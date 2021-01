¿Qué ves primero? Un test viral simple pero revelador

Sólo basta con que dirijas tu vista unos segundos a una figura y según tu interpretación, se te dará la sentencia. Te animás a hacerlo

Con los test psicológicos de personalidad, la vida es más entretenida. Sólo basta con que dirijas tu vista unos segundos a una figura y según tu interpretación, se te dará la sentencia.

Ahora te presentamos éste nuevo test viral que ha entretenido a algunos y ha dejado pensando a otros y claro que deja a todo mundo con deseos de más. Observa la ilustración y dinos qué se te parece en primera instancia el dibujo, sin pensarlo demasiado.

Unas manos

Si eso fue lo que inicialmente captaste, el mensaje para ti es el siguiente: tú eres alguien observador y estructurado, no eres el tipo de persona que se deja arrastrar por los impulsos, sino del tipo que mide sus pasos al enfrentarse a una determinada situación.

Prefieres hacer pausa y analizar qué te pudiera convenir y qué no. Te obsesiona la perfección y por eso te empeñas en hacer las cosas sin margen de error. Cuando la persona es así de meticulosa, los demás llegan a la conclusión de que es alguien frío y calculador... Pero contigo bastaría que te miren más de cerca para que noten que les das al amor un lugar en tu vida. No eres simpatizante de la gente hipócrita, evitas las habladurías así como las discusiones sobre temas insignificantes.

La guitarra

Si fue lo primero que identificaste, es porque seguramente tú no eres de los que prefieren arrinconarse para sólo dejar que las cosas sucedan.

Eres extrovertido y amante de la libertad, que no puede estar quieto y que no le gusta recibir órdenes. A ti te gusta ir en búsqueda de nuevas emociones para combatir el aburrimiento. Para ti la vida es una sola y no sacarle provecho supone un completo desperdicio. Y eso te lleva a querer satisfacer todos tus deseos. A ti no te cuesta entablar conversaciones con completos desconocidos, te gusta forjar nuevas amistades.

Test psicológico: dime lo primero que ves

Las redes sociales son un lugar para compartir fotos, videos y también desafíos y más de un reto visual que suelen divertir a muchos usuarios.

Estos últimos son los que suelen llamar la atención e invitan a resolverlos (aunque muchas veces generan grandes dolores de cabeza).

Esta vez te traemos un nuevo reto viral que consiste en indicar qué es lo primero que ves en la imagen y, de esta manera, vas a poder descubrir tus secretos más ocultos. Este desafío no solo te ayudará a descubrir estos aspectos sobre tu personalidad sino que pondrá a prueba tu vista y concentración.

Con este test psicológico vas a poder descubrir algunos secretos que esconde tu personalidad. En la imagen que te dejamos a continuación vas a tener que identificar lo primero que ves.

Un árbol

Si elegiste el árbol es que sos una persona algo distraída que no presta mucha atención a lo que sucede a su alrededor. No acostumbras a pensar en lo general y soles dar un paso al costado cada vez que podes. Si cambiaras esa actitud podrías estar un poco más alerta y consciente de lo que te rodea.

Una mujer

Si viste a una mujer entonces esto quiere decir que sos una persona observadora y que tenés mucho cuidado en notar las cosas. Sabes distinguir aspectos que las demás personas ignoran y no tenés dudas al analizar una situación y sus detalles. Sin embargo podes exceder en el análisis y esto puede perjudicarte en la relacióncon los demás.

Un paisaje

Esta elección indica que sos una persona distraída y que suele cerrarse a las cosas nuevas que se te presentan. Únicamente respetas lo que conoces y no agrada para nada desviarte de lo que pensás que realmente está bien.

Otro test visual

Desde que comenzó la pandemia y la cuarentena, los test de agudeza visual se pusieron muy de moda. En ese sentido, surgieron una gran cantidad de fotos que ponen a prueba los sentidos. No obstante, algunos aparecen para revelar secretos y aspectos que todos tenemos ocultos en nuestra personalidad.

Siguiendo esa línea es que en esta oportunidad apareció una foto que tomó mucha importancia en redes sociales luego de que asegurara que puede revelar secretos profundos que descansan en nuestro inconsciente y que no sabemos que los tenemos.

Para descubrirlos, tenés que prestar mucha atención en la foto. Mirarla sin pensar demasiado y sólo enfocado en qué estás viendo. Luego, una vez que tengas bien visualizado que es lo que estás viendo, podrás descubrir tus secretos.

Respuesta

Dos hombres

Las prioridades de los demás siempre están por delante de las tuyas. Te entregas al resto, no te priorizas y, en secreto, tenés una autoestima un tanto baja. Si lo que identificaste son dos personas es porque no podes verte a vos primero antes que al resto.

Explosión de agua

Siempre estás en búsqueda de la sorpresa. Sos una persona muy observadora y sabés que no todo es lo que parece. Las primeras impresiones no te engañan aunque a veces dejás tu intuición de lado y eso puede llegar a jugarte en contra.

Cráneo

A diferencia de lo que creerías, esto denota que tenes una mirada positiva ante la vida. Aprecias mucho lo que te rodea, tenés una mirada muy diferente a la de los demás y eso te hace una persona única que sabe bien lo que quiere. Extrovertido, fuerte y decidido, esas son tus principales características.