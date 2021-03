Maradona: un libro póstumo devela nuevas confesiones

El libro contiene fotos de su infancia y de su época de madurez futbolística y una entrevista en la que el mito se sinceró semanas antes de morir

"¿En mi lápida? Todavía no, espero que no, por mucho tiempo", exclamó Diego Armando Maradona. De esta manera, respondía así a una pregunta de Matt Dickinson, que quería saber si había considerado cuál sería su epitafio, con qué frase le gustaría que lo recordaran. Fue su última entrevista en profundidad y ahora aparece publicada en la edición, en inglés, de un libro de lujo, The Maradona Opus (Opus), del que se hizo una edición de 1.010 ejemplares numerados y firmados por Maradona. Acompañan esta entrevista unas fotos que nunca antes se habían publicado.

Un libro de 46 x 60 centímetros, con más de 250 páginas y casi trescientas fotos de Maradona, que repasan su vida, desde que era pequeño y jugaba en los campos embarrados de Villa Fiorito, hasta que tocó el cielo, al ganar la Copa del Mundo y en su gesta con el Nápoles.

En el medio, una multitud de fotos driblando, celebrando títulos, siendo objeto de faltas y controlando el balón. La mayoría, vistiendo la camiseta de la selección argentina, sobre todo, del Mundial del 86 que lo consagró, señala La Vanguardia de España.

El libro también dedica un capítulo a su fichaje por el Barça: "Mi paso por el Barcelona fue en todo desafortunado", afirma el crack.

El libro recuerda la terrible lesión provocada por una entrada asesina del defensa del Athletic Goikoetxea y en una frase destacada, Maradona defiende los conceptos futbolísticos de Menotti: "Con Menotti al timón ganamos una copa del Rey y una copa de La Liga, los dos torneos principales en el fútbol español. Este Barcelona del que formé parte, táctica y técnicamente fue muy diferente al primero. Muy diferente".

Maradona se confiesa ante el entrevistador y maldice los tiempos en que quedó atrapado por el alcohol y las drogas. Explica que fueron sus hijas las que le ayudaron a escapar de su adicción: "Perdí muchos años de estar con mis hijas y no puedes comprar ese tiempo ni con todo el dinero del mundo". Y eso le duele: "Si hay algo de lo que realmente me arrepiento en la vida, es de no haber experimentado con mis hijas lo que debí haber experimentado con ellas por culpa de mi enfermedad. Pero gracias al Señor ese momento ya ha llegado y hoy puedo disfrutar de mi tiempo con ellas".

Cuando Dickinson le pregunta si habría alguna cosa que le pudiera hacer más feliz que aquel la "mano de Dios" que clasificó a Argentina en los cuartos de final contra Inglaterra, en 1986, no lo duda: "Un beso de mi hija. No hay nada que me haga más feliz que eso. Ya no encuentro la felicidad en el campo, porque no tengo piernas y estoy demasiado obeso, así que ahora busco contentamiento espiritual, y lo consigo, con un beso de Dalma y Giannina".

De aquella vida de excesos, lamenta que le impidió tener continuidad para estar en la cima del Olimpo. "¡Qué gran jugador pude haber sido si me hubiera ocupado de mí mismo! ¡Si me hubiera cuidado, habría sido diez veces el jugador que fue Pelé! No habría habido comparación. ¡Habría tenido a Pelé en mi bolsillo si me hubiera cuidado!".

El libro está lleno de frases pronunciadas en algún momento por Maradona, que siempre fue consciente de que su fútbol, y lo que le ocurría fuera de él, era algo que trascendía la cancha: "Soy el hijo del potrero, vengo de las calles. Mi popularidad nunca disminuirá porque vengo de la gente, yo soy uno de ellos". Frase que explica la esencia del perdón o de la comprensión generalizada en Argentina por las caídas del astro argentino en sus épocas de descontrol.

Si tuviéramos que elegir alguna frase, más relacionada con sus habilidades en el campo y su forma de ver este deporte, quizás sería la siguiente, que resume de forma simple qué es el fútbol: "El fútbol es el juego del engaño. Tú amagas yendo hacia allí, pero luego entras en la dirección opuesta, mientras tu oponente se va al otro lado".