Risas, risas y más risas: 20 series de Netflix de comedia que no te podés perder

Se pueden encontrar series de Netflix de todos los géneros y orígenes, de modo que cada usuario hallará una que se adapte a su gusto

Series de Netflix hay muchas. El listado incluye uan gran cantidad de títulos, que se dividen en géneros, subgnéneros, orígenes, nacionalidades, al similar a lo que sucede con las películas y documentales.

Series de Netflix con temática de comedia

El método Kominsky

Un veterano actor (Michael Douglas) se gana la vida dando clases de interpretación aunque su propia carrera nunca llegó a despegar. Aun así, sigue en contacto cercano con su agente y amigo (Alan Arkin), que acaba de quedarse viudo y ve el mundo como un gran pozo negro sin fondo.

Creada por Chuck Lorre, es una serie de Netflix carismática y divertida, ambos adjetivos también aplicables a sus geniales protagonistas. Douglas y Arkin forman un dúo genial para hablar en clave de comedia de la vejez y las frustraciones vitales.

Yo nunca

Esta serie de Netflix trata sobre la complicada vida de Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), una adolescente india-americana que intenta sobrevivir al instituto mientras suspira por el chico de sus sueños, intenta abrirse más con sus mejores amigas y lidia con la pérdida prematura de su padre.

Esta serie de Netflix tiene un tinte adolescente te alegra y hace reír, y es que su carismática protagonista tiene mucho que aprender sobre la vida adulta, el sexo y sus propios sentimientos. Creada por Mindy Kaling, una de las voces cómicas norteamericanas más interesantes del momento, es una serie de Netflix llena de sensibilidad y sentido del humor.

Community

Esta serie de Netflix sumerge al espectador en un grupo de estudio de la Universidad Comunitaria de Greendale. Es allí donde van a parar una serie de inadaptados y tipos raros que encontrarán maneras delirantes de divertirse. Una clase llena de personalidades diferentes e historias que se van desarrollando de las formas más locas y divertidas posible.

Mirar esta serie de Netflix es recomendable porque se trata de una de las grandes sitcoms que se han hecho en los últimos años. Es momento de que todos los fanáticos del género vean esta serie y se diviertan hasta las carcajadas.

Lovesick

El protagonista (Johnny Flynn) de esta serie de Netflix británica ambientada en Glasgow se enfrenta a una situación algo problemática. No solo descubre que tiene una enfermedad de transmisión sexual (clamidia), sino que, en consecuencia, tiene que contactar con todas sus parejas sexuales de los últimos años para avisarlas en caso de que hayan sido contagiadas. Es un tipo muy enamoradizo, así que ya nos podemos imaginar cuántos nombres hay en esa lista.

Se trata de una serie de Netflix que trata sobre aprender de los errores del pasado para tomar mejores decisiones en el futuro. Sus tres temporadas son una reflexión certera (y divertidísima) sobre las relaciones, el amor y la amistad.

Derry Girls

La década de los 90 en Irlanda del Norte es conocida popularmente como The Troubles ("los problemas"), a causa de la violencia del movimiento independentista y las confrontaciones políticas con el gobierno británico. Pero todo eso solo es un telón de fondo para la historia de un grupo de adolescentes que intentan hacerse su lugar en el mundo mientras asisten a sus clases en un colegio de monjas.

Arrested Development

La serie cuenta los conflictos de una familia disfuncional, cuyo patriarca (Jeffrey Tambor) acaba de ser arrestado por problemas financieros. En esa situación, su hijo Michael (Jason Bateman) tendrá que encargarse de que la familia no se vaya a pique, y procurar así un futuro para su hijo (Michael Cera), con el que intenta no repetir los errores de su padre.

El príncipe de Bel-Air

Esta clásica serie de Netflix es una sitcom que lanzó a la fama a Will Smith cuenta la historia de un chico que al oeste de Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía, y por eso su madre le envía con sus tíos al barrio de Bel-Air. Un nuevo contexto, pero la misma personalidad chuleta y rebelde, que ahora comparte con sus estirados parientes.

¿El motivo para ver esta serie de Netflix? Para muchos, la nostalgia será suficiente. Esta serie fue todo un hito en los 90, y lo cierto es que su sentido del humor sigue siendo igual de delirante. Por eso, para todos aquellos que no la vieran en su momento, esta es una buena oportunidad para hacerlo.

Crazy Ex-Girlfriend

Rebecca Bunch (Rachel Bloom) es una mujer que haría lo que fuera por el amor de su vida. Y ese, parece ser, lo encontró cuando era una niña. Aunque ahora es una exitosa abogada en Nueva York, Rebecca le da una vuelta de 180 grados a su vida para ir en busca de aquel amor de infancia con el que acaba de reencontrarse por casualidad. En la serie de Netflix se muda a California y traza su plan de conquista, ignorando completamente que él no quiere nada con ella.

¿Por qué verla? Porque es una serie totalmente loca. No su protagonista, sino toda su narrativa y estructura, llena de números musicales y situaciones imposibles en esta búsqueda desesperada del amor.

Bonding

La historia de esta serie de Netflix comienza cuando una universitaria que trabaja como dominatrix para pagar las facturas le pide a un amigo de la infancia, con el que ya no tenía relación, que le ayude siendo su asistente. Una pareja improbable que sacará a relucir sus problemas del pasado y le ayudará (sobre todo a él) a ver el mundo de otra manera.

