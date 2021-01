¿Quién es Anya Taylor-Joy, más allá de Gambito de Dama?

Los mejores títulos que protagonizó la actriz para convertirse en una de las jóvenes más ocupadas del cine, tras el éxito de Gambito de Dama.

Anya Taylor-Joy: también conocida como la actriz argentino-británica de 24 años cuya carrera escaló tras el reciente éxito de la serie de Netflix Gambito de Dama. Antes de interpretar el papel de la niña huérfana que se descubre como ajedrecista nata y se vuelve famosa por ganar campeonatos del deporte alrededor del mundo, Taylor-Joy fue parte de (y en muchos casos protagonizó) una serie de dramas y thrillers, además de liderar una comedia romántica estrenada en 2020. Estas son algunas de las películas de la joven actriz que pueden interesarte si te gustó su interpretación en Gambito de Dama:

The Witch

Ambientada en el siglo XVII, en la región de Nueva Inglaterra de los Estados Unidos, esta película es una de misterio y suspenso. Cuenta la historia de una familia puritana que, al ser desterrada, se instala a los costados de un bosque remoto. Allí están totalmente alejados de la sociedad y sobreviven gracias a su granja. A partir de que uno de los cinco hijos -el bebé- desaparece sin dejar rastro mientras la hermana mayor lo cuida, la dinámica de la familia cambia por completo. Mientras que casi todos acusan a Thomasin por distraerse y perder al niño, ella hará lo posible por encontrarlo sano y salvo. Lo que termina descubriendo, sin embargo, es algo mucho más grande de lo que imaginaba.

Morgan

Morgan es una joven creada por una compañía de bioingeniería. Aunque parece ser una adolescente común y corriente, es un ser artificial con capacidades sobrehumanas que evolucionan muy rápidamente, lo cual podría suponer grandes daños a nivel mundial en caso de no ser controlado rigurosamente. Cuando sus creadores comienzan a notar que ella no responde al control humano como esperaban, contratan a una especialista en resolver problemas corporativos. Ella deberá evaluar a Morgan y definir si es necesario destruirla o si, por el contrario, no representa ningún daño potencial a la humanidad.

Split

Esta película es la secuela de Unbreakable, el film del mismo director –M. Night Shyamalan- del año 2000. Cuenta la historia de Kevin Wendell Crumb, un hombre que sufre del trastorno de personalidades múltiples y tiene identificadas a 23 identidades distintas que conviven dentro de él. Entre estas, se encuentran Hedwig –un niño de 9 años-, Patricia –una mujer firme y con autoridad-, Barry –un aspirante a diseñador de moda- y Dennis –un obsesivo compulsivo-. A raíz de su trastorno, el historial de Kevin acumula varios momentos de violencia sucedidos en el pasado. Y, aunque frente a su psicóloga lo esconde, el tratamiento no le es de mucha ayuda ya que sigue presentando dificultades para controlar quién tiene el mando de su cabeza. El problema nace cuando una de sus personalidades más problemáticas toma el control, llevándolo a secuestrar a tres adolescentes y encerrarlas en un búnker.

La película de suspenso, que también tiene elementos sobrenaturales, grafica el terror que tienen esas chicas al descubrir que ni siquiera su secuestrador está completamente al tanto de lo que está sucediendo, porque no tiene el poder de estar presente. A medida que las personalidades más peligrosas se imponen sobre el resto, la vida de las víctimas corre riesgo, al igual que la del propio Kevin.

Glass

También del filmmaker M. Shyamalan, Glass es un crossover de las dos películas mencionadas anteriormente: Unbreakable y Split. Además de Anya Taylor-Joy, actúan Sarah Paulson, James McAvoy y Bruce Willis.

En este film, los personajes principales son tres: Elijah Prince –un discapacitado que vive sedado en una institución mental-, David Dunn –un guardia de seguridad con habilidades sobrehumanas- y Kevin, con sus 23 personalidades. Cuando este último secuestra a un nuevo grupo de mujeres, Dunn toma el caso en sus manos y logra rescatar a las víctimas. Sin embargo, al hacerlo, se topa con "La Bestia", la personalidad más poderosa que vive dentro del acusado. Este enfrentamiento lleva a que tanto la policía como una médica psiquiatra los atrape y los confine a ambos en la misma institución mental en la que reside Prince, para curarlos y luego poder reintegrarlos a la sociedad.

Emma

De todos los títulos mencionados hasta ahora, este es el único en el que Taylor-Joy se mueve de lo dramático o misterioso y se adentra en algo más naif.

Emma es la nueva adaptación cinematográfica de la reconocida obra de Jane Austen. Cuenta la vida de Emma Woodhouse, una joven adinerada de 21 años que vivió toda su vida en Highbury – un pequeño (y bastante aburrido) pueblo inglés. Sin mucho que hacer de sus días, la adolescente descubre que le resulta muy placentero emparejar a sus amigos y familiares y hacer de casamentera.

Con colores llamativos, música alegre y actuaciones vivaces, la película, con su tono relajado, sigue los aciertos y fracasos de la Emma a la hora de concretar parejas entre los integrantes de Highbury, además de relatar su propio encuentro, cara a cara, con el amor.

El futuro es muy prometedor para Anya, que ya firmó contrato para tres próximas películas: Last Night in Soho (a estrenarse en 2021), Mad Max: The Wasteland (en 2023) y la nueva película de David O. Russell, de la cual aún no se conoce el nombre ni el género, pero sí el elenco, que está compuesto por nombres como Robert De Niro, Margot Robbie y Rami Malek.