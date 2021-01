15 series que no podés dejar de ver en Amazon Prime Video

Amazon Prime Video es una gran opción a la hora de ver contenido vía streaming. Esta vez te dejamos una lista de las 15 series que no podés pasar por alto

Hay cada día más plataformas para ver contenido streaming, y cada vez hay más opciones de series y películas, pero ¿cómo saber que trama es verdaderamente nueva?

Esta vez te traemos series del gran catálogo que ofrece Amazon Prime Video, que pueden ser las candidatas perfectas para que no te despegues de la pantalla.

Series de todo tipo y para todos los gustos. Algunas que llevan a futuros distópicos diversos, otras a pasados históricos muy violentos, también hay tramas criminales a nivel internacional o hasta mundos superheroicos donde no todo es lo que parece.

Si estás buscando una serie para hacerte adicto y que no puedas dejar de ver, acá te dejamos una lista de las mejores 15, y te aseguramos que no van a fallar.

1. Jack Ryan

El personaje de Jack Ryan sigue apareciendo una y otra vez en nuestra cultura, y eso se debe a que es uno de esos héroes de la ficción que siempre nos engancha desde el primer minuto. La serie de Amazon Prime Video protagonizada por John Krasinski no se queda atrás en esta tradición, que pasa del cine a las series para regalarnos buenas dosis de acción e intriga para estos días. El personaje creado sobre el papel por Tom Clancy se enfrenta en esta serie a tramas de terrorismo internacional en las que nos demostrará que es algo más que un simple analista de datos.

2. The Purge

Si tenés idea de lo que se trata la saga de las películas de la "La purga", podés imaginarte qué vas a encontrarte en esta serie: una distopía violenta que muestra los peores instintos del ser humano. Un año más, bienvenidos a La Purga, una noche en la que el crimen, incluido el asesinato, es completamente legal. Un total de doce horas de agonía para unos y fantasía hecha realidad para otros, en una carrera a contrarreloj en la que se mezclarán tramas políticas y personales que complicarán las cosas. Esta serie extiende el universo creado en el cine para seguir hablando de los grandes males del mundo.

3. The Good Wife

Alicia Florrick, la protagonista de 'The Good Wife' verá cómo todo su mundo se desmorona cuando su marido, un reconocido político en Estados Unidos, entra en la cárcel acusado de corrupción y ella tenga que volver a su antigua profesión: abogada. Creada por Michelle y Robert King, creadores también del "spin-off". Es una serie emocionante que te atrapará entre juicios, reuniones secretas con clientes y tensiones en el lugar de trabajo. Y es que hay quien no está demasiado contento de que Florrick haya vuelto al trabajo. Por suerte, ella sabe lo que se hace. Acá el final de unas largas 7 temporadas que te mantendran siempre muy expectante.

4. Hunters

La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, pero eso no quiere decir que ahí acabase el conflicto. En la que hoy conocemos como la Operación Paperclip, una gran cantidad de criminales de guerra nazi fueron acogidos en los Estados Unidos de incógnito para servir en sus departamentos científicos, espaciales y de todo tipo. Y esos infiltrados son los que, ya en los años 70, buscan desesperadamente los protagonistas de esta serie liderada por Al Pacino. Ellos, cazadores de nazis, harán justicia en esta dimensión alternativa de la historia, en la que el Cuarto Reich se está organizando en las sombras de América y solo un grupo de luchadores puede impedirlo.

5. The Boys

Esta adaptación del cómic de Garth Ennis y Darick Robertson nos demuestra que con un buen departamento de marketing se puede convertir a un grupo de desalmados con poderes en la esperanza del país. Entonces, ¿quiénes son los héroes de 'The Boys'? No son los que llevan capa, sino los que trabajan en las sombras para desenmascararles. Los bandos cambian en esta divertida, violenta y original serie de superhéroes que ya se encamina hacia su segunda temporada.

6. Sé quién eres

Está ficción española no dejará que te muevas del sillón. Es una de esas series adictivas en las que no podemos dejar de darle al play al siguiente episodio. En ella, un abogado y profesor de renombre (Francesc Garrido) aparece un día desorientado sin saber qué pasó la noche anterior. Y pronto se verá obligado a hacer memoria: la policía encuentra su coche accidentado con restos de una de sus alumnas, que además es su sobrina, que está ahora en paradero desconocido. Ahora deberán descubrir si él es el culpable, si de verdad tiene amnesia o es otod parte de un plan. El caso pone patas arriba a su familia, incluyendo a su mujer (Blanca Portillo) y a sus hijos.

