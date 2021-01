¿Buscás recomendaciones? Estas son las 8 peores series de Netflix

En las plataformas más usadas se puede encontrar contenido bueno, malo o regular; estas son las peores series de Netflix para los que busquen qué no ver

Netflix es una de las plataformas más utilizadas en todo el mundo para ver películas, series, documentales y otro tipo de contenido. Al igual que Amazon Prime Video o Hulu, por ejemplo, son herramientas que se pueden usar en el día a día para entretenimiento, para ver algo relacionado al trabajo, para alguna investigación que tenga que ver con el mundo audiovisual o con fines educativos.

Hay buenas series, malas series, buenas películas, malas películas. Dentro del amplio listado se pueden encontrar las mejores series de Netflix y las peores series de Netflix.

Para nunca ver

Cuando se busca en Internet, o en cualquier sitio especializado en películas y series, se puede ver que abundan los listados de recomendaciones. Mejores series, películas recomendadas por la crítica, entre otros títulos que suelen aparecer. Sin embargo, es menos común encontrar los listados de las peores series de Netflix.

Las peores series de Netflix son esas que cuando se empiezan a mirar, o se terminan de ver, el espectador se pregunta, "¿en qué momento a Netflix o a otras plataformas, se les ocurrió hacer esta producción?".

Si bien el gusto es subjetivo, y todas las personas tienen gustos distintos en relación al mundo cinematográfico y audiovisual, lo cierto es que las peores series de Netflix son aquellas que han recibido más apreciaciones negativas que positivas por parte de la crítica.

El listado de la plataforma tiene las mejores y las peores series de Netflix

Estas son las 8 peores series de Netflix:

Iron fist

Chasing Cameron

Gipsy

Between

Haters back off

Disjointed

Insatiable

Real Rob

Peores series de Netflix: Iron fist

Danny Rand es el protagonista de una de las peores series de Netflix, que encabeza el listado de las 8 menos recomendables para ver. Se trata de un niño que sobrevive a un misterioso accidente aéreo que mata a sus padres y es criado por monjes guerreros. Años más tarde, regresa a la ciudad de Nueva York para restaurar su legado familiar.

A pesar de ser una historia de Marvel hizo en conjunto con Netflix, la audiencia la calificó como aburrida, lenta e imposible de hacer click con la historia. Es por eso que se constituye como una de las peores series de Netflix.

Marvel's Iron Fist, o simplemente Iron Fist, es una serie de televisión estadounidense creada por Netflix y Scott Buck y basada en el personaje del mismo nombre de los cómics de Marvel. La serie está ubicada en el Universo cinematográfico de Marvel, conocido como UCM, y tiene continuidad con las películas de la franquicia. Además, esta serie que se constituye como una de las peores series de Netflix, se posiciona como la cuarta serie de origen que conduce hacia el especial de Los Vengadores. La producción de esta serie, que es una de las peores series de Netflix, estuvo en manos de Marvel Television, que además trabajó en asociación con ABC Studios junto a Buck como showrunner de la serie.

Finn Jones protagoniza esta serie como Danny Rand/Iron Fist, un multimillonario monje-budista y experto en artes marciales y kung-fu con la posibilidad de invocar el poder del Puño de Hierro. Jessica Stroup, David Wenham, Jessica Henwick, Tom Pelphrey, Carrie-Anne Moss y Rosario Dawson forman parte del elenco principal de la serie. La producción de la serie comenzó en 2015.

El 12 de octubre de 2018, se anunció la cancelación de la serie luego de la transmisión de dos temporadas. De todos modos, aunque la serie haya sido calificada como una de las peores series de Netflix, cabe mencionar que el personaje seguirá apareciendo en series de sus compañeros de Marvel, que también se pueden encontrar en la misma plataforma.

Peores series de Netflix: Chasing Cameron

Cameron es un influencer increíblemente popular en Estados Unidos, por lo que Netflix decidió aprovecharse del foco para atraer gente de las redes sociales a su plataforma. No obstante, no tuvo la mejor de las suertes. De hecho, Chasing Cameron es uno de los títulos que integra el listado de las peores series de Netflix. Se convirtió en un reality show que no llamó la atención de nadie. La serie trató de añadir seriedad a la vida de Cameron, cuando este no se hizo famoso por ser serio y eso fue algo que sus fans no querían ver.

Chasing Cameron (en español: Persiguiendo a Cámeron) es un programa de origen estadounidense de telerrealidad. Protagonizado por la estrella de internet Cameron Dallas, se posiciona dentro del listado de las peores series de Netflix. Su estreno tuvo lugar el 27 de diciembre de 2016 con todos los episodios de la primera temporada a la vez.​ La serie se centra en Cameron Dallas, una persona influyente en las redes sociales, que se vuelve viral por su destacada carrera en la aplicación de video Vine.

La serie, que entra dentro del listado de las peores series de Netflix, trata el tema del precio que se paga por la fama en internet. En sus episodios de media hora cuentan el camino hacia la fama de Cameron y otros miembros de Magcon, grupo que nació en 2014 y se disolvió, pero que volvió a surgir en 2016 con otros participantes. Se centra sobre todo en la gira que realiza este mismo grupo en Europa, Australia y Nueva Zelanda, con eventos que consistían en un espectáculo y encuentros con sus fans.

A parte de los miembros que coprotagonizan la gira la serie, en ella aparecen también Aaron Carpenter y Taylor Caniff, así como a los familiares directos de Dallas. La primera temporada de la serie consistió en diez episodios que se publicaron a la misma vez en la plataforma de Netflix. Sin embargo, el éxito de Cameron en redes sociales y la inversión de Netflix no alcanzaron, de modo que esta serie cayó en el listado de las peores series de Netflix.

Peores series de Netflix: Gipsy

El trailer prometía una seria cautivadora, pero terminó como uno de los títulos del listado de las peores series de Netflix. La protagonista de esta serie es una psicóloga que sobrepasa el límite paciente/terapeuta y se involucra emocionalmente con ellos, lo cual puede ser interesante, divertido, bizarro, según el enfoque que se le quiera dar. Sin embargo, acabó por ser una serie lenta, aburrida y cero realista, tanto que no logró conservar el interés de los espectadores. Por algo está dentro de las peores series de Netflix, ¿no?

Gypsy es una serie televisiva creada por Lisa Rubin para la plataforma Netflix. Naomi Watts es la actriz principal e interpreta a Jean Holloway, una psicoterapeuta que se infiltra secretamente en la vida privada de sus pacientes. Billy Crudup protagoniza interpretando a su marido Michael. La primera temporada de este título, que se posiciona como uno de los principales del listado de peores series de Netflix, consta de 10 episodios y vio la luz el 30 de junio de 2017.

En febrero de 2016, Sam Taylor-Johnson fue anunciada como la directora de los dos primeros episodios de la serie, además de ser productora ejecutiva.6​ Por otra parte, Lisa Rubin se unió como productora ejecutiva y show-runner.

Stevie Nicks volvió a grabar una versión acústica de su éxito Fleetwood Mac para servir como tema de la canción del programa.

El 11 de agosto de 2017, Netflix anunció la cancelación de la serie, que se encuentra dentro de la lista de las peores series de Netflix.

Peores series de Netflix: Between

El argumento de esta serie, que se constituye como una de las peores series de Netflix, se basa en que hay una enfermedad que termina con todas las personas mayores de 22 años de un pueblo y el gobierno establece una cuarentena. Un tema que muchos esperábamos ver en Netflix, pero más tardó en llegar a la plataforma que en que la quitaran. Tal parece que las pocas personas que la vieron no conservaron el interés y decidieron eliminarla. Era más una telenovela que una serie. Y si la gente quisiera ver telenovelas contrataría Blim y no Netflix.

Between es una serie de ciencia ficción-drama que se estrenó el 21 de mayo de 2015 en City y Netflix. Fue creada por Michael McGowan y es protagonizada por Jennette McCurdy como Wiley Day, una adolescente embarazada que vive en un pequeño pueblo llamado Pretty Lake, donde una misteriosa enfermedad ha matado a todos los mayores de 22 años. El 8 de julio de 2015, Jennette McCurdy en su cuenta de Twitter anunció que la serie fue renovada para una segunda temporada que se estrenó el 30 de junio de 2016.

Si bien la serie nunca fue cancelada oficialmente, no se han tenido noticias nuevas ni se ha vuelto a mencionar algo al respecto desde el último episodio de la segunda temporada, emitido el 4 de agosto de 2016. Es por eso que es una de las peores series de Netflix.

Peores series de Netflix: Haters back off

haters back off es una de las peores series de Netflix. Se trata de una serie que muestra a una mujer falta de todo talento tratando de volverse famosa. Sin embargo, el humor fue tildado de absurdo, irritante y desagradable y esto hizo que la gente simplemente odiara la serie desde el principio.

Haters Back Off fue una serie de televisión web estadounidense de comedia estrenada el 14 de octubre de 2016 en la plataforma Netflix. Producida por Brightlight Pictures, es una de las peores series de Netflix y está basada en en el personaje de YouTube, Miranda Sings, interpretada por Colleen Ballinger, quien es a su vez, la creadora.

La serie fue desarrollada por Colleen Ballinger y su hermano, Christopher Ballinger, junto con Gigi McCreery y Perry Rein, quienes sirvieron como showrunners. El título se da por la frase que utiliza la protagonista cuando responde a comentarios negativos en sus videos de YouTube.​ Haters Back Off fue una de las primeras series con guión creadas por una personalidad de YouTube.

Peores series de Netflix: Disjointed

Disjointed es una comedia, es una de las peores series de Netflix, y está protagonizada por un grupo de fumadores de marihuana con un humor bobo que no arrancaba sonrisas ni a la fuerza. Una sola temporada bastó para que los ejecutivos de Netflix la desaparecieran de la faz de la plataforma. ¡Gracias a Dios!

Disjointed es una serie de comedia de transmisión de televisión estadounidense creada por David Javerbaum y Chuck Lorre y protagonizada por Kathy Bates . Veinte episodios de la serie se encargaron a Warner Bros. por Netflix, con los primeros 10 episodios premiering el 25 de agosto de 2017. Los últimos 10 episodios fueron liberados el 12 de enero de 2018. El 14 de febrero de 2018, Netflix canceló la serie, por eso se puede decir que es una de las peores series de Netflix. Es digno de mención como su primera comedia de situación multicámara original.

Peores series de Netflix: Insatiable

Insatiable es una seria que incluso antes de salir a la luz ya había causado reacciones en contra. El problema fue que causó indignación por manejar el tema de obesidad de una forma poco sensible y poco realista. De hecho, fue muy rechazada y por eso es una de las peores series de Netflix.

Insatiable es una serie de televisión estadounidense de humor negro y comedia dramática de Netflix creada por Lauren Gussis.​ La serie, que es de las peores series de Netflix, está protagonizada por Debby Ryan se estrenó el 10 de agosto de 2018 y fue renovada para una segunda temporada, que se estrenó el 11 de octubre de 2019.

Peores series de Netflix: Real Rob

Una serie dirigida, escrita y actuada por el mismo Bob Schneider que simplemente hizo que la gente que lo amaba terminará odiándolo. Sí, una de las peores series de Netflix sin duda alguna. Nadie quería ver un reality show de su vida, todos esperamos verlos en películas de comedia, no en un supuesto show de su vida que se ve más producido y falso que nada.

Real Rob es una comedia de situación de transmisión de televisión estadounidensecreada por Rob Schneider . Se estrenó el 1º de diciembre de 2015 en Netflix y sigue la vida cotidiana de Schneider, incluida su esposa en la vida real Patricia y su hija Miranda. El 27 de julio de 2016, la serie se renovó para una segunda temporada, que se estrenó el 29 de septiembre de 2017.