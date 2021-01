Las 5 películas disponibles en Netflix que podrían llevarse un Oscar en 2021

La pandemia le dio a la gran plataforma de streaming la posibilidad de ser el lugar de estreno de grandes éxitos que podrían ser reconocidos en el 2021

Como pasó en todos los ámbitos, la pandemia produjo muchos cambios. En el mundo del cine también fue así, y por eso muchas de las producciones que se entrenaron en 2020 y en el inicio del 2021 encontraron su lugar para darse a conocer a través de los servicios de streaming, en una dimensión que quizá nunca antes se había dado.

Algunas de las películas que se encuentran actualmente en Netflix podrían ser candidatas directas a ser nominadas al Oscar, lo que se conocerá el próximo 15 de marzo.

Luego de eso, la ceremonia de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood tendrá lugar el 25 de abril, una fecha inusual al igual que podría serlo su modalidad: virtual.

Acá te dejamos cinco películas que tienen grandes posibilidades de ser nominadas y que se encuentran disponibles en Netflix:

1. El juicio de los 7 de Chicago

El juicio de los 7 de Chicago, la reciente producción de Aaron Sorkin, pone el foco en un grupo de jóvenes que fueron acusados de conspiración, incitación a los disturbios y otros cargos vinculados a las protestas contra la guerra de Vietnam acontecidas en Chicago, Illinois, en el marco de la Convención Nacional Demócrata de 1968.

Con un guion mucho más sólido que su dirección, Sorkin concibe otra biopic que no pierde el ritmo. Del homogéneo cast -que incluye los nombres de Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Frank Langella, Michael Keaton, y Yahya Abdul-Mateen II-, quienes más chances tienen de obtener nominaciones, en categoría secundaria de acuerdo a los premios críticos ya otorgados, son Mark Rylance y Sacha Baron Cohen.

2. Hillbilly: una elegía rural

El drama de Ron Howard, Hilbilly: una elegía rural, basado en el libro de memorias del escritor estadounidense J.D. Vance, Hilbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis, pisa fuerte para el Oscar en el plano actoral.

Gabriel Basso interpreta al propio Vance, un estudiante de derecho, quien, cuando está cerca de obtener un trabajo importante, debe regresar a Ohio, su ciudad natal, para cuidar de su familia. Su visita lo volverá enfrentar con su madre Bev (Amy Adams, brillante como siempre), una mujer que lucha contra sus adicciones.

Cabe mencionar que en los flashbacks se destaca Glenn Close como Mamaw, la abuela del protagonista. La actriz también brinda una excelente interpretación, menos afectada que otras y, como nunca ganó el Oscar, podría tener la balanza a su favor.

3. Fragmentos de una mujer

La ascendente Vanessa Kirby brilla en el drama del realizador húngaro Kornél Mundruczó, y ya obtuvo la Copa Volpi a mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia.

La ex The Crown interpreta a Martha, una mujer que está a punto de convertirse en madre. Sin embargo, al dar a luz en su casa, el parto se complica y su niña muere. Fragmentos de una mujer fue escrita por la pareja del realizador, Kata Wéber, y el guion está inspirado en su dolorosa experiencia de vida, que ya fue llevada al teatro.

Con producción ejecutiva de Martin Scorsese, y una intervención poderosa de Ellen Burstyn, es muy probable que ni ella ni Kirby serán ignoradas por la Academia.

4. La madre del blues

Basada en la obra teatral de August Wilson, La madre del Blues, otro de los recientes estrenos de Netflix que ya obtuvo algunas nominaciones en las premiaciones de los críticos, está ambientada en 1927, en Chicago, y muestra el proceso de grabación de Ma Rainey (Viola Davis), la denominada "madre del blues", junto a sus músicos.

A medida que pasan las horas, la tensión con su manager y con su trompetista, Levee (el recordado Chadwick Boseman), alteran la jornada. Davis -quien ya ganó el Oscar por Fences, también basada en una obra de Wilson-, tiene grandes chances de arrasar como mejor actriz, mientras que Boseman podría obtener el galardón póstumo como mejor actor de reparto por su interpretación en el film de George C. Wolfe.

5. 5 sangres

Tras la excelente recepción de El infiltrado del KKKlan que le valió un Oscar al mejor guion adaptado, Spike Lee hizo un gran regreso con 5 sangres, film coescrito junto a Kevin Willmott, que narra la historia de cuatro veteranos de la guerra de Vietnam afroamericanos, Paul (Delroy Lindo, quien más chances tiene de una nominación), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) y Melvin (Isiah Whitlock Jr.), quienes buscan los restos de su líder de escuadrón caído en combate, cuatro décadas más tarde.

"Todos los seres humanos debemos aprender a pensar más que en nosotros mismos y a tener una mirada más global", manifestaba Lee al promocionar su película, estrenada en junio de 2020 en la plataforma de streaming.