Test de personalidad: ¿qué animal ves primero en la imagen?

Las pruebas de personalidad y los test psicológicos se convirtieron, en el último tiempo, en los favoritos de todos, tanto en las redes sociales como en los diferentes sitios. De hecho muchos no esperan a que aparezca algún reto sino que salen en su búsqueda.

La idea de tener resultados al instante sobre qué y cómo pensamos parece ser atractivo suficiente para llamar la atención de miles de personas. Hay retos para todos los gustos: desde los más clásicos y convencionales hasta los más variados e insólitos.

Mirá la imagen y pensá qué animal ves primero

¿Qué ves primero?

La prueba de personalidad que te traemos hoy es muy rápida y sencilla y te va a permitir conocer aspectos de tu forma de ser que, tal vez, no conocías. ¿Cómo funciona? Tenés que mirar el dibujo que dejamos a continuación y el primer animal que capte tu ojo es tu respuesta que podes ver debajo.

Las respuestas del test

Burro

Sos una persona muy perceptiva. Siempre analizás todos los pros y los contras antes de tomar cualquier decisión. Sos muy cauteloso y precavido. Rara vez te equivocás. La amabilidad es otra característica que destaca de tu persona y tenés mucho compromiso con todo lo que emprendes. La impulsividad, sin dudas, no es por algo que se te caracterice. Valorás la libertad y te gusta trabajar sin presión.

Foca

Sos sumamente observador y no se te pasa por alto ningún detalle. No te gusta discutir con los demás, pero sí tener que hacerlo siempre llevas la delantera. Por lo general te destacás en todos los ámbitos gracias a tu inteligencia. Sos muy buen consejero aunque te es muy difícil aplicarlos a tu vida. Te gusta enfrentarte a nuevos desafíos y no sabés decir que "no". Generoso y solidario con lo que tenés, siempre estás dispuesto a dar una mano a quien la necesite.