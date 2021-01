El test de las manos: descubrí tu verdadera personalidad

Según la forma en la que cruces las manos podrás saber cuál es tu verdadera personalidad, cómo sos en el amor y en tu relación con los demás

Durante la pandemia los desafíos virales y los diferentes test se convirtieron en uno de los entretenimientos más buscados.

En el caso de los test, están destinados a profundizar en la mente y revelar datos de la personalidad de quien lo realice y que seguramente desconocía.

Ya a lo largo del año pasado hemos estado insistiendo con la idea que todas nuestras acciones dicen mucho de nuestra forma de ser y de nuestra personalidad. Y, aunque no lo creamos, un acto tan simple como cruzar las manos y colocar los dedos sobre otros de una u otra manera, representa cosas diferentes de nuestra personalidad. Ello se debe a que nuestro cerebro se divide en dos partes y la personalidad de la persona está determinada por la zona más activa y no es hasta que no actuamos de una u otra forma que logramos revelar eso que estaba oculto dentro nuestro.

Cruzar las manos de cierta forma representa cosas diferentes de nuestra personalidad

Para ponerte a prueba con este test de pedimos que cruces las manos y compruebes qué dice de vos.

Resultados

1. Si cruzás las manos y la derecha se encuentra encima representa que sos una persona muy empática, solidaria y especialista en dar consejos. Muchas personas te consideran inocente pero tus decisiones son totalmente planeadas y analizas cada paso que vas a dar, evitando que los impulsos te gobiernen.

En el amor sos muy expresivo y a pesar de que todos afirman que sos de enamorarte rápido, analizas mucho a la persona antes de entregarte. Al ser muy sociable, los celos de tu pareja pueden afectar a tu relación.

Tu debilidad es la susceptibilidad que te genera la opinión de los demás porque inconscientemente buscas la aprobación de todos. Los comentarios negativos te ahogan y no te dejan avanzar.

2. En tanto, si ponés la mano izquierda arriba, según el test sos más bien alguien reservado, lo cual te da cierto misterio. Por lo general, cuando conocés a alguien, al menos en un principio, podés parecen un poco serio. Elegís muy bien a tus amigos, y a pesar de que te acusen de testarudo te terminan queriendo.

En el amor te tildan de aburrido porque preferís un libro o una película clásica. Pero no te afecta y te gusta ser como sos.