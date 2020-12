¿Buscás historias de amor?: series románticas para ver en Netflix

Las historias de amor han cosechado fanáticos en todo el mundo desde que el cine comenzó a hacer producciones; hoy, las series recogen el guante

Netflix es una de las plataformas más populares actualmente. Series, películas y documentales de todos los géneros forman parte del catálogo de esta aplicación y página web, que ya ha pasado de ser una mera herramienta a una aliada para los ratos de ocio y entretenimiento.

El género romántico ha cosechado fanáticos en todo el mundo desde que el cine comenzó a hacer producciones. Actualmente, series y películas de este género han copado las plataformas como Netflix o Amazon Prime Video.

6 series románticas que podés encontrar en Netflix

Jane the Virgin

El día a día de Jane Gloriana Villanueva, interpretada por Gina Rodriguez, y su maternidad virginal es explorado en la versión norteamericana de esta telenovela venezolana. Más allá del punto de partida de Jane the Virgin (cuya cuarta temporada se está emitiendo ahora mismo en CW), nos encontramos con la gran búsqueda del amor por parte de la protagonista, y por parte de su madre e incluso su abuela. Un drama cómico que juega fantásticamente a ser un culebrón con sus giros y sus triángulos amorosos.

How I met your mother

Para búsqueda del amor la de Ted Mosby (Josh Radnor) durante las nueve temporadas que duró la serie. Si bien la madre era el objetivo central de la serie, los romances y amoríos del grupo de amigos eran componente principal de las tramas de nuestros chicos y chicas... aunque en muchas ocasiones las ocurrencias de Barney (Neil Patrick Harris) nos hagan poner los ojos en blanco.

Lovesick

Si se piensa en series románticas no se puede dejar de hablar de Lovesick. Esta producción relata la historia de Dylan, un joven chico al que diagnostican de clamidia y debe contactar con sus anteriores parejas sexuales.

You me her

En You me her el espectador puede conocer la historia de un matrimonio normal pero con una crisis sexual que entra en una relación a tres cuando llega a su vida Izzy (Priscilla Faia). Lo que iba a ser un experimento para darle un poco de vidilla a la vida de casados se convierte en una relación romántica poliamorosa.

I love Dick

Con cierta indole poliamorosa llega I love Dick, que es la última y efímera producción de Jill Soloway. Allí, un matrimonio se muda a un pueblo del interior de Estados Unidos. Cuando llegan la esposa, Chris Krause (Kathryn Hahn), se encontrará irremediablemente atraída por el misterioso Dick (Kevin Bacon).

Outlander

De las tierras altas llega el drama temporal titulado Outlander, que cuenta la historia de una enfermera de la Segunda Guerra Mundial que se ve trasladada, sin saber cómo, dos siglos hacia el pasado, y aparece en pleno levantamiento jacobista del s. XVIII. Allí Claire, interpretada por Caitriona Balfe, se encontrará con un clan perseguido por los británicos, comandados por un antepasado de su marido y se casará con Jamie (Sam Heughan), un rebelde.