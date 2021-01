El test de las estrellas: descubrí cuál es la clave para cumplir tus metas

Si tenés un sueño que no logras cumplir, este es el test para vos. Elegí una de estas estrellas y descubrí cuál es el secreto para lograr tus objetivos

Por su brillo, sus constelaciones, la gran distancia a la que están o la mística que transmiten, las estrellas siempre cautivaron la atención del hombre. En este test psicológico, estas contienen el secreto para resolver tus problemas y así poder lograr tus objetivos con éxito.

Elegí una estrella

Para llevar a cabo esta prueba, es necesario que mires la imagen y elijas qué estrella te representa más. Dentro tuyo, reside la clave para ayudarte a cumplir tus sueños. ¿Estás listo para descubrirla?

La estrella que elijas te revelará el secreto para cumplir tus metas

La clave escondida para cumplir tus sueños

Estrella número 1

Si tu mirada fue directo al centro de la imagen, es porque las respuestas que estás buscando se esconden dentro de la estrella número uno. Su brillo azul te dice que dejes de esperar un milagro: para lograr lo que uno quiere hay que moverse. Vas a tener que reunir todo el valor que encuentres para finalmente lograr lo que siempre quisiste y perseverar lo más posible.

Estrella numero 2

Amarilla como la estrella alrededor de la que gira nuestro sistema solar, el Sol, la segunda estrella alerta que las dificultades pueden llegar a alejarte de tu sueño. No obstante, el dolor que las mismas traigan consigo desaparecerán pronto. La alegría llegará una vez que alcances tu meta.

Estrella número 3

La tercera estrella esconde el hecho de que tus deseos se van a materializar, pero sólo con la condición de que enfrentes ese miedo que tanto te angustia hace años. Sólo superando las barreras que tan imposibles te parecen derribar vas a lograr lo que te propongas.

Estrella número 4

Detrás de esa luz verde acuosa, se esconde este consejo: tu objetivo no podrá ser alcanzado si no sacás ventaja de las oportunidades que ofrece el destino. Para lograr tu acometido, concentrate y no pierdas de vista las posibilidades que se te aparecen en el camino.

Estrella número 5

Si elegiste la quinta estrella puede que te encuentres cansado de esperar tanto para que sucedan las cosas. La luz roja viene con una buena y una mala noticia. Si bien la buena es que en los próximos meses se cumplirá tu deseo, la mala es que te va a llegar a preguntarte: ¿por qué lo necesito? Al fin y al cabo, la respuesta será más gratificante que el sueño en sí.

Estrella número 6

Si la sexta estrella fue la que más cautivo tu atención, significa que te queda por delante una larga espera para realizar tu sueño. ¡Paciencia! Que eso no te haga renunciar a tu empeño, porque cuando menos te lo esperes se hará realidad.

Estrella número 7

La estrella violeta significa que no todos tus planes se van a realizar inmediatamente. No dejes que eso te desanime, y seguí este consejo: la precisión de tomar la iniciativa va a ser clave para que tus sueños se concreten.