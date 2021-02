Paramount+: ¿qué se sabe sobre la nueva plataforma que competirá con Netflix y Disney+?

CBS All-Access se renueva y estrenará una plataforma de streaming en EE UU, Canadá y América Latina el próximo mes que promete competir con los gigantes

Cada vez son más las plataformas de streaming que se suman para competir con las grandes compañías que dominan el mercado.

Mientas Disney+ integra a su catálogo la marca Star, exclusiva para adultos, HBO, por su parte, propone HBO Max. Y es por estos movimientos que los estudios de Paramount no quieren quedarse fuera de este negocio exitoso que generan las plataformas de películas y series en streaming.

A partir del próximo 4 de marzo, CBS All-Access se transformará en Paramount Plus primero con su inauguración en Estados Unidos, Canadá y America Latina, pero con una visión de expansión global y con una buena cantidad de películas y series para tratar de competir mano a mano contra Netflix, Disney Plus o HBO.

La nueva plataforma comenzará con un catálogo de 30.000 episodios de programas de televisión, 2.500 películas (entre ellas Pulp Fiction),1.000 eventos deportivos en directo y noticias (incluidos reconocidos programas de CBS News).

MGM y Paramount cerraron una alianza por el que el catálogo de la primera estará disponible en la nueva plataforma, lo que incluye a Sin Tiempo para matar, la próxima película de James Bond, entre otras.

El contenido exclusivo que promete Paramount+

Paramount+ promete pisar fuerte y por eso están trabajando en 36 series originales que se estrenarán en 2021 como The Offer, un drama que narra la historia de lo que ocurrió tras las cámaras en El Padrino, Lioness, una historia para los amantes de los thrillers de espionaje o Star Trek Prodigy, una propuesta para los más pequeños de la casa que les permitirá conocer de primera mano algunas claves de esta popular franquicia.

Pero la frutilla del postre está en el estreno casi simultáneo de las películas en la plataforma tras su paso por el cine. Películas como la nueva cinta de James Bond, Sin tiempo para morir, House of Gucci, Creed III o Misión Imposible 7, llegarán al servicio 90 días después de su estreno en cines.

De esta manera, Paramount imitará la estrategia de otros estudios clásicos de Hollywood. Durante la pandemia Disney estrenó directamente películas como Soul (Pixar) y Mulan (con un coste extra) mientras que Warner Bros. hizo una apuesta más agresiva al lanzar sus cintas directamente por streaming el mismo día que llegaran a los cines.

El resto de películas llegará a la plataforma 90 días después de su estreno, y otras producciones se estrenarán exclusivamente en Paramount+, como ocurrirá con la secuela de Paranormal Activity, Pet Sematary y The In Between.

"El público está cambiando en sus hábitos y queremos asegurarnos de que estas películas estén disponibles cuando aún estén frescas después de una presentación completa en cines", explicó a la revista Variety el director de Paramount Pictures, Jim Gianopulos, señala la citada agencia. Por su parte, el presidente de la compañía, Bob Bakish, defendió que "en el paronama del entretenimiento actual, ViacomCBS se distingue por ser la única compañía que abarca por completo todos los segmentos del streaming con propuestas gratis, premium y de pago".

¿Cuánto costará la suscripción?

Paramount+ tendrá dos tipos de suscripción: la básica, con anuncios, que costará 4,99 dólares al mes y, la premium, sin publicidad, que valdrá 9,99. La opción más barata no estará disponible hasta junio.

La plataforma arranca con patrocinadores como General Motors, Expedia y Procter & Gamble. La compañía tratará, en su lucha frente a HBO Max, Peacock (de NBCUniversal) o Netflix, de capitalizar sus capacidades de producción global, la infraestructura y el alcance de ViacomCBS, según The Verge.

Entre los 30.000 episodios que suma Paramount+ 7.000 son de carácter infantil, 5.000 de realities y 6.000 de telecomedia.