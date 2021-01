Estas son las series que se estrenaron y se estrenarán en este 2021

Te dejamos los títulos y las fechas de las series que llegan en este 2021 para sorprenderte o para completar alguna historia que quedó en suspenso

El 2021 viene recargado de novedades y también de series ya conocidas que vienen a completar lo que dejaron a medio andar.

La oferta es cada vez más amplia, y plataformas como Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Movistar+, Filmin o Starzplay ya nos comenzaron a traer series que quizá, se conviertan en tus favoritas, y seguirán haciéndolo a lo largo del año.

Si en este 2020 de estar en casa ya viste todo lo que las plataformas te ofrecían, es hora de que comiences a pensar, cuál es la próxima serie que sigue en tu lista.

1. Cobra Kai (Temporada 3)

Se convirtió en un fenómeno inesperado cuando pasó de Youtube a Netflix. "Cobra Kai" volvió en el primer mes del año, ahora reforzada por un gran número de fans. La serie es una secuela tardía de Karate Kid que reúne a los actores originales y centra su perspectiva en el que en aquella película de los 80 fuese el villano de la función.

Como era de esperar, la nueva temporada ya está disponible en Netflix.

2. Vikingos (Temporada 6)

La exitosa serie de vikingos parece haber llegado a su fin con esta sexta y última temporada. La trama seguía las luchas de poder de un grupo de vikingos, y con muchas sangre y acción se ganó los corazones de los espectadores. Desde el 2 de enero se encuentra disponible por TNT y Movistar+.

3. Apocalipsis (The Stand) (Miniserie)

Una nueva adaptación de Stephen King vuelve a la pequeña pantalla. Esta vez, "The Stand" cuenta la historia de un falso mesías que aparece luego de una destrucción masiva causada por un virus humano llamado "Captain Trips". Un grupo de personas intentarán enfrentarse a su poder, y salvar a la Tierra del apocalipsis. Con grandes nombres como Alexander Skarsgård, James Marsden, Whoopi Goldberg y Amber Heard en el reparto, puede ser una de las series más potentes para empezar el 2021. Desde el 3 de enero está disponible por Starzplay.

4. La extraordinaria playlist de Zoe (Temporada 2)

En 2021 vuelve la serie más musical del momento. "La extraordinaria playlist de Zoe" nos contó la historia de una joven que, un día, empieza a vivir su vida dentro de su propia playlist. Es decir, que todos a su alrededor expresan sus sentimientos a través de canciones. En esta nueva temporada, que ya se encuentra disponible en HBO, podrás saber si la protagonista logra solucionar su mal de amores y el dolor de la pérdida.

5. Small Axe (Miniserie)

Entre la ficción serial y la antología fílmica, Steve McQueen creó uno de los productos que más van a dar que hablar en los próximos meses. Small Axe es un retrato poliédrico del racismo que está maravillando en cada uno de sus episodios, con estrellas como John Boyega y Letitia Wright. Ya podes disfrutar de esta miniserie por Movistar+.

6. Dickinson (Temporada 2)

Vuelve Emily Dickinson de Hailee Stainfeld, pero esta vez una versión muy moderna de la poeta norteamericana que en esta segunda temporada seguirá explorando sus conflictos familiares y sociales. Creada por Alena Smith, tiene una perspectiva fresca y feminista que ahonda en la discriminación que sufrió la autora. Se encuentra disponible desde el 8 de enero por Apple TV+.

7. Memorias de Idhún (Temporada 2)

Después de ver los primeros episodios el pasado mes de septiembre, "Memorias de Idhún" vuelve a Netflix para continuar con la historia escrita por Laura Gallego, y que tuvo éxito con una estética de anime japonés. Disponible desde el 8 de enero.

8. American Gods (Temporada 3)

La adaptación del cómic de Neil Gaiman vuelve en una tercera temporada, donde seguirá explorando las aventuras fantásticas y mitológicas de sus personajes. Desde el 11 de enero, disponible en Amazon Prime Video.

9. Bruja Escarlata y Visión (Temporada 1)

La primera serie del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en Disney+ será, probablemente, la más extraña y sorprendente. La protagonizan dos secundarios de oro, La Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany), y por lo que se puede ver en los tráilers habrá homenajes a distintas épocas televisivas y un buen lío de dimensiones. Esta serie que llega para sorprender estará disponible desde el 15 de enero en Disney+.

