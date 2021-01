¿Qué viste primero? Este test revela algo oculto sobre tus sentimientos

Los tests psicológicos han sido furor durante el período de aislamiento y todavía son exitosos entre los usuarios de las redes sociales

Este ejercicio visual promete mostrar cuáles son tus sentimientos más profundos, esos que ni siquiera vos mismo sabés que tenés.

El test consiste en mirar la imagen e identificar qué figura viste primero. En base a este dato podrás consultar las respuestas y conocer un poco más acerca de vos mismo.

Esta es la imagen del test que revela algo sobre tus sentimientos

¿Qué viste primero?

El rostro de Chakespeare

Si fue lo primero que notaste, es porque seguramente tenés la capacidad envidiable de alejarte de las situaciones que te incomodan y así en la distancia reflexionar en cómo se pueden tratar. No te quedás en medio del caos, no te hundís con el barco, te apartás y así podés idear un plan de supervivencia . Aunque estés involucrado de forma directa en alguna situación complicada, podés a cierta distancia usar la razón y no dejarte llevar por los impulsos. Pero claro que actuar así no es bien visto por muchos, porque en vez de pensar que te apartás para pensar en qué hacer, lo ven como que evadís tus responsabilidades.

El hombre y la mujer

Si eso fue lo primero que divisaron tus ojos, es porque te gusta hacer hincapié en los detalles, en las cosas que no están a simple vista y que otros ignoran. Son esas cosas mínimas aparentemente simples pero que juegan un papel importante. El ser un buen observador te hace bueno para interpretar los sentimientos de los demás con sólo mirarlos. Por eso, te iría bien si te dedicaras a carreras como la psicología o la interpretación del lenguaje corporal por medio de las micro expresiones. También podés ser lo suficientemente sensible para conectar emocionalmente con los demás... Pero, si no te ponés límites, esa empatía puede volverse desgastante mentalmente para vos.