Frases populares: ¿cuál es el origen del dicho "quién te ha visto y quién te ve"?

La frase "quién te ha visto y quién te ve" tiene su origen en los tiempos en que las comunidades de Castilla estaban sumidas en revueltas y conflictos

Las frases populares reflejan la sabiduría y la Historia de los pueblos y de su lenguaje. Entender qué significan y de dónde vienen las frases populares que se utilizan frecuentemente en los países de habla hispana puede ser muy útil al momento de acabar de comprender la idiosincrasia y la cultura.

"Quién te ha visto y quién te ve" es una de las frases que más se usa en muchos países que utilizan el idioma español. Junto con "quien se fue a Sevilla perdió su silla", es uno de los dichos más populares de la lengua española que han llegado hasta América.

La frase quién te ha visto y quién te ve tiene origen siglos atrás

El origen de la frase quién te ha visto y quién te ve

Tal como se mencionó, la frase quién te ha visto y quién te ve hace referencia al sentimiento que despierta una persona que en un tiempo pasado fue feliz y vivaz, e incluso rica, y que en la actualidad se ve débil, enferma o pobre. Muestra las diferencias que hay entre el pasado que ya no es y la actualidad, que muestra algo totalmente diferente a lo que sucedía en otro tiempo.

Se entiende el significado de la frase, claro, pero ¿cuál es el origen? En otras palabras, ¿en qué momento y por qué se empezaron a usar estas palabras como frase popular?

De acuerdo a lo que relatan las fuentes históricas y según lo que cuenta el obispo de Mondoñedo, fray Antonio de Guevara, en tiempos de las revueltas de las Comunidades de Castilla había en un pueblo de Ávila un clérigo de origen vasco, partidario y ferviente defensor del líder de la revuelta Juan de Padilla. El clérigo de origen vasco señalaba a Juan de Ávila desde el púlpito como "verdadero rey de Castilla, y no el tirano que ahora nos gobierna", de modo que dejaba clara la buena vista con la que lo veía.

El rebelde Juan de Padilla

El problema fue que el propio rebelde Juan de Padilla apareció con sus tropas y, tal como era la costumbre de la época, devastó las bodegas del lugar para abastecer a sus huestes.

Una vez que se fue, el clérigo del lugar subió de nuevo al púlpito y habló al pueblo, pero ahora les dio un mensaje distinto. En esa nueva exposición el clérigo vasco dio el siguiente mensaje: "habéis visto cómo pasó por aquí don Juan de Padilla y cómo sus soldados no me dejaron gallina viva, no tocino, ni estaca, ni tinaja sana. Os digo esto porque, de aquí en adelante, no deberéis rogar a Dios por él, sino por el rey don Carlos y la reina doña Juana, únicos reyes verdaderos...".

Fue así que la gente del lugar, los fieles, comenzaron a usar la frase "¡quién te ha visto y quién te ve!". A través de estas breves palabras se referían al sentimiento que despertaba una persona que en un tiempo fue pujante, feliz, sana o rica y que en la actualidad se encuentra débil, triste, enferma o pobre.