

Rial detalló algo más acerca de la cobertura que hicieron del tema Maradona. "Mostramos le minuto a minuto de la enfermera. Vamos a hablar de (Leopoldo) Luque, que tiene en sus antecedentes un homicidio. Seré torpe, eso te lo acepto, pero operar no. Te vuelvo a pedir disculpas, porque soy un caballero y entiendo tu enojo, y sobre todo tu dolor, pero no es de cagón. Hace 20 años que pongo la jeta acá y me banco todo… En este programa no nos opera nadie, pasan todos, y lo que queremos saber qué pasó con Diego ese día. Ahora, ¿duele? Esa es la relación de Diego y su familia. El que hablaba era Diego. Nadie le ponía una pistola para que hablara, el que dijo todas las barbaridades fue Diego Maradona, hablando de tu mamá, de ustedes, metió en cana a Rocío (Oliva), rechazó a su hijo Junior, a Jana estuvo mucho tiempo sin darle su identidad. Si te molesta, en este momento de dolor, te pido disculpas, pero es parte de la historia".