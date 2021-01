Estrenos 2021: Netflix anticipó los nuevos títulos a través de su cuenta de Twitter

A través de un mensaje de Twitter, en el que además se puede ver un video, la plataforma anticipó algunos de los títulos que llegarán en 2021

Netflix es una de las plataformas más usadas en el mundo. Se puede ver series, películas, documentales, entre otros contenidos que los usuarios tienen la posibilidad de disfrutar.

Todos los días, todas las semanas, todos los meses y, más aún, todos los años, desde Netflix hacen una actualización de su plataforma. Esto significa que cambian algunos títulos por otros que presumen que tendrán más llegad a alos usuarios y que fomentan la rotación de contenido que es necesaria para que la plataforma se mantenga activa.

El 2021 es uno de los años con mayores expectativas, ya que le siguió al 2020, que fue uno de los peores en diversos aspectos. Además de las expectativas personales, laborales y académicas que puedan tener las personas, también hay muchos ojos puestos sobre Netflix y sobre los títulos que se estrenarán este año.

Es por eso que desde la cuenta de Twitter de Netflix Latinoamérica este martes decidieron comunicar cuáles serán los estrenos que llegarán este año. Y lo comunicaron de manera muy peculiar.

Estos son los estrenos que llegan a Netflix en el 2021

El mensaje de Twitter dice: "este 2021 nos esperan grandes noches de películas. Este es un adelanto de 27 de las más grandes, emocionantes, divertidas y espectaculares películas que llegan a Netflix junto a todas estas estrellas".

El mensaje que publicaron desde Netflix en la cuenta de Twitter

Este 2021 nos esperan grandes noches de películas. Este es un adelanto de 27 de las más grandes, emocionantes, divertidas y espectaculares películas que llegan a Netflix junto a todas estas estrellas. pic.twitter.com/BanU9mFcdG — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 12, 2021

En el video, que dura dos minutos y medio, se pueden ver algunos de los títulos de las películas y series. Además, se presetan con música y con sus actores principales, que brindan un testimonio acerca de su participación en esa filmación.

Estos son los estrenos de 2021

The harder they fall, por ejemplo, es uno de los títulos que se estrenarán en 2021.

Otro de los estrenos es Thunder Force, protagonizada por Melissa McCarthy, entre otras actrices.

Bruised también se encuentra entre los estrenos previstos para este 2021, que apenas comenzó unos días atrás. Se trata de la primera película dirigida por Halle Berry.

En Netflix se pueden encontrar muchos estrenos a partir de 2021

The kissing booth 3 también forma parte de este listado de estrenos de Netflix.

A todos los chicos: para siempre es el título de otro de los estrenos de este año.

The woman in the window forma parte de esta lista, junto con Escape from Spiderhead, ¡Hoy sí!, Sweet girl y El ejército de los muertos.