10. Servant (Temporada 2)

La serie de M. Night Shyamalan vuelve otra vez en enero (y con una tercera temporada ya confirmada y en camino) para seguir sumergiéndonos en sus terroríficos misterios. Disfruta de la segunda temporada desde el 15 de enero por Apple TV+.

11. Batwoman (Temporada 2)

Después de la renuncia de Ruby Rose como protagonista, "Batwoman" afronta una segunda temporada de cambios, donde conoceremos a una nueva superheroína, interpretada por Javicia Leslie, que luchará contra el crimen en las noches oscuras de la ciudad de Gotham. Vas a poder verla desde el 18 de enero por HBO.

12. Snowpiercer (Temporada 2)

Tras la aclamada película de Bong Joon-ho, esta serie vuelve a meternos dentro de un tren en movimiento donde se resguarda del apocalipsis los últimos restos de la humanidad. Pero la distinción de clase sigue siendo un problema, y la rebelión se desató. Disponible desde el 26 de enero (en Estados Unidos), por Netflix.

13. Love, Victor (Temporada 1)

El éxito de la película "Con amor, Simon", basada en la novela Becky Albertalli, dio origen a esta serie con el mismo planteamiento: una comedia romántica adolescente protagonizada por un chico que tiene miedo de expresar en voz alta que es gay. Desde el 23 de febrero por Disney+.

14. Falcon y el Soldado de Invierno (Temporada 1)

Bucky Barnes (Sebastian Stan) y Sam Wilson (Anthony Mackie) forman equipo como el Soldado de Invierno y Falcon en esta serie del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) para Disney+. Disponible desde el 19 de marzo.

15. Loki (Temporada 1)

Tom Hiddleston volverá a ser Loki, el hermano de Thor, pero ahora en su propia serie, que retoma la acción desde que el personaje escapase con el Teseracto en 'Vengadores: Endgame'. Promete diversión, acción y mucho carisma. Podrás ser testigo de esta historia desde mayo por Disney+.

16. The Mandalorian (Temporada 3)

Es el primer gran éxito en cuanto a las series de Disney+, y una de las mejores revitalizaciones de la saga Star Wars. Está vez volverá a finales de 2021 con una tercera temporada, que seguro nos seguirá dando acción, aventuras y nostalgia 'warsie'. Nuevamente, por Disney+.

17. El cuento de la criada (Temporada 4)

June (Elisabeth Moss) seguirá luchando por su supervivencia (y por la revolución) en el estado fascista y misógino de El cuento de la criada, basada en la novela de Margaret Atwood. La cuarta temporada llegará en este 2021, por HBO.

18. Ozark (Temporada 4)

Este éxito inesperado de Netflix, ganadora de varios Emmys, vuelve a la plataforma por una cuarta y última temporada en 2021. Liderada por Patrick Bateman y Laura Linney, así como con la galardonada Julia Garner, nos contará el desenlace de su historia de una familia involucrada en las mafias. Todavía no está disponible el trailer de la temporada 4, pero aquí se puede recordar lo que fue la tercera y, hasta hora, última temporada disponible.

19. Pose (Temporada 3)

La serie de Ryan Murphy, Brad Falchuk y Steven Canals dejó entre lágrimas en su segunda temporada, y volverá en este 2021 para seguir contándo la historia de la Casa de Evangelista liderada por Blanca (MJ Rodríguez) y sus "hijos". Una mirada a la comunidad trans de los años '90 con la que el público desea reencontrarse. Disfrutá de la tercera temporada por HBO.

20. American Horror Story (Temporada 10)

Después de casi una década, los fanáticos de American Horror Story siguen teniendo para entretenerse. Su décima temporada llegará este año, y contará con la presencia del habitual Evan Peters. Si tenés mucho tiempo, arrancá ahora con la primera temporada, así llegás al nuevo estreno de este 2021 por Netflix.

21. The Great (Temporada 2)

La revolución de Catalina la Grande no terminó. De hecho, para los que disfrutaron hasta el final de la primera temporada de "The Great", sabrán que no hizo nada más que empezar. La monarca interpretada por Elle Fanning vuelve en una segunda temporada, que promete seguir siendo visualmente impecable y sorprendentemente divertida. Disfrutala por Starzplay.