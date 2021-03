Sorprendente: este es el motivo por el que Iván de Pineda no usa redes sociales

Iván de Pineda estuvo como invitado en el programa de Verónica Lozano y reveló el motivo por el que no tiene cuentas en redes sociales

Con motivo de la vuelta del programa Pasapalabra a la televisión, Iván de Pineda estuvo como invitado en el ciclo Cortá por Lozano. Aunque a lo largo de los años se lo vio muy reservado en relación a su vida privada, el modelo y conductor de televisión reveló algunos datos sobre ella.

Primero, habló sobre el ciclo televisivo que vuelve a comenzar este lunes: "Me divierto con este formato, aprendo y siempre, cuando termina el programa, nos llevamos algo a casa, ya sea porque aprendimos o anécdota", afirmó.

Fue en ese momento cuando Verónica Lozano cambió rotundamente de tema y quiso saber por qué Iván de Pineda no tiene redes sociales.

"Es extraño. No me tienta. Es que no sabría que mostrar porque soy bastante aburrido, me parece", confesó él. "Aprovecho ese tiempo en otras cosas. Lo sé por muchas personas que se trabaja y se le dedica tiempo. ¿La mopa de canje? Eso me lo compré en pandemia para limpiar los pisos", afirmó entre risas.

Iván de Pineda y Luz Barrantes, su compañera de vida, quien siempre mantuvo un bajo perfil

También habló acerca de sus hábitos durante la pandemia y el aislamiento. "Venía con muchos viajes programados por trabajo y bajé el ritmo de golpe por razones lógicas. Así que me adapté, me empijamé, barba, dejé el perro al cuidado porque en casa lógicamente no lo podía tener ya que pesa 70 kilos y parado es más alto que yo", reveló.

"Me agarró en un momento por leer libros que había leído de chico como, El conde de Montecristo, algunos clásicos, muchas novelas, ensayos, cosas con nuevas propuestas que salieron en el marco de esta pandemia. Para entretener la mente y seguir", aseguró.

Todo sobre la vuelta de Pasapalabra

El ciclo conducido por Iván de Pineda tendrá como invitados a algunas personas conocidas en el mundo del espectáculo.

En los últimos días se supo lo único que faltaba saber sobre el regreso de Pasapalabra: los famosos que competirán junto con los participantes que luego se medirán en el Rosco.

Pasapalabra vuelve este lunes a la pantalla de Telefé

Tanto el canal como el manager del cono sur de Viacom, Darío Turovelzky, revelaron un adelanto del estreno que marcará el regreso del exitoso formato que volverá a estar al aire luego de diez meses. Allí se puede observar a conocidos de la casa, ya que son todos exparticipantes de MasterChef Celebrity: El Polaco, Belu Lucius, Roberto Moldavsky y Rocío Marengo.

"P de participantes. S de sabiduría. L de lúdico. A de audacia. Con R de Rosco. Desde este lunes, Pasapalabra", dice la promoción del programa que conduce Iván de Pineda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telefe (@telefe)

El programa, que a su vez está basado en el programa británico The Alphabet Game (BBC), se estreno el 21 de enero de 2016 en El Trece, donde se mantuvo al aire de manera ininterrumpida, en distintos días y horarios, hasta el 10 de abril de 2020.

Con más de 700 emisiones, el ciclo conducido por Iván de Pineda se posicionó como uno de los programas con más rating y más querido de la televisión argentina, e incluso se destacó con el Premio FundTV de Oro por su aporte educativo.