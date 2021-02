Películas recomendadas en Netflix: estos son los 15 títulos mejor valorados por la crítica

En Netflix se pueden encontrar una gran variedad de títulos de todos los géneros, de los cuales muchos son películas recomendadas por la crítica

En Netflix se pueden encontrar muchos títulos. Películas, series y documentales de todos los géneros forman parte del catálogo de Netflix al que los usuarios pueden acceder desde donde estén.

Muchos de esos títulos son películas recomendadas por la crítica, es decir, que han sido muy bien valorados por ella. Este factor es clave para muchos usuarios que siempre buscan cuál es la valoración que le ha dado la crítica a determinada película o serie para decidir si la ven o no.

Asimismo, en Netflix también hay películas y series que no han sido bien valoradas por la crítica e incluso tampoco por el público. Estos títulos forman parte del listado de peores series y películas que se pueden encontrar en la plataforma, que justamente se contraponen a la lista de películas recomendadas.

Películas recomendadas por la crítica que podés ver en Netflix

Películas recomendadas: Más allá de la luna

Esta película recomendada se puede encontrar en Netflix. De origen chino, cuenta la historia de una niña inteligente, decidida y enamorada de la ciencia que construye un cohete para viajar a la Luna y demostrar la existencia de una legendaria diosa. Allí la pequeña protagonista de esta película recomendada, de nombre Fei Fei, se verá envuelta en una inesperada aventura y descubrirá un enigmático mundo de criaturas fantásticas.

Películas recomendadas: Estoy pensando en dejarlo

Charlie Kaufman es quien encarna al protagonista de esta película recomendada. Esta es una de sus propuestas más asfixiantes, casi una inmersión directa en la psique torturada de un personaje demasiado real como para no hacer daño. Es exigente, pero sabe recompensar.

Películas recomendadas: Okja

El ganador del Oscar Bong Joon-ho entregó una de sus películas más excéntricas con esta fábula anti-capitalista, quizá una de las películas de izquierdas (paradójico, dado que el dinero lo puso una multinacional) más importantes de la década pasada.

Okja es una de las películas recomendadas que forman parte de esta lista. Se trata de una historia de aventuras que se estrenó en el año 2017 y fue una coproducción entre Corea del Sur y los Estados Unidos. La redacción del guión de esta película recomendada estuvo en manos del director Bong Joon-ho en colaboración con Jon Ronson. El elenco, encabezado por Ahn Seo-hyun, incluye a Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Steven Yeun, Lily Collins, Devon Bostick, Byun Hee-bong y Shirley Henderson.

La película recomendada titulada Okja compitió por la Palma de Oro en el Festival de cine de Cannes del 2017 y se encuentra disponible en todo el mundo para reproducción y descarga a través de Netflix desde el 28 de junio de 2017.

Películas recomendadas: Mank

David Fincher trabaja sobre un guión póstumo de su padre para hablar de la génesis de Ciudadano Kane en un sueño de alcohol remordimientos y Viejo Hollywood que desmitifica a Orson Welles para centrarse en la figura trágica de su principal colaborador.

Mank es una película de drama biográfico estadounidense de 2020 sobre el guionista Herman J. Mankiewicz y su desarrollo del guión de Citizen Kane (1941).

Dirigida por David Fincher, está basada en un guión de su difunto padre Jack Fincher. Esta película recomendada de Netflix tiene a Gary Oldman como actor principal, además de Amanda Seyfried , Lily Collins , Arliss Howard , Tom Pelphrey , Sam Troughton ,Ferdinand Kingsley , Tuppence Middleton , Tom Burke , Joseph Cross , Jamie McShane , Toby Leonard Moore , Monika Gossmann y Charles Dance.

Películas recomendadas: Los dos Papas

Los dos Papas, cuyo título original en inglés es The Two Popes, es una película biográfica e histórica de género dramático del 2019, dirigida por Fernando Meirelles y escrita por Anthony McCarten, basada en su propio libro The Pope.​ Esta película recomendada de Netflix tiene como protagonistas a Anthony Hopkins y Jonathan Pryce.

La película se estrenó en el Festival de Cine de Telluride el 31 de agosto de 2019. Posteriormente tuvo un estreno limitado en los cines de Estados Unidos el 27 de noviembre y se comenzó a transmitir a través de Netflix el 20 de diciembre del mismo año.

Películas recomendadas: El juicio de los 7 de Chicago

Aaron Sorkin se pone reivindicativo en un drama coral con todo lo que nos gusta del cine norteamericano: grandes discursos, grandes ideas, grandes interpretaciones y un gran mensaje.

