Panqueques: cómo preparar este clásico argentino en casa y las mejores opciones para el relleno

Los panqueques se arman con una mezcla muy sencilla, que forma una masa versátil y que se puede utilizar para preparaciones saladas y dulces

Los panqueques, comida a la que en inglés se le llama pancakes, son una clásica receta que se elabora a partir de la mezcla de unos pocos ingredientes.

Los panqueques se hacen con una masa que se realiza con una mezcla de harina, yemas de huevo batidas y un poco de leche. Esos son los ingredientes básicos, no necesita nada más para un desayuno, un almuerzo, una merienda o una cena perfectos. La preparación de la masa de panqueques es sencilla, es práctica, rápida y solo tiene algunos secretos para que salga perfecta.

La masa de panqueques es una masa delgada y plana que se suele hace en una sartén o en una plancha plana, no de las que son acanaladas. Si bien la masa de panqueques se puede hacer en una sartén común, hay un elementos especial llamado panquequera. Se pueden utilizar las panquequeras que se colocan en el fuego, que son sartenes planas y bajas, o emplear las que son eléctricas, que se enchufan, se calientan y se colocan directamente sobre la mezcla.

Los panqueques se preparan con una mezcla de pocos ingredientes

El origen romano de los panqueques

Los panqueques tienen una larga historia que se pierde en la noche de los Tiempos. De hecho, hay registros históricos que dicen que los panqueques se remontan a los tiempos de la Antigua Roma.

En tiempos medievales se encontraba la creencia que los primeros tres panqueques cocinados eran sagrados. Por esta razón se marcaban con una cruz antes de ser rociados con sal y luego apartados para evitar el mal. Esta historia era toda una superstición muy propia de la época. Es curioso que este tipo de supersticiones arraigaran en medio Mundo. Se dice que en Francia se solía pedir un deseo mientras se cocinaba, concretamente mientras se giraba el panqueque había que tocar el asa de la sartén mientras se sostenía una moneda en una mano. En fin, por probar no se pierde nada .

En Estados Unidos hay una gran cultura relacionada con los pancakes, que son similares a los panqueques que se consumen en Argentina, pero más gruesos y sin relleno. La preparación de la masa de los panqueques que se comen en Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos es parecida, pero la idea no es enrollarla y colocarle un relleno, sino apilarlos y rociarlos con salsas, mieles o mermeladas.

La devoción detrás de estos pancakes llega a tal punto que incluso hay días de celebración de algunos tipos. Por ejemplo, el 28 de enero se celebra el Día Nacional del Panqueque de Arándanos, mientras que el día 26 de septiembre es el Día Grande del pancake, ya que se conmemora su día Nacional.

De todos modos, la primera receta de panqueques que se conoce apareció en un libro de cocina de origen inglés que data del siglo XV.

La primera receta de panqueques de la que se tiene registro se encuentra en un libro de origen inglés

Algunos datos curiosos sobre los panqueques

Como muchas comidas y platos que se comen en distintas culturas del mundo, hay algunos datos curiosos en relación a los panqueques.

El panqueque más grande del mundo se cocinó en Rochdale (Gran Manchester) en el año 1994. Las dimensiones de este panqueque eran de 15 metros de diámetro. ¿Cuánto pesaba? El panqueque que se cocinó en aquel momento en Inglaterra pesaba tres toneladas. Se estima que el panqueque que se cocinó en aquel momento y que rompió este peculiar record tenía cerca de dos millones de calorías.

Como la inteligencia humana no parece conocer límites, también se han celebrado competencias de lanzamiento de panqueques. Sí, como jabalinas, discos o bochas, que son deportes olímpicos, pero con la pequeña diferencia de que lo que se lanzaba eran panqueques. El chef Aldo Zilli, en el año 2005 llegó a romper el récord mundial de lanzamiento de panqueques mientras se cocinaba. Lo lanzó a una altura de 329 cm.

Otra gesta similar relacionada con los panqueques y en manos de este particular cocinero tuvo lugar el 24 de febrero de 2009. En aquel momento, el chef Aldo Zilli llegó a romper el récord mundial cuando logró voltear un panqueque en 117 ocasiones. ¿En cuánto tiempo? Logró voltear ese panqueque esa cantidad de veces en apenas un minuto.

Los panqueques se preparan en una sartén o panquequera

Ahora sí, a hacer panqueques

Hacer la masa de los panqueques es realmente sencillo y lleva muy pocos ingredientes. Hay versiones de panqueques con dulce de leche, con frutas, con mermeladas, pero también se hacen panqueques con rellenos salados.

Las tardes con amigos o el postre para la sobremesa del domingo en pareja o familia dan la excusa ideal para disfrutar de una de las más exquisitas y sencillas preparaciones que se puedan preparar.

Lleva pocos ingredientes y un procedimiento muy sencillo. El combo es muy bueno y tiene una ventaja central: se puede congelar.

Hacer panqueques es un plan tradicional para una tarde de lluvia con amigos, en familia, en pareja o por propia cuenta.

La preparación de la masa de los panqueques es sencilla y rápida

Cómo hacer panqueques

La receta sólo cambia en un detalle tan sencillo como una pizca de azúcar, edulcorante o sal. Luego, se puede preparar panqueques dulces o salados siguiendo los mismos pasos y con idénticos ingredientes. Pueden ser más gruesos o más delgaditos y con rellenos súper diversos. Lo cierto es que son multifacéticos y de muy fácil preparación.

Ingredientes para hacer panqueques

Los ingredientes para hacer panqueques son muy básicos y no se necesitan utensilios especiales. El paso a paso es muy sencillo y se pueden hacer muy potentes o livianos, aptos para celíacos, con distintas harinas, saborizados, o como a cada uno le guste.

