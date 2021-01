Horóscopo: cuáles son los signos más honestos del zodíaco

De acuerdo con los seguidores del horóscopo, el método de predicción dice que la sinceridad es una de sus cualidades más destacables

Cuando preguntás algo, ¿preferís rodearte de gente que te diga lo que queres escuchar o que te responda con sinceridad su opinión? A veces su franqueza absoluta te hace pasarla mal, pero siempre sabés qué es lo que realmente piensa.

La sinceridad es uno de los valores mas destacados que una persona puede tener

Cuáles son los signos más honestos del zodiaco

Te contamos cuáles son los signos más honestos del zodiaco para que sepas a lo que te enfrentás cuando los tenés cerca. ¡Escuchá al horóscopo!

Sagitario, el más honesto de los signos

Sagitario es tan honesto, que a veces resulta cruel. Es un signo del zodiaco que no va a dudar en decirte lo que piensa a la cara, aunque a veces sus comentarios pueden ser demasiado fuertes. Por eso, dentro de lo exagerado que tiende a ser este signo, tiene que aprender a medir sus reacciones.

Además de sincero con la gente que se rodea, Sagitario es muy honesto consigo mismo. No se hace el ciego ante los problemas, sino que se enfrenta a ellos; reconoce a qué puede aspirar y a qué no; sabe cuando hizo algo mal y no trata de culpar a otros de sus errores.

Aries, sincero ante todo

Por su parte, Aries también se encuentra entre los puestos más altos de la lista de signos más honestos. Esta posición deriva de que esta es una cualidad que lleva por bandera y que exige a la gente que le rodea. Este signo de fuego siempre intenta ser muy transparente. Más allá de su compleja forma de ser, no oculta las cosas.

Además de la honestidad, otra cualidad que este signo valora mucho es la fidelidad. La lealtad encabeza la lista de actitudes que siempre ofrece a sus amistades y familiares. Teniendo en cuenta que Aries es un signo muy honesto y noble, la infidelidad es algo que no va con él. ¡Es una gran fuente de inspiración!

Escorpio siempre se da cuenta de las mentiras

A Escorpio no le gusta dar vueltas, lo que lo lleva a ser un poco brusco cuando tiene arranques de sinceridad. Generalmente, sus amigos valoran mucho su franqueza y acuden a él cuando necesitan un consejo transparente y real. Ese es uno de los motivos que lo llevan a ganar el título al mejor consejero del horóscopo.

Además, Escorpio tiene una gran capacidad para detectar las mentiras. Esto hace que este signo del zodiaco no admita ningún engaño de parte de la gente que lo rodea. Si conocés a alguien de este signo te habrás dado cuenta de que es muy desconfiado, y dilucidar una de estas mentiras lo va a alejar radicalmente de esa persona.

Leo, conocido por su gran transparencia

Leo jamás tiene miedo de decir la verdad, ya que siempre está muy seguro de cada uno de las decisiones que toma. Su exceso de confianza a veces le juega malas pasadas, pero en el lado positivo, lo convierte en una persona muy honesta. A pesar de todo, es muy consciente de dónde están sus límites y, aunque es un signo muy impulsivo, nunca trata de sobrepasarlos.

Leo, también conocido por su gran capacidad de liderazgo, detesta las injusticias; sobre todo cuando se refieren a un asunto relacionado con su escala de valores más personal. Este signo del zodiaco es uno de los grandes luchadores del horóscopo y siempre persigue todo lo que se propone. Por eso, es bueno tenerlo siempre cerca.

Leo es uno de los signos más honestos

El horóscopo de los signos menos honestos

Así como existen los signos más honestos, también se destacan los menos transparentes. Entre los signos menos sinceros hay que nombrar a Piscis, al que se le suelen escapar algunas mentiras, aunque sean piadosas. Se trata de un signo muy sensible que prefiere adornar la realidad, aunque con ello la esté falseando.

Géminis también podría estar en el ranking de los menos transparentes. Se dice de este signo del zodiaco que tiene dos caras y que las utiliza de una manera muy interesada.

Y en tu experiencia, ¿quiénes son los signos más honestos del zodiaco? ¿Te topaste con su exceso de sinceridad?