Cruces y furia: Robertito Funes insultó a los televidentes de C5N

En su anunciada despedida de la pantalla de C5N, el conductor del programa Sobredosis de TV, "Roberito" Funes, decidió expresar su postura sobre el periodismo luego de un informe de dicho programa. Para sorpresa de los televidentes, su compañera, Luciana Rubinska, le salió al cruce con una opinión distinta.

"Porque hay que estar de un lado o del otro?, hay que estar con la gente con la que te topas en el tren, en el colectivo, vos tenés el termómetro, la calle se camina, se huele, se percibe, yo estoy a favor de la neutralidad, hay que fijarse menos en la política más en la gente", señaló Robertito.

"Lo que uno entiende por neutralidad es inviable, la neutralidad en si misma, lo que pasa es que la noticia depende de cómo la cuentes y la manera en la que la puedas transmitir", cuestionó Rubinska a su compañero de C5N.

Tras los hechos, el conductor se convirtió en tendencia en Twitter ya que los seguidores del programa, paradojicamente, no le perdonaron su postura y lo criticaron duramente.

Robertito! Vos no sos neutral! Sos un cagón! Hay q involucrarse y la Política es sana y necesaria pero no todos los políticos son necesario!!! #EnCasaConSDTV pic.twitter.com/Ww5utpQOev — Única????Irrepetible (@vazquez_galatea) December 20, 2020

El neutral Robertito @robertofunesu le dijo a Víctor Hugo: "..me ha hecho un daño profundo en el corazón AUN PENSANDO TAN DISTINTO A UD..", y la neutralidad? Robertito no es neutral es gorila y clasista, su "buena onda" es un cliché y el gorila va a surgir #EnCasaConSDTV — Aguila de Trueno (@Marcelo77367223) December 20, 2020

Pero Robertito Funes no se quedó callado y redobló la apuesta con un duro mensaje.

#EnCasaConSDTV ya les dije me importa un cazzo lo que me digan o piensen. Me soban bien la kena todas/os. Sino les gusta, cambien. Abran sus cabezas y no sean tan limitados/as, no es tan difícil. ???????? — roberto funes ugarte (@robertofunesu) December 20, 2020