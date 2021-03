¿Buscás algo nuevo para ver este mes?: estas son las series y películas que llegan a Disney Plus en marzo

Disney Plus se hizo esperar pero finalmente dio a conocer las series y películas estreno que llegarán a la plataforma en marzo del 2021

Las plataformas más exitosas de streaming, Netflix, HBO, Prime Video y Movistar Plus ya habían dado a conocer los estrenos que llegarían en cada una en este nuevo mes entrante, y es por eso que, aunque tardó, Disney Plus no se iba a quedar atrás.

Finalmente se conocieron las producciones que llegarán en marzo a la casa del ratón más conocido de todos los tiempos. Lo más destacado, sin duda alguna, es el final de Wandavision, que tendrá lugar el próximo viernes 5 de marzo con su episodio más largo hasta la fecha, pero hay mucho más.

El próximo 19 de marzo empezará Falcon y el Soldado de Invierto, la serie de Marvel para este año que tiene una propuesta bastante más habitual llena de acción. Además, el 26 de marzo llega el estreno de Los mejores, una serie directa a los nostálgicos que te llevará de la mano al comienzo de la historia del equipo de hockey más peculiar del cine.

Series de Disney Plus para marzo de 2021

Falcon y el Soldado de Invierno

Tras Wandavision, recoge el testigo esta nueva serie dentro de la Fase 4 de Marvel que tendrá como protagonistas a Falcon y al Soldado de Invierno con una propuesta más cercana a lo habitual dentro del tono habitual que caracteriza a la Casa de las Ideas: acción, set pieces muy bien montadas y coreografiadas, el humor clásico de Marvel y mucho más.

Los mejores: Una nueva era

Directo al corazón de los nostálgicos.

Emilio Estévez da vida al entrenador Gordon Bombay y contará la historia de cómo el chico se propone construir su equipo de hockey tras ser expulsado de los Mighty Ducks.

Episodio final de Wandavision

Y después de varias semanas de emisión continua que lograron que regrese el miedo al spoiler, el viernes 5 de marzo terminará la serie con un episodio que será el más largo hasta el momento y que promete emociones fuertes.

Películas de Disney Plus para marzo de 2021

Raya y el último dragón

Tiene truco, eso sí. Al igual que ocurrió con el polémico estreno de Mulán, la película llega a la plataforma a través de una suscripción premium de pago. Si tienes muchas ganas, puedes pagar sin problemas, pero si no te importa, terminará llegando a la biblioteca en unas semanas.

Documentales de Disney Plus para marzo de 2021

Marvel Studios Reunidos

Una producción perfecta para los amantes de Marvel.

Podrás meterte entre bastidores para saber cómo se hizo Wandavision. Desde el germen de la idea, que dio paso a una de las series más originales de La Casa de las Ideas, hasta cómo se creó todo lo que rodea a la ficción.

La lista es mucho más larga, por eso a continuación te dejamos todos los estrenos de Disney Plus para marzo de 2021 que no te debes perder por nada del mundo

Todos los estrenos de Disney Plus para marzo de 2021

Bruja Escarlata y Visión, episodio final (5 de marzo)

Solar Opposites (Un nuevo episodio cada viernes)

Homeland, serie completa (5 de marzo)

El show de Cleveland, serie completa (12 de marzo)

Falcon y el Soldado de Invierno (19 de marzo)

Single Parents T1-2 (19 de marzo)

The Catch T1-T2 (19 de marzo)

Los mejores (26 de marzo)

Películas

Alita: Ángel de combate (5 de marzo)

Raya y el último dragón (5 de marzo)

Isla de perros (12 de marzo)

La playa (12 de marzo)

60 segundos (12 de marzo)

Flicka 2 (12 de marzo)

Flicka: Country Pride (12 de marzo)

Gorrión rojo (19 de marzo)

Malos tiempos en El Royale (19 de marzo)

Documentales