El toque personal se puede dar en cualquiera de los pasos, tanto en la masa como en el relleno o incluso en la decoración. La creatividad queda a cargo de cada cocinero y de los gustos de los comensales.

Qué necesitás para hacer panqueques

Esta receta es para preparar 20 panqueques aproximadamente.

3 huevos

250 gramos de harina

Sal

1/2 litro de leche

La receta de panqueques lleva huevos, entre otros ingredientes

El proceso para hacer los panqueques

El paso a paso para hacer los panqueques es sencillo. El punto más importante radica en no apurarse para evitar que se quemen y que la masa adquiera un sabor amargo y quemado que no queda bien.

Lo primero que se debe hacer para empezar a preparar los panqueques es batir los huevos. Luego se agrega la leche y se bate una vez más. Cuando la leche y los huevos ya están integrados, se incorpora la harina harina. Finalmente, se termina el proceso de la masa de panqueques con un último batido con batidora eléctrica durante 5 minutos. Este último paso le dará a la masa de los panqueques una consistencia espesa, pero delicada, que se deslizará fácilmente por la sartén y por el elemento que se use para colocarlo allí, como una cuchara o un cucharón.

Cuando se termina de batir la mezcla para hacer la masa de los panqueques se podrá ver si se ha usado la cantidad adecuada de todos los ingredientes. En este momento se le puede agregar un poco de harina, si está todavía muy líquida, o un poco de leche, si se la ve muy espesa.

¿La masa de los panqueques tiene que descansar?

Esta es una duda frecuente en relación a los panqueques y a su preparación. ¿Hay que dejar reposar la masa o no? La realidad es que la respuesta es sí, aunque saltarse este paso no arruinará la cocción. Entonces, dejar descansar la mezcla para hacer panqueques no es necesario, pero hacerlo hará que se logre una masa más elástica, lo cual a su vez hará que los panqueques se rompan menos porque adquirirán más flexibilidad.

A continuación, para cocinar la masa de panqueques se debe colocar una sartén -o panquequera- a fuego medio. Antes de comenzar el proceso de cocción de la masa de panqueques se debe calentar un poco la sartén.

Antes de volcar la mezcla en la sartén y comenzar a elaborar el primer panqueque se debe colocar un pequeño trozo de manteca, derretirla y mover la sartén hasta que la sustancia grasa cubra bien toda la superficie.

Antes de hacer los panqueques se recomienda derretir un trozo de manteca en la sartén

Una vez que la sartén está caliente, se la debe alejar del fuego y se debe volcar un cucharon de la mezcla de panqueques en el centro. En ese momento, se la debe inclinar y hacer correr la pasta por la sartén, de modo que cubra todo el fondo. Es importante considerar que no deben quedar agujeros en la masa del panqueque, ya que de esta manera se escapará parte del relleno que se coloque dentro.

¿Qué cantidad de mezcla de panqueque se debe colocar en la sartén? La cantidad que a cada persona le guste. Cuanto más cargado esté el cucharon, más alto será el panqueque; hay quienes prefieren un panqueque más grueso y hay quienes eligen que la masa sea más delgada.

Cuando se ha colocado la mezcla en la sartén se la lleva nuevamente al fuego. En el momento en que los bordes del panqueque comienzan a dorarse y se van despegando, se debe dar vuelta el panqueque con una espátula o cuchillo y dejar que se cocine 1 o 2 minutos más.

Cuando está listo el panqueque se retira de la sartén y se coloca en un plato. Si bien esta masa no se suele comer muy dorada, el dorado dependerá del gusto de cada persona. Este proceso se debe repetir con una consideración clave: se debe colocar manteca nuevamente cada dos o tres panqueques. De esta manera, se evitará que se peguen a la sartén y se le dará un gusto más sabroso a la preparación

La sartén se debe mantener fuego medio para los primeros panqueques y se recomienda ir bajando el fuego a medida que se hagan los siguientes.

Panqueques dulces y salados

Al momento de comer los panqueques se los puede rellenar con los más diversos ingredientes. Los rellenos para esta comida van desde lo más clásico y sencillo, hasta versiones más complejas e incluso saladas.

Los panqueques pueden llevar relleno dulce o salado

Panqueques dulces

Nadie podría dudar de que los panqueques son una merienda ideal para un día de lluvia o para una tarde fresca durante las vacaciones en la playa, aunque lo cierto es que se pueden comer en cualquier momento.

Un panqueque dulce se puede se puede rellenar con dulce de leche, que es lo más tradicional. También se puede poner pasta de maní, pasta de avellanas, frutas de todo tipo, miel, pasas de uva, chips de chocolate. Las opciones para el relleno son infinitas, como así también lo son las combinaciones. Los gustos de cada persona serán los que definan la batalla del relleno de los panqueques dulces.

Si se quiere hacer una presentación delicada y sencilla se pueden espolvorear con azúcar impalpable y colocar una hoja de menta sobre ellos.

Los panqueques con dulce de leche son un clásico argentino

Panqueques salados

Los panqueques salados, que también se pueden comer con forma de crepe, también tienen infinitas opciones de relleno. Jamón y queso, atún con queso crema, pescado, verduras salteadas, lo que cada persona guste quedará bien.

Se pueden preparar ambas variedades de panqueques y se puede hacer una cena temática, de la misma manera que con la pizza, que tiene versiones dulces y saladas.

Los panqueques salados se pueden comer en forma de crepes

¿Cómo rellenar panqueques?

Lo ideal es que hacerlo en forma de rollo o arrollado. Se colocan dos o tres cucharadas del relleno que se haya elegido, sea dulce o salado, pero sin llegar a los bordes. Se enrolla por encima del relleno y listo, queda perfecto para comer.