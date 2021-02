7 series que continuaron a pesar de la muerte de uno de sus protagonistas

La muerte o desaparición de protagonistas muchas veces enoja y entristece a su audiencia, las decisiones del motivo varían. Alerta Spoilers

Muchas veces se imposible imaginar la continuidad esa serie que es imposible dejar de ver si no estuviese su personaje principal. Pero lamentablemente para muchos fanáticos, esto es algo que no es tan inusual como podríamos esperar.

Muchas son las series que perdieron a su protagonista. En todos los casos eran personajes fuertes que ocupaban lugares centrales, donde residían la tensión y las tramas más importantes de dichas ficciones.

Sin embargo, al final, ninguno de ellos resultó imprescindible, y las historias continuaron luego de sus partidas.

Esta vez, les dejamos 7 personajes principales que se despidieron antes de que la serie llegara a su final, o quizá mucho antes. Alerta spoilers, aunque son producciones que se estrenaron hace varios años.

1. Nicholas Brody (Homeland)

Damian Lewis le dio vida al sargento del cuerpo de marines Nicholas Brody en la serie Homeland. Era el año 2011 y hablar de terrorismo en la televisión no era un tema habitual. Esta serie -basada en la homónima israelí- seguía el trabajo de la agente de la CIA Carrie Mathinson (Claire Danes), una mujer que se obsesiona con el regreso de Brody a los Estados Unidos luego de ser prisionero de Al Qaeda en Irak durante ocho años.

¿Cómo había logrado sobrevivir y ser rescatado con vida? Sus sospechas sobre su conversión y colaboracionismo la llevaron a establecer un vínculo enfermizo con este hombre. Todo iba sobre rieles hasta que Damian dijo basta y decidió irse de la serie por la que ganó un Golden Globe como mejor actor dramático.

Los nuevos proyectos de este artista británico hicieron que Brody muriera al inicio de la tercera temporada, y todos nos sentimos huérfanos. Pero si algo logró Homeland fue atraparnos con el fantástico personaje de Danes, y así llegamos a ver cinco temporadas más.

Damian Lewis le dio vida al sargento del cuerpo de marines Nicholas Brody en la serie Homeland

2. Rick Grimes (The Walking Dead)

Andrew Lincoln protagonizó un papel que le cambiaría su vida y su carrera profesional: Rick Grimes. The Walking Dead fue –y podríamos decir ‘es’– un suceso mundial y cuenta con miles de seguidores. Luego del colapso del planeta, los muertos vivos se adueñan de él mientras un grupo de sobrevivientes hace lo que tiene a su alcance para combatirlos. Uno de sus líderes era Rick, que luego de varias temporadas y de la muerte de casi toda su familia en la ficción decidió que era momento de darle un cierre a esta historia.

Les informó a los creadores que necesitaba un respiro entre tanto zombie. Fue así como fuimos testigos de su muerte en la pantalla. La serie continuó, y siguió su curso sin verse tan afectada por la partida de su estrella central.

Andrew Lincoln protagonizó un papel que le cambiaría su vida y su carrera profesional: Rick Grimes en The Walking Dead

3. Derek Shepherd (Grey’s Anatomy)

Es una de las series más largas de todos los tiempos. El caballito de batalla de Shonda Rhimes, Grey ‘s Anatomy, recreó la vida de un grupo de médicos con tono de culebrón. Meredith Grey (Ellen Pompeo) y Derek Shepherd (Patrick Dempsey) fueron la pareja estelar de este drama médico que nos atrapó. La química entre ellos hizo de esta historia una de las relaciones más interesantes.

Pero, y sin una explicación creíble, los autores de la serie decidieron que era momento de que el atractivo doctor diera un paso al costado. Así nos despedimos, con millones de lágrimas, cuando murió Derek.

Pero Grey‘s Anatomy estaba lejos de "morir", y supo sobrevivir con creces la partida de este personaje. De hecho, hoy, esta ficción está más viva que nunca -¡se encuentra en la temporada 17!- y parece no querer terminar nunca.