7. Ataque a los titanes

Es una serie de anime japonés que por más que no te consideres fanático de ese mundo, te dejará con ganas de más. Todo un fenómeno en los últimos años, la adaptación del manga creado por Hajime Isayama nos sitúa en un mundo posapocalíptico en el que unos titanes (figuras humanoides de gran estatura y expresión aterradora) dominaron la Tierra y obligaron a lo que queda de la raza humana a refugiarse detrás de unas grandes murallas. Pero, ¿de dónde salieron realmente estos seres? ¿Qué secretos esconden? ¿Y qué pasará cuando la primera muralla caiga? Una serie intensa como pocas.

8. ZeroZeroZero

Para los que vieron "Narcos" y les gustó, esta es una gran opción que rodea justamente historias del Narcotráfico. En esta ocasión, la nueva serie de Amazon Prime Video basada en el libro de Roberto Saviano, relata las rutas del narcotráfico de los cárteles italianos. Con estrellas norteamericanas como Andrea Riseborough, Dane DeHaan o Gabriel Byrne en el reparto, la serie nos adentra en la economía sumergida de la droga y todos los procesos que ocurren desde su creación hasta su distribución, en un formato de acción tan ilustrativo como emocionante.

9. El infiltrado

Basada en una novela de John Le Carré, algo que ya nos asegura dosis de espionaje y tensión, esta miniserie protagonizada por Tom Hiddleston y Hugh Laurie te va a convencer. La historia cuenta cómo un exsoldado británico es reclutado para infiltrarse en una organización que trafica con armas a nivel mundial, y utilizar la información que obtenga para desmantelar su red criminal. Pero, claro, todo eso no es tan fácil como suena y el peligro para este infiltrado siempre estará a la vuelta de la esquina.

10. Into the badlands

Si te gusta entrar entrar directamente en acción, es hora de que dejes llevar por los movimientos de katana y la violencia de esta serie distópica de la AMC. En un futuro no tan lejano, la sociedad ha caído y lo que queda es una suerte de Lejano Oeste donde cada uno se busca su propia fortuna. El territorio en el que transcurre la historia está dividido en varios "reinos" que controlan los recursos mediante la fuerza bruta. Un universo apasionante en el que aparecerán los héroes que podrían desestabilizar ese equilibrio de desigualdades e injusticias.

11. Vis a vis

En este caso, nos encontramos frente a una serie muy similar a "Orange is the new black" pero esta vez en versión española. En ella, una chica inocente (Maggie Civantos) entra en una cárcel femenina de trajes amarillos y tensiones varias, donde aparecen fuertes personalidades como la carismática y durísima Zulema (Najwa Nimri). La serie las acompaña en una trama llena de sorpresas y peligros que tienen la habilidad de engancharnos durante cuatro temporadas.

12. The Terror

Es una de esas series a las que le debes tener un poco de paciencia al principio, pero toda esa pisca picante que falta al principio se compensa completamente al llegar al final, solo debes ser un poco paciente. Esta aclamada serie explota un terror que no se basa tanto en los sustos como en la atmósfera, con una historia que va dejando migas de pan hasta su sorprendente resolución, con grandes actuaciones de Ciarán Hinds, Jared Harris y Tobias Menzies. Ambientada a mediados del siglo XIX, narra la expedición de la Marina Real británica al Ártico, donde quedan atrapados en el hielo y acechados por un extraño monstruo al que no saben cómo enfrentarse.

13. Vikingos

Es sin duda una de las series más sólidas desde hace ya un tiempo y con una base de fans muy potente. Por lo que si todavía no entraste en el mundo de los vikingos, es una muy buena oportunidad para hacerlo. Es hora de que conozcas las violentas luchas entre las diferentes tribus por el trono, donde se destaca el prometedor Ragnar Lothbrok, que parece ser un sucesor legítimo y divino para convertirse en el rey vikingo.

14. Vota Juan

Esta serie creada por Diego San José y Juan Cavestany nos da tensiones políticas para rato. Pero, eso sí, con mucho sentido del humor. Y es que lo que se gasta Juan Carrasco (Javier Cámara) desde el Ministerio de Agricultura en su objetivo de convertirse en Presidente de España es delirante. Una comedia al estilo 'Veep' que nos sumerge en los mecanismos y trapos sucios de la política, donde conseguir el poder lo es todo.

15. Preacher

Basada en una serie de cómics de DC, esta serie nos presenta al reverendo Jesse Custer (Dominic Cooper), poseído por un criatura que le confiere un poder especial. Ya podemos imaginar que, en esta situación, su trabajo como predicador de un pequeño pueblo de Texas se vuelve muy complicado. Pero cuando se dé cuenta de que alguien va tras él, todo cambiará. Una serie de toques fantásticos emocionante y entretenida, con un concepto original y unas dotes adictivas notables.