Esta serie de Netflix es tan corta que no deja mucho tiempo para dudar: rápidamente el usuario ya estará completamente enganchado. Con episodios de apenas 20 minutos, trata temas controvertidos con gran sentido del humor y dos protagonistas entrañables.

Sex Education

En el colegio nadie sabe sobre realmente nada sobre sexo. Es por eso que Otis (Asa Butterfield) se acaba alzando como el asesor sexual de la secundaria gracias a los conocimientos adquirido indirectamente de su madre (Gillian Anderson), que es terapeuta sexual. Con la ayuda organizativa de Maeve (Emma McKey) y el apoyo incondicional de su mejor amigo (Ncuti Gatwa), el negocio les permitirá ver los muchos problemas que se esconden entre sus compañeros.

Uno de los motivos para ver esta serie de Netflix es porque es inteligente, divertidísima, inclusiva e importante. Además, esta serie de Nerflix demuestra que se puede hacer comedia desde la concienciación sobre los problemas sexuales, el consentimiento, las inseguridades adolescentes y los problemas del corazón. Una serie que los usuarios de Netflix disfrutaron mucho y comentarion en las redes sociales.

Jane The Virgin

La protagonista de esta serie de Netflix es, claramenete, Jane. Jane (Gina Rodríguez) lleva años guardando su virginidad para el hombre de su vida, según las enseñanzas de su abuela. Pero de pronto la situación se complicará cuando, en una visita rutinaria al ginecólogo, alguien se equivoque y le insemine el esperma de Rafael (Justin Baldoni), que resulta ser su amor platónico. Virgen y embarazada, Jane se enfrentará ahora a todos los problemas que se le vienen encima.

Brooklyn Nine-Nine

La comisaría de policía número 99 de Nueva York contiene alguno de los personajes más pintorescos del cuerpo: el fan número uno de 'Jungla de cristal' (Andy Samberg), una obsesa del control (Melissa Fumero), un musculado padre que no puede vivir sin su yogur de mango (Terry Crews)... Todos forman una gran familia que, de vez en cuando, logran resolver algún crimen.

Esta serie de Netflix es una de las sitcom más divertidas de la actualidad. De hecho, fue por eso que se salbó de la vancelación. Resulta difícil no enamorarse profundamente de sus personajes, quienes son sumamente bondadosos y bienintencionados.

Paquita Salas

Paquita Salas es una serie de Netflix que cuenta luna historia sumamente graciosa. En PS Management buscan actores y actrices de calidad, eso que llaman 360. Para representarlos frente a las hienas de la industria está Paquita Salas (Brays Efe), una de las representantes con mejor reputación de los años '90 que ahora lucha por sacar adelante su negocio.

¿Por qué verla? Esta serie de Netflix ha sido un éxito absoluto por muchas razones: es alucinantemente divertida, tiene personajes entrañables y realiza una brillante radiografía del mundo del espectáculo en España. Sus dos temporadas dejan a los espectadores con ganas de más.

Big Mouth

Esta serie de Netflix cuenta las aventuras de un grupo de adolescentes de colegio que se enfrentan a uno de los peores enemigos de las personas de esa edad: la pubertad.

Uno de los fuertes de esta serue de Netflix es que retrata a la adolescencia como pocas veces se había visto en la televisión o en una serie. Es honesta y muy divertida.

Día a día

Esta serie de Netflix es un remake de otra serie de los años setenta, que se centra en una antigua militar y madre soltera, Penelope (Justina Machado) que se muda con su madre (Rita Moreno).

American Vandal

Se trata de una serie de Netflix que constituye una sátira del género true crime, tan en boga, que sigue el caso de la expulsión del instituto del joven Dylan Maxwell (Jimmy Trato) tras, supuestamente, haber pintado los autos de los profesores con miembros fálicos.

Unbreakable Kimmy Schmidt

Esta serie de Netflix cuenta la histroria de Kimmy (Ellie Kemper), una joven que se muda a Nueva York después de haber sido liberada de un búnker en el que estaba atrapada por una secta, y de cómo trata de adaptarse a los tiempos que corren especialmente tras haber perdido su adolescencia estando encerrada.

Uno de los grandes fuertes de esta serie de Netflix es el reparto, que hace que los capítulos sean muy graciosos y que se convierta en un gran título de comedia.

Glow

Ambientada en Los Angeles en el año 1985, la serie de Netflix cuenta cómo la aspirante a actirz Ruth Wilder (Alison Brie) acaba por formar parte de un proyecto de televisión sobre lucha libre femenina en el que encuentra su hueco gracias a su antigua mejor amiga, a la que ha traicionado.

Orange is the new black

Esta serie de Netflix cuenta el día a día de un grupo de mujeres encerradas en una cárcel femenina, en Litchfield, donde reciben más golpes entre ellas (traiciones, violencia, amores y desamores) que por parte de los guardias.

Piper Chapman, una mujer de clase alta y de ciudad, debe ir a la cárcel por un delito que cometió hace más de 10 años y por el que fue delatada por una ex pareja. Luego de dejar su vida atrás, Piper debe sumergirse en el mundo de la prisión, que le es absolutamente ajeno.

Cabe mencionar que Orange is the new black está basada en una historia real, que la guionista de la serie escribió en un libro, que finalmente llegó a la pantalla de Netflix a través de esta serie.