Llega Star+: 5 películas que trae la versión para adultos de Disney+

Disney+ busca superar el éxito que ya consiguió y sumará a su plataforma una nueva marca dirigida exclusivamente a los adultos de la casa

Disney+ sumará a su plataforma, Star, una nueva marca centrada en el público adulto. Gracias a esta nueva incorporación de la 21st Century Fox por 62.000 millones de euros, sus suscriptores podrán disfrutar de un catálogo con una amplia selección de títulos.

La marca contará con franquicias tan demandadas como Jungla de cristal, Alien o Deadpool, pero también con un buen número de películas memorables por distintas razones.

5 películas para ver en Star+ cuando llegue a Argentina

1. The Rocky horror picture show (1975)

Hasta que el coronavirus llegó al mundo, los cines todavía tenían en cartelera esta película, que tenía una peculiaridad. Para sentarse en las butacas, los espectadores debían cumplir con un protocolo que obligaba a usar una serie de utensilios (globos, arroz, papel higiénico, pistolas de agua) que tenían que utilizar a medida que avanzaba la trama que tiene a Tim Curry, Susan Sarandon y Richard O'Brien como caras más conocidas.

La tradición surgió a mediados de los años '70 en el Waverly Theatre, un cine de arte y ensayo ubicado en el Greenwich Village neoyorquino. Allí fue a parar la película a su sesión después de su fracaso en las salas convencionales. De allí salió, dos años después, convertida en un mito a escala mundial.

2. Camino a la perdición (2002)

"Me alegra que seas tú". Con esta frase se despedía de la pantalla grande Paul Newman, en una escena memorable, en la que el director Sam Mendes decía adiós a un ícono de la historia del cine. Los acordes de la música de Thomas Newman acompañan el reconocimiento de una figura paterna a quien siempre trató como un hijo (Tom Hanks), salvo cuando se metió por medio el verdadero y despendolado retoño, un por entonces prácticamente desconocido Daniel Craig. Una película magnífica en la que también vemos a Jude Law en una tenebrosa faceta en la que debería prodigarse más.

3. Los tenebaums, una familia de genios (2001)

Diecinueve años después, el cine del realizador texano, con su particular humor melancólico e irreal, seduce de igual manera al público y a la crítica.

En esta ocasión reunía a Gene Hackman, Anjelica Huston, Ben Stiller, Luke y Owen Wilson, Gwyneth Paltrow, Danny Glover y Bill Murray, nada menos.

4. La roca (1996)

Es probable que esta sea la mejor película de Michael Bay, por eso hay que verla como si el papel que desempeña el añorado Sean Connery no fuera otro que el de un veterano James Bond. El escocés interpreta a un agente secreto entrenado por el Servicio de Inteligencia británico propenso a dejar frases pronunciadas por el mismísimo 007 en sus películas. Como si ese no fuera motivi suficiente, Ed Harris brilla como general del cuerpo de marines de Estados Unidos que amenaza con lanzar 16 misiles de con gas venenoso desde Alcatraz si no indemniza a las familias de los soldados muertos en misiones secretas.

5. Lo que la verdad esconde (2000)

"Ya no se hacen películas como esta". La frase se suele escuchar habitualmente en las conversaciones cinéfilas. Y lo cierto es que, en filmes como este, toma especial sentido: hubo una época no tan lejana (20 años de nada) en la que Hollywood apostaba por películas de presupuesto medio, pero con un elenco de primer nivel. En este caso, el conformado por el director Robert Zemeckis y las estrellas Harrison Ford y Michelle Pfeiffer como protagonistas. Sobre ellos recae una historia de suspense con considerables momentos de terror con tintes sobrenaturales. Pese a ser recibida en su momento con cierta tibieza por parte de la crítica (los efectistas giros de guion no tenían buena prensa por entonces), arrasó en taquilla gracias a un bocaoreja pre-redes sociales que funcionó increíblemente bien.