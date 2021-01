Fuerte cruce entre Diego Brancatelli y un joven que asistió a una fiesta clandestina

Muchos jóvenes se fueron a la costa para pasar los primeros días del año con sus amigos. Muchos de ellos participaron de fiestas clandestinas

Sin embargo, y pese a las restricciones todavía vigentes por el coronavirus, muchos de ellos participaron de fiestas clandestinas. En ese sentido, Diego Brancatelli se cruzó con uno de ellos.

Mientras que varias imágenes de la localidad de Pinamar empezaron a circular debido a la alta aglomeración de personas en playas, casas y bares, empezó el debate respecto a qué hacer ante esta situación. Con los casos de COVID-19 en aumento y un posible toque de queda sanitario, el periodista se cruzó con un joven en vivo.

"Nosotros estábamos ahí, éramos 150 o 200 personas", contó el joven haciendo alusión al video que se difundió en redes donde la policía sacó de la playa a muchas personas que estaban participando de una fiesta ahí.

"El tema no es la cantidad, sino el distanciamiento. Estaban todos juntos, parecía un recital del Indio", lo increpó Brancatelli repudiando el hecho de que estén aglomerados y sin distanciamiento. "Estábamos todos separados", replicó el joven.

"Debo haber visto otro video", ironizó Brancatelli. Luego, fue Paulo Vilouta el que decidió participar de la conversación. "¿Andás con barbijo o alcohol en gel?", le consultó. "No, vos vas a la calle y no lo usa nadie. Hablé con un amigo de Dinamarca y me dijo que al aire libre nadie va con barbijo’‘, contestó el entrevistado.

"En las fiestas con mi familia sí, diez días antes estuve con barbijo. Soy de Rosario y no estoy en contacto con ellos", volvió a arremeter el entrevistado luego de que Ernestina Pais le preguntará sobre qué pasa si el virus llega a su familia. ‘‘Es una locura", comentó Diego Brancatelli.

El regalo de Diego Brancatelli

Brancatelli, que ahora también se convirtió en empresario por la apertura de su primer mercado low cost, con el que busca impulsar una cadena de establecimientos donde ofrece productos a precios accesibles, es un fuerte defensor del kirchnerismo, y no lo oculta.

Es por es que este lunes, el periodista mostró con orgullo el regalo que le acababan de hacer.

Si bien se trataba de un mate, tenía una gran particularidad: el objeto está tallado con el perfil del expresidente Néstor Kirchner, figura idolatrada por el periodista en cuestión.

El ahora también funcionario lo mostró a través de su cuenta en Instagram.

"Gracias por este lindo presente! Mate de Néstor en 3D!!! Que genial!", manifestó "Branca", tal como le suelen decir, y añadió emoticones de "dedos de la victoria" y de un pingüino.

La grieta en las redes sociales

Tras este posteo, la grieta no se hizo esperar y comenzaron a aparecer encendidos comentarios entre quienes elogiaron el obsequio recibido por el panelista, y aquellos que estaban totalmente en contra del mismo.

"Tené cuidado que te va a chorear la yerba"; "¿Vendrán los bolsos incluidos?"; "Se va a LAVAR rápido"; y "Es lo más groncho que vi en mi vida"; fueron algunos de los mensajes del posteo que recibió poco más de mil likes en un día.

Mientras que en la vereda de enfrente, uno de los posteos más leídos a favor del mate fue "¡Quiero uno!". Incluso, algunos pusieron humor y aseguraron que "cuanto más calienta está el agua, más se le desvían los ojos".

Diego Brancatelli abrió su primer supermercado "low cost"

El periodista Diego Brancatelli abrió el primer supermercado "low cost" de su nuevo emprendimiento para que las personas puedan acceder a mejores precios.

"No es un supermercado ‘normal’ sino que vamos a hacer un ‘low cost’, un mercado de bajo costo, un mercado social donde la gente pueda acceder a mejores precios", había remarcado el periodista.

Desde sus redes sociales, Diego Brancatelli comunicó con bombos y platillos la apertura del local en el barrio de Caseros, en la provincia de Buenos Aires. "Llegó DON AHORRO a #Caseros !! Mercado Low Cost Alberdi 4717 Frente a la Plaza", escribió junto a un video.

Llegó DON AHORRO a #Caseros !!Mercado Low CostAlberdi 4717Frente a la PlazaSeguí el hilo y mirá algunos de los precios! pic.twitter.com/ihR4hqBWb8 — Diego Brancatelli (@diegobranca) November 14, 2020

"Yo tengo un restaurante hace ya dos años en Ingeniero Maschwitz y aun así, con lo que significó esta pandemia (de coronavirus), estamos con el tema de poner un supermercado", había afirmado.

Picante como siempre, el periodista había destacado que tenía una plata ahorrada y que por eso iban a invertirla en el país. Pegándole un palito a las personas que ahorran en dólares Brancatelli explicó que prefería ayudar a las personas con precios competitivos.

"El ‘low cost’ es también para nosotros y por eso nos vamos a poner un mercado llamado Don Ahorro y pese a que es privado, la idea es ayudar a la gente. Teníamos una plata y en lugar de comprar dólares vamos a poner un negocio, a contratar gente", cerró.

Según explicó el propio periodista, este primer local sería el comienzo de una cadena de supermercados que puedan ofrecerle a las personas precios más baratos que el resto de las cadenas y así darle una mano a los que más lo necesitan.

Brancatelli polémico

El periodista de Intratables se refirió a su nuevo emprendimiento en medio de un contexto de crisis económica en el país, donde la inflación está jugando una mala pasada.

Sin embargo, el ferviente defensor del Gobierno y seguidor fiel de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, apoya todas las políticas del Gobierno. Recientemente se metió en el tema del cepo cambiario y defendió las medidas del Gobierno.

Brancatelli abre un supermercado llamado Don Ahorro

"Esta preocupación de los dólares es de la clase alta. La clase media, media baja, está preocupada por otra cuestión. Este Gobierno está preocupado por la clase media y baja. El gobierno de Macri ajustó la tarifa de gas, de luz, los impuestos a los autos importados; este Gobierno tiene otras prioridades", afirmó el periodista en el programa Intratables.

"Chicos, vayamos a conceptos sanos. La gente que compra 200 dólares, los compra porque tiene un peso que no existe, tiene una inflación hace 10 años", comentó Paulo Vilouta. "Los compra porque le sobra la plata, porque llega a fin de mes. El que no llega no los compra", lo interrumpió Brancatelli.

"Diego, los 200 dólares los compran casi cinco millones de personas", le aclaró Fabián Doman. "El que llega justo que es clase media, con sus hijos en la escuela pública, los compra para que no lo mate la inflación y pueda tal vez comprarle un par de zapatillas a fin de mes", planteó Ernestina Pais.