El juicio de los 7 de Chicago es una película estadounidense de 2020 de género histórico y drama legal, escrita y dirigida por Aaron Sorkin. El film sigue al grupo conocido como los Chicago Seven, un grupo de manifestantes opositores a la guerra de Vietnam, acusados de conspiración para cruzar fronteras estatales para causar disturbios en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago.

Cuenta con un reparto que incluye a Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Daniel Flaherty, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Noah Robbins, Mark Rylance, Alex Sharp y Jeremy Strong.

Películas recomendadas: El juego de Gerald

El dato clave sobre esta película es que está basada en un libro de Stephen King.

El juego de Gerald es una película estadounidense de terror psicológico estrenada en el año 2017. Dirigida y editada por Mike Flanagan, escrita por Jeff Howard y Flanagan, está basada en la novela homónima de Stephen King.

La trama, la construcción de la historia y la actuación de los protagonistas hicieron que El juego de Gerald se transformara en una de las películas recomendadas de Netflix. Fue muy bien recibida por la crítica y también por la audiencia.

Películas recomendadas: La balada de Buster Scruggs

El volumen de relatos breves de los hermanos Coen es, también, una colección de poemas sobre la Muerte en el Salvaje Oeste que nunca deja de sorprender.

La balada de Buster Scruggs es una película estadounidense que se ubica dentro de los géneros de western y humor negro. Se estrenó en el año 2018 y fue escrita, dirigida, producida y montada por los hermanos Coen. Los protagonistas de esta película recomendada son, entre otros, por Tim Blake Nelson, Liam Neeson, James Franco, Zoe Kazan, Tyne Daly y Tom Waits.

Los Coen escribieron estas historias durante un periodo de veinticinco años. El resultado fue un filme dividido en seis diferentes subgéneros del wéstern,​ cada uno diferenciándose en tono, estética, trama y personajes.​ Aunque los medios anunciaron el proyecto como una serie de televisión a ser transmitida por Netflix, los directores afirmaron que las historias de La balada de Buster Scruggs fueron escritas para ser vistas como un conjunto.

Películas recomendadas: Beasts of No Nation

Con esta inmersión de Cary Fukunaga en la pesadilla bélica del continente africano empezó todo.

Beasts of No Nation es una película de drama de guerra estadounidense-ghanesa de 2015 escrita, coproducida y dirigida por Cary Joji Fukunaga, quien actuó como su propio director de fotografía, sobre un niño que se convierte en niño soldado mientras su país atraviesa una guerra horrible. Filmada en Ghana y protagonizada por Idris Elba, Abraham Attah, Ama K. Abebrese, Grace Nortey, David Dontoh y Opeyemi Fagbohungbe, la película está basada en la novela de 2005 del mismo nombre de Uzodinma Iweala, el libro en sí se llama después de un álbum de Fela Kuti.

Este título, que forma parte de las películas recomendadas de Netflix por la recepción que tuvo por parte de la crítica, se proyectó en la sección principal de competencia del 72º Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el premio Marcello Mastroianni.

La película se mostró en la sección de presentación especial del Festival Internacional de Cine de Toronto de 2015, y se estrenó en Netflix a nivel mundial y en un lanzamiento limitado por Bleecker Street el 16 de octubre de 2015.

Películas recomendadas: Enola Holmes

La hermana más inteligente de Sherlock Holmes, interpretado por Henry Cavill, vive su primera aventura, descubre el secreto de su madre y confirma a Millie Bobby Brown como estrella juvenil con muchísimo futuro.

Enola Holmes es una historia de misterio y aventura dirigida por Harry Bradbeer y basada en la serie de libros Las aventuras de Enola Holmes escrita por Nancy Springer. Además, Enola Holmes forma parte del listado de películas recomendadas para ver en Netflix por la recepción que han tenido por parte de la crítica.

El guion, escrito por Jack Thorne, narra la historia de Enola Holmes mientras se embarca en la búsqueda de su madre acompañada de sus hermanos. Es protagonizada por Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin y Helena Bonham Carter. La película estrenó el 23 de septiembre de 2020 bajo la distribución de Netflix, después de que Warner Bros.

La película tuvo buenos comentarios de la crítica especializada, quienes elogiaron las actuaciones (especialmente la de Brown), el humor y aspectos de la producción como la ambientación y los vestuarios. Por este motivo se considera una de las películas recomendadas de Netflix. Sin embargo, hubo quejas por la duración de la cinta y la trama, que fue descripta como predecible.

Películas recomendadas: The Meyerowitz Stories (New and Selected)

The Meyerowitz Stories (New and Selected) es una película dramática estadounidense estrenada en el año 2017. Dirigida y escrita por Noah Baumbach, la película recomendada tiene como protagonistas a Adam Sandler, a Ben Stiller, a Dustin Hoffman, a Elizabeth Marvel, a Grace Van Patten y a Emma Thompson.

Cuenta la historia de un grupo de hermanos adultos disfuncionales que intentan vivir a la sombra de su padre. La cinta fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en la sección de competencia principal y también ganó el premio Palm Dog en el Festival de Cine de Cannes 2017.

The Meyerowitz fue la segunda película de Netflix que compitió en el festival, junto con Okja, lo que provocó cierta controversia con el presidente del jurado, Pedro Almodóvar, quien opina que las películas del Festival de Cannes deben realizarse para pantallas grandes y no para sitios de distribución en línea.​ En 2017, el Festival de Cannes anunció una nueva norma que exige que una película que compite en Cannes "se comprometa a ser distribuida en salas de cine francesas". Una ley francesa exige que las películas no se puedan mostrar en servicios de transmisión durante 36 meses después de su presentación teatral. Esto efectivamente bloqueará las películas de Netflix de futuros festivales.

A pesar de la controversia, la película ha recibido críticas positivas de parte de la prensa especializada, que ha elogiado el guion de Baumbach y la actuación de Sandler. Fue lanzada en algunos teatros y en streaming por Netflix el 13 de octubre de 2017.

Películas recomendadas: High Flying Bird

High Flying Bird es una película de drama deportivo estadounidense estrenada en el año 2019 y dirigida por Steven Soderbergh. La historia de esta película recomendada sigue a un agente deportivo que debe llevar a cabo un plan en 72 horas, ofreciendo una controvertida oportunidad a su cliente, un jugador de baloncesto novato durante el cierre patronal de la empresa.

Uno de los datos más curiosos acerca de esta película recomendada es que fue filmada en su totalidad en el iPhone 8, algo que la convirtió en la segunda película de Soderbergh que se filmó en un celular marca iPhone, después de Unsane.

Este título, que forma parte de las películas recomendadas de Netflix, tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Slamdance el 27 de enero de 2019 y fue estrenada el 8 de febrero de 2019 por Netflix. La película recibió críticas positivas de la crítica, que elogió sus actuaciones, la dirección, los temas, la edición, el estilo de rodaje y el guión de Soderbergh.

Películas recomendadas: Cam

Cam es una película de suspenso psicológico estadounidense que se estrenó en el año 2018. Dirigida por Daniel Goldhaber y escrita por Isa Mazzei, esta película recomendada está basada en una historia original de Goldhaber, Mazzei e Isabelle Link-Levy. Ellos se inspiraron en las experiencias de la propia Mazzei como modelo de cámara web. Cabe mencionar que Cam es el primer largometraje de Goldhaber y Mazzei.

Protagonizada por Madeline Brewer, Patch Darragh, Melora Walters, Devin Druid y Michael Dempsey, Cam es una coproducción de Divide/Conquer, Blumhouse Productions y Gunpowder & Sky. El estreno de esta película recomendada fue el 18 de julio de 2018 durante el Fantasia International Film Festival, y su lanzamiento en Netflix llegó el día 16 de noviembre.

Cam ha recibido reseñas positivas de parte de la crítica y mixtas a positivas de la audiencia. En el sitio web especializado Rotten Tomatoes, esta película recomendada recibió una aprobación de 94%, basada en 79 reseñas, con una calificación de 7.1/10, mientras que de parte de la audiencia tiene una aprobación de 58%, basada en 724 votos, con una calificación de 3.3/5.

Películas recomendadas: Vida privada

Vida privada es una película estadounidense de comedia dramática escrita y dirigida por Tamara Jenkins y que, además, forma parte del listado de películas recomendadas por la crítica.

La película recomendada está protagonizada por Paul Giamatti, Kathryn Hahn, Kayli Carter, Molly Shannon, John Carroll Lynch, Desmina Borges y Denis O'Hare.

Este título tuvo su premier mundial el 18 de enero de 2018 en el Festival de Cine de Sundance y su estreno finalmente llegó el 5 de octubre de 2018, por Netflix.

Películas recomendadas: Klaus

Klaus es una de las películas recomendadas de este listado. Se trata de uno de los títulos presentes en Netflix que han sido mejor valorados por la crítica.

Esta película recomendada es un largometraje de animación tradicional, que se centra en la historia de Papá Noel o Santa Claus. De hecho, en Netflix aprovecharon las fiestas de fin de año y la Navidad para colocar este título en la plataforma, que luego se transformó en una película recomendada y muy aclamada por la crítica.

Se trata de una delicia para los sentidos, con algunos de los personajes mejor diseñados y más dinámicos del cine de dibujos contemporáneo.