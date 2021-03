Eduardo Costantini y su esposa Elina Fernández quieren tener un hijo juntos: así lo reveló la joven modelo

Después de recorrer su historia de amor con su esposo, la modelo dio a conocer sus ganas de ser madre en el programa a Vino para vos

En febrero del año pasado, el economista Eduardo Costantini (74) y su pareja modelo Elina Fernández (31) dieron el gran sí y se casaron en una ceremonia privada en el Alvear Palace Hotel. Se habían conocido ocho meses antes en el bar del Malba y desde ese momento no se volvieron a separar.

Un año después del casamiento, la modelo fue invitada al programa Vino para vos, donde contó cómo le está yendo al matrimonio.

Durante la entrevista con el conductor Tomás Dente, la modelo hizo un recorrido por sus primeros pasos en su carrera, en el amor y desamor.

La declaración de amor

Después de conversar un rato, la producción puso al aire un enternecedor video sorpresa en el que se lo ve a su nuevo marido declarándole todo su amor: "Te lo merecés porque sos una persona honesta, sana, divina...No puedo creer el milagro de la vida, para mí, de haberte conocido. Lo que más deseo es tu felicidad, hacerte feliz, vivir con el amor que nos tenemos. Te amo, te amo", le dijo el empresario.

Enamorada, Elina no pudo evitar desbordar de la emoción: "¡Es un amor, es un amor! No sé cómo lograron que él haga este video, porque le cuesta abrirse. Y, para él, también es nuevo todo esto. Siempre estuvo muy expuesto, pero no en lo íntimo. Es un ser maravilloso, único. Es muy buena persona. Yo lo amo. Y todos los días, nos divertimos por algo, descubrimos cosas nuevas...No me importa lo que diga la gente, porque soy feliz. Y es lo que quería para mi vida: un hombre sano, bueno, generoso. Y ser feliz, que es lo único que nos llevamos".

Sin poder contener sus sentimientos, la modelo expresó cómo se siente respecto a su pareja: "Es el amor de mi vida. Algunos dirán: ‘¡Qué cursi! ¿Por qué todo el tiempo se están declarando amor?’. Pero no me importa, las cosas cuando uno las siente hay que decirlas. ¿Por qué siempre guardárselas?". Luego, reflexionó sobre su filosofía de aprovechar lo que uno tiene: "No sabemos hasta cuándo estamos. Nadie sabe nada de la vida. Y él es el amor de mi vida, el hombre con el que quiero todo".

El deseo de formar una familia

La pareja en el día de su casamiento

Ante todas las declaraciones de amor de parte de la pareja, Dente no pudo evitar preguntar si existe el deseo de convertirse en padres. "No puedo mentir, porque no sé. Lo hablamos muchas veces. Y yo lo que más quisiera, obviamente, es ser madre con el amor de mi vida. No lo imagino con otro hombre. Él (Costantini) es la única persona, mi pareja y ahora mi marido, que esperé toda mi vida, que me cuidó y me valoró. Nunca nadie antes (lo había hecho). Mis amigas me dicen que me amaron. Pero de la manera en que él me ama, me cuida y me respeta, nunca. Así que si Dios quiere...Pero una decisión de Dios, porque hay muchas cosas que Dios las tiene que decidir. Nosotros estamos en esa búsqueda desde que nos conocimos", respondió ella.

Hacia el final de la entrevista, la modelo dio a conocer que empezó su relación con el empresario en un momento muy especial de su vida: "Yo estaba muy bien, muy feliz, pero con mucho miedo de volver a intentar estar con alguien y aceptar que el amor puede ser sano. No lo creía. Había sufrido mucho por situaciones de muchísima violencia, verbal, psicológica y física. Y lo cuento para alertar a la gente de que eso no es normal".