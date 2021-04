¿Sos fanático de The Walking Dead? Esta es la fecha de estreno de la última temporada

Se confirmó la fecha de estreno de la temporada que le pone fin a esta exitosa saga de apocalipsis zombi basada en la historieta de Robert Kirkman

Una década atrás salía a la luz la primera temporada de The Walking Dead, una larga saga que sorprendería a muchos y fanatizaría a unos otros tantos. Con un total, hasta ahora, de 152 capítulos, este drama crudo describe las vidas de un grupo de sobrevivientes que está siempre en movimiento en busca de un hogar seguro durante las semanas y meses de un apocalipsis zombi.

Sin embargo, la presión de estar con vida cada día, lleva a que a lo largo del desarrollo de la historia, algunos del grupo utilicen la crueldad profunda de cada ser humano y descubran que el miedo abrumador puede ser más mortal que los zombis que caminan a su alrededor. Los conflictos interpersonales se transforman en una amenaza mayor para su supervivencia que los caminantes que deambulan por las calles.

¿Cuándo se estrena la última temporada?

Este año, y aunque mucho le duela a los fanáticos, The Walking Dead llega a su final. AMC confirmó que la temporada 11, la última de la serie principal, se estrenará el próximo 22 de agosto. Recordemos que The Walking Dead expandió su décima temporada con seis episodios adicionales, los cuales se enfocaron en contar historias breves de algunos personajes. No obstante, los episodios finales seguirán un camino narrativo completamente diferente.

Según AMC, la temporada 11 de The Walking Dead volverá a retomar la historia principal. De hecho, prometen que será la temporada más grande de todas. Esto se traduce a que esta nueva y última parte tendrá 24 episodios, de los cuales 8 formarán parte de primera oleada. Evidentemente, los fans de la serie no podían esperar menos de la conclusión de una serie que, si bien tuvo sus altibajos, recuperó el interés de muchos seguidores durante las temporadas más recientes.

Angela Kang, productora y showrunner de The Walking Dead, señaló a Variety que la temporada final vendrá cargada de escenas de acción y zombis, muchos zombis. Y aunque serán los episodios de despedida, introducirán nuevas historias y ubicaciones. Hasta ahora, eso sí, no quisieron adelantar nada sobre el aspecto narrativo; incluso el primer tráiler es bastante cauteloso con lo que muestra y deja escuchar.

La temporada número 11 de The Walking Dead se estrenará el próximo 22 de agosto

"Después de los seis episodios adicionales de la temporada 10, que se centraron en historias más pequeñas enfocadas en personajes, estamos emocionados por comenzar la temporada 11 de The Walking Dead. Habrá mucho en juego: veremos más zombis, toneladas de acción, historias nuevas e intrigantes, ubicaciones nunca antes vistas y veremos a los grupos juntos en una comunidad por primera vez, tratando de reconstruir lo que los Susurradores les quitaron", declaró.

Más allá del final

Aunque la serie pondrá el punto final a la historia principla, no debemos olvidar que la franquicia todavía está lejos de desaparecer. AMC sabe que tiene una mina de oro en sus manos y por ello ya ordenó el desarrollo de múltiples spin-off y películas. Por supuesto, Fear the Walking Dead es tan solo una de las propuestas con las que pretenden seguir explorando el Apocalipsis Zombi.