Meredith Grey (Ellen Pompeo) y Derek Shepherd (Patrick Dempsey) fueron la pareja estelar de este drama médico

4. Ragnar Lodbrok (Vikingos)

Ragnar (Travis Fimmel) era el alma de Vikingos. Basado en la vida del rey legendario de Suecia, Noruega y Dinamarca del siglo IX (aunque algunos historiadores dudan de su real existencia), Ragnar supo conquistar no solamente extensos territorios sino el corazón de todos los espectadores.

Guerrero, valiente, estratega, seductor innato, este personaje era punto central de la serie. Pero inesperadamente, Ragnar dejó la serie en la mitad de la cuarta temporada cuando murió de la manera más inquietante. Un pozo con víboras terminaron inyectándole su veneno y el personaje desapareció para siempre de la serie.

Sin embargo, Vikingos supo reinventarse, y la historia de sus herederos, sumado al liderazgo de otro personaje central, Lagertha, lograron que la trama siguiera siendo atractiva. Ya está disponible la última temporada final de esta ficción que logró sobrevivir sin su protagonista.

Ragnar supo conquistar no solamente extensos territorios sino el corazón de todos los espectadores

5. Ned Stark (Game of Thrones)

Sean Bean era uno de los actores más conocidos del elenco de esta serie que se asomaba en HBO allá por 2011. Después de varias temporadas entendimos que Game of Thrones solía prescindir de sus protagonistas más de lo que los espectadores queríamos. Así fue como Ned Stark (Bean) fue asesinado (decapitado públicamente) en el final de la primera temporada, y entonces la serie se quedó sin su personaje central.

Al tratarse igualmente de una serie coral, rápidamente surgieron otras historias, y la trama de Game of Thrones salió airosa de esta pérdida.

Sean Bean era uno de los actores más conocidos del elenco de esta serie que se asomaba en HBO allá por 2011

6. Prue Halliwell (Charmed)

Shannen Doherty protagonizó, junto con Holly Marie Combs (Piper, en la serie) y Alyssa Milano (Phoebe) la serie Charmed. Luego de años de traspiés en su carrera después del exitazo de Beverly Hills 90210, Doherty parecía encontrar la horma de su zapato y se sumaba a esta serie sobre tres hermanas que tenían poderes especiales de encantamientos.

La serie fue un éxito total, y el personaje de Prue (Doherty) había logrado empatía en la audiencia. Pero luego de varios rumores que incluían peleas por protagonismo entre Shannen y Alyssa, los productores decidieron que era hora de que Prue muriera. Así fue como este trío de hermanas tuvo que buscar un reemplazo para que la historia de las hechiceras siguiera adelante. En su lugar ingresó Rose McGowan, y la serie continuó cinco temporadas más, hasta 2018, cuando llegó a su fin.

Luego de rumores sobre peleas por el protagonismo de las "hermanas", los productores decidieron que Prue muriera

7. Will Gardner (The good wife)

La serie protagonizada por Julianna Margulies (Alicia Florrick en la serie) fue toda una revolución. Una mujer que se enteraba de que su marido la había engañado y, al ser una figura de la política, el escándalo estallaba públicamente. Esta mujer, esposa y madre abnegada, debía hacer un cambio en su vida al 100 por ciento. Aunque era abogada, nunca había ejercido, es por esta situación que decide retomar su carrera y hacerse cargo económicamente de su familia y de sus dos hijos.

Así ingresa a un estudio jurídico prestigioso donde el dueño de la firma era un ex compañero de universidad. Will Gardner intentará a lo largo de los capítulos conquistar a esta mujer a la que le da una oportunidad de rearmar su vida. Pero cuando todo parecía que iba a concretarse y el romance entre ellos era posible, Josh Charles (el actor que dio vida a Will) decidió que se iba de The good wife. Un acusado en pleno recinto de un juicio toma un arma y le dispara a quemarropa a nuestro abogado más querido, y así Will desapareció para siempre de la ficción.

Fue un gran golpe para la historia, pero a pesar de eso logró sobrevivir dos temporadas más. Tal fue el impacto de esta serie que, años más tarde, logró un spin-off genial llamado